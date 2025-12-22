Karácsonyi csúcsüzem: rekordkereslet, tavalyi árak – egy hónap tartja életben a teljes magyar halgazdaságot

A magyar halfogyasztás rendkívül szezonális: az éves mennyiség 35-40 százaléka karácsony környékére koncentrálódik, miközben egyes halgazdaságoknál ez az arány eléri a 60-70 százalékot is.

Kapósak a halak a karácsonyi időszakban / Fotó: Balogh Zoltán

Az ünnepi kereslet súlya jól mutatja, mennyire sérülékeny a szektor:

ha a decemberi értékesítés gyengébb, azt az év többi részében szinte lehetetlen kompenzálni.

Ennek ellenére a hal továbbra is stabil szereplője a karácsonyi asztalnak: a lakosság 80 százaléka fogyaszt halat az ünnepek alatt, döntően hagyományos formában – derült ki az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatásából. Mindeközben az egy főre jutó éves halfogyasztás Magyarországon továbbra is alacsony, 6,5–7 kilogramm, ami ugyan emelkedés a 2013-as 5,7 kilogrammhoz képest, de jelentősen elmarad a nemzetközi szintektől.

A magyar haltermelés szerkezete

2024-ben a magyar tógazdaságokban összesen 22 838 tonna halat termeltek. A termelés területileg erősen koncentrált: 81,5 százaléka három régióban — a Dél-Dunántúlon, az Észak-Alföldön és a Dél-Alföldön — realizálódik.

A tógazdaságok által üzemeltetett terület 26,6 ezer hektár, amelyen eltérő termelési funkciók jelennek meg:

66,3 százalékán étkezési halat,

23 százalékán növendék halat,

8,6 százalékán ivadékot nevelnek.

Ez a struktúra jól mutatja, hogy a magyar halgazdaság nemcsak az azonnali fogyasztást szolgálja ki, hanem hosszabb távú utánpótlási és tenyésztési logikára épül.

Pontyország agrárszemmel

Gazdasági szempontból a ponty messze a legfontosabb halfaj: az étkezési célú haltermelésből bő 78 százalékkal részesedik. A teljes pontytermelés fele élelmiszeripari, fele horgászati célra kerül piacra, ami ritka kettősséget ad ennek a halfajnak az agrárgazdaságon belül.

A második helyen az afrikai harcsa áll, amely nemcsak a hazai fogyasztásban fontos, hanem az intenzív akvakultúrában termelt étkezési halak 94 százalékát adja. Magyarország jelenleg az Európai Unió legnagyobb afrikaiharcsa-termelője, ami export- és technológiai szempontból is stratégiai pozíció.

Az egyéb halfajták — amúr, busa, csuka, harcsa, süllő — elsősorban étkezési céllal jelennek meg, míg az intenzív termelésben a tokfélék, a pisztráng, a szürkeharcsa és a süllő játszanak szerepet.