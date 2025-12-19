Az idei ősz végén sem mutattak fordulatot a magyar demográfiai folyamatok: novemberben tovább csökkent a születések száma, miközben a halálozásoké is mérséklődött, a természetes fogyás azonban továbbra is jelentős maradt. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss, előzetes adatai szerint 2025 novemberében 5582 gyermek jött világra, miközben 9686-an haltak meg.

Továbbra sem javulnak a népmozgalmi adatok: csökkent a halálozások száma, de nem lassul érdemben a természetes fogyás / Fotó: Maxim Ibragimov (illusztráció)

A születések száma 11 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól, ami 666-tal kevesebb újszülöttet jelent. A halálozások száma ugyanakkor 9,3 százalékkal csökkent, így közel ezerrel kevesebben vesztették életüket, mint 2024 novemberében.

A két folyamat egyenlegeként a természetes fogyás 4104 fő volt, ami valamivel kedvezőbb a tavaly novemberi 4427 fős értéknél, érdemi javulásról azonban továbbra sem lehet beszélni.

A házasságkötések száma novemberben enyhén emelkedett: 2893 pár mondta ki az igent, ami 6,2 százalékos növekedés az előző év azonos hónapjához képest. Ezer lakosra 7,1 élve születés és 12,4 halálozás jutott, a természetes fogyás így 5,3 fő volt ezer lakosra vetítve.

Az év első tizenegy hónapjának adatai már jóval összetettebb képet mutatnak. 2025 januárja és novembere között 65 913 gyermek született, ami 7,4 százalékos visszaesés az előző év azonos időszakához képest. A teljes termékenységi arányszám 1,31-ra csökkent az egy évvel korábbi 1,39-ról, vagyis továbbra is jóval a népesség fenntartásához szükséges szint alatt marad.

A halálozások száma az év első tizenegy hónapjában 112 722 volt, 2,6 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. A kedvezőbb halálozási adatok ellenére a természetes fogyás összességében 46 809 főre nőtt, ami 5 százalékkal haladja meg a 2024. január–novemberi értéket.

A házasságkötések száma időarányosan stagnálást mutat:

44 330 pár házasodott össze, ami 0,5 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál, miközben az év második felében

– különösen szeptember és november között – már élénkülés volt tapasztalható.

A legfrissebb, gördülő 12 havi adatok sem jeleznek trendfordulót. 2024 decembere és 2025 novembere között 72 242 gyermek született, miközben 124 443 halálesetet regisztráltak. A számok alapján a magyar népesség fogyása továbbra is tartós jelenség, még akkor is, ha egyes részmutatókban – például a halálozások alakulásában – időszakos javulás figyelhető meg.