Deviza
EUR/HUF388,65 +0,51% USD/HUF330,58 +0,13% GBP/HUF444,64 +0,67% CHF/HUF417,01 +0,5% PLN/HUF92,16 +0,26% RON/HUF76,39 +0,31% CZK/HUF15,98 +0,54% EUR/HUF388,65 +0,51% USD/HUF330,58 +0,13% GBP/HUF444,64 +0,67% CHF/HUF417,01 +0,5% PLN/HUF92,16 +0,26% RON/HUF76,39 +0,31% CZK/HUF15,98 +0,54%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX110 779,45 +0,34% MTELEKOM1 788 -1,57% MOL2 870 +1,6% OTP35 430 +0,37% RICHTER9 695 -0,41% OPUS547 -0,55% ANY7 080 +1,13% AUTOWALLIS149,5 +0,33% WABERERS5 220 -1,53% BUMIX10 078,65 +0,6% CETOP3 911,58 +1,07% CETOP NTR2 450,66 +0,01% BUX110 779,45 +0,34% MTELEKOM1 788 -1,57% MOL2 870 +1,6% OTP35 430 +0,37% RICHTER9 695 -0,41% OPUS547 -0,55% ANY7 080 +1,13% AUTOWALLIS149,5 +0,33% WABERERS5 220 -1,53% BUMIX10 078,65 +0,6% CETOP3 911,58 +1,07% CETOP NTR2 450,66 +0,01%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
ünnepi menü
élelmiszer
halászlé
hal

Karácsonyi csúcsüzem: rekordkereslet, tavalyi árak – egy hónap tartja életben a teljes magyar halgazdaságot

A hazai halágazat egész éves teljesítménye néhány decemberi napban sűrűsödik össze, amikor a fogyasztás, a logisztika és az árképzés egyszerre kerül nyomás alá. A ponty ebben a rendszerben nemcsak hagyományos karácsonyi alapanyag, hanem az egész magyar halgazdaság gazdasági tengelye is.
Zováthi Domokos
2025.12.22, 14:02
Frissítve: 2025.12.22, 14:26

A magyar halfogyasztás rendkívül szezonális: az éves mennyiség 35-40 százaléka karácsony környékére koncentrálódik, miközben egyes halgazdaságoknál ez az arány eléri a 60-70 százalékot is.

hal
Kapósak a halak a karácsonyi időszakban / Fotó: Balogh Zoltán

Az ünnepi kereslet súlya jól mutatja, mennyire sérülékeny a szektor:

ha a decemberi értékesítés gyengébb, azt az év többi részében szinte lehetetlen kompenzálni.

Ennek ellenére a hal továbbra is stabil szereplője a karácsonyi asztalnak: a lakosság 80 százaléka fogyaszt halat az ünnepek alatt, döntően hagyományos formában – derült ki az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatásából. Mindeközben az egy főre jutó éves halfogyasztás Magyarországon továbbra is alacsony, 6,5–7 kilogramm, ami ugyan emelkedés a 2013-as 5,7 kilogrammhoz képest, de jelentősen elmarad a nemzetközi szintektől.

A magyar haltermelés szerkezete

2024-ben a magyar tógazdaságokban összesen 22 838 tonna halat termeltek. A termelés területileg erősen koncentrált: 81,5 százaléka három régióban — a Dél-Dunántúlon, az Észak-Alföldön és a Dél-Alföldön — realizálódik.

A tógazdaságok által üzemeltetett terület 26,6 ezer hektár, amelyen eltérő termelési funkciók jelennek meg:

  • 66,3 százalékán étkezési halat,
  • 23 százalékán növendék halat,
  • 8,6 százalékán ivadékot nevelnek.

Ez a struktúra jól mutatja, hogy a magyar halgazdaság nemcsak az azonnali fogyasztást szolgálja ki, hanem hosszabb távú utánpótlási és tenyésztési logikára épül.

Pontyország agrárszemmel

Gazdasági szempontból a ponty messze a legfontosabb halfaj: az étkezési célú haltermelésből bő 78 százalékkal részesedik. A teljes pontytermelés fele élelmiszeripari, fele horgászati célra kerül piacra, ami ritka kettősséget ad ennek a halfajnak az agrárgazdaságon belül.

A második helyen az afrikai harcsa áll, amely nemcsak a hazai fogyasztásban fontos, hanem az intenzív akvakultúrában termelt étkezési halak 94 százalékát adja. Magyarország jelenleg az Európai Unió legnagyobb afrikaiharcsa-termelője, ami export- és technológiai szempontból is stratégiai pozíció.

Az egyéb halfajták — amúr, busa, csuka, harcsa, süllő — elsősorban étkezési céllal jelennek meg, míg az intenzív termelésben a tokfélék, a pisztráng, a szürkeharcsa és a süllő játszanak szerepet.

hal
Fotó: Balogh Zoltán

Ezért drága ez a hal

A ponty előállítása hároméves tenyésztési ciklust igényel, ami agrárgazdasági összevetésben rendkívül hosszú. Egy brojlercsirke például 60 nap alatt eléri a vágósúlyt, míg a ponty esetében három évig terhelik a termelőt az energiaárak, a vízpótlás költségei és az időjárási kockázatok.

Ez az oka annak, hogy az édesvízi hal ára sok esetben meghaladja a csirke- vagy sertéshús árát. Ugyanakkor az ágazat egyik fontos versenyelőnye, hogy a halak természetes táplálkozás mellett nőnek fel, és az antibiotikumos kezelések szinte teljesen hiányoznak a termelésből.

Karácsonyi árak: nincs elszállás

Az idei ünnepi szezonban nem várható érdemi áremelkedés a tavalyi évhez képest, részben az 5 százalékos áfának köszönhetően. A jellemző kilogrammonkénti fogyasztói árak:

  • élő ponty: 2000–2500 forint,
  • pontyszelet: 3500–4500 forint,
  • afrikai harcsafilé: 4500–5500 forint,
  • szürkeharcsafilé: 6000–7000 forint,
  • busaszelet: 1500–2000 forint.

Karácsonykor a halat fogyasztók 85 százaléka pontyot dolgoz fel, míg 32 százalék harcsát, 13 százalék afrikai harcsát választ, kisebb arányban pedig busa és lazac kerül az asztalra.

A halászlé veri a teljes mezőnyt

Az elkészítési módok is hagyománykövetők: a halászlé 81 százalékkal vezeti a listát, ezt követi a rántott hal (65 százalék), míg a roston vagy grillezve készült hal mindössze 15 százalékos arányt képvisel. A fogyasztás több mint harmada az év legvégére koncentrálódik, miközben az év közbeni halfogyasztás döntően importból — például lazacból, tőkehalból vagy pangasiusból — származik.

 

Európai hagyományok: nem vagyunk egyedül

A karácsonyi halfogyasztásnak nem csak Magyarországon, hanem Európa-szerte is erősek a kulturális gyökerei.

  • Portugáliában a sózott tőkehal, a bacalhau elmaradhatatlan ünnepi étel.
  • Olaszországban a Seven Fishes, vagyis a hétféle halból álló vacsora hagyománya él, különösen az italoamerikai közösségekben.
  • Finnországban a karácsonyi asztal gyakran halételekkel – például füstölt lazaccal és heringgel – kezdődik.

Globális trendek és zöldszempontok

Világszinten a halfogyasztás 2024-ben elérte a 173 millió tonnát, ami két és félszerese az 1990-es mennyiségnek. Az egy főre jutó globális átlagos halfogyasztás 21 kilogramm, és a következő évtizedben további 13 százalékos növekedés várható. Izlandon, Dél-Koreában és Portugáliában az éves fogyasztás 50 kilogramm felett van.

Agrárgazdasági és fenntarthatósági szempontból a hal különösen hatékony fehérjeforrás: 1 kilogramm takarmányból közel 1 kilogramm hal állítható elő, ami a zöld gazdaság egyik legerősebb érve az ágazat mellett.

Annual Christmas Food Handout For People In Need In Krakow hal
Fotó: NurPhoto via AFP

A globális felmelegedés hatással van az ágazatra

A klímaváltozás nagymértékben érinti a hazai haltenyésztést is. Ezen belül nem egy-egy átmeneti, hektikus időjárási jelenségről van szó, hanem hosszan fennálló, rendszerszintű problémáról: aszályos nyarak miatt sokan nem tudják üzemi szintre feltölteni halastavaikat, illetve a meleg miatt az átlagosnál lassabb a halak testtömeg-gyarapodása is.

Az aszály megmutatkozik vízutánpótlási problémákban és a vízminőség romlásában is, miközben a magas vízhőmérséklet a minőségromáson kívül felgyorsítja a halak anyagcseréjét is, ami többlettakarmányt igényel.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu