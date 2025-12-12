Mindjárt kész Magyarország következő kínai autóipari gyára, a Tesla és a Volvo alig tudja kivárni: azonnal több száz munkást vesznek fel - friss fotók az építkezésről

Már a finisben jár a Halms Hungary miskolci gyárának építése, a kivitelező hamarosan befejezi a munkát az épületen. Ezt követi a technológia betelepítése a jövő év első negyedében.

Halms - készül az új üzem Miskolcon

Csöbör Katalin, a térség országgyűlési képviselője szerint

a kínai cég Miskolcon alakítja ki európai központját,

a beruházást három ütemben valósítják meg. Az első ütem lezárásával 300 ember kezdheti meg a munkát a gyárban, ahol főként hajtásegységhez, erőátviteli és szerkezeti rendszerekhez gyártanak majd alkatrészeket a Volvo, a Tesla és más világmárkák számára.

A Volvo és a Tesla is várja, hogy elkészüljön a Halms

A vállalat beruházásával Miskolc nagyot lép előre abban, hogy újra a térség ipari központja legyen. A kínai cég beruházása mintegy 200 millió euróból, azaz közel 80 milliárd forintból valósul meg a vármegyeszékhelyen, és első körben háromszáz új munkahelyet teremt a 2027-es teljes beüzemelésig. A tervek szerint a gyártás beindulásával a munkahelyek száma is nőhet majd, elérve akár az ezer főt.

A Huashuo-csoporthoz tartozó Halms vállalat három ütemben valósítja meg a nagyberuházását Miskolcon a Déli Tudományos és Technológiai Parkban, a NIPÜF Zrt. ipari területén. Az első ütemben épül fel egy közel 23 ezer négyzetméteres gyáregység, amelyben legalább háromszáz embernek adnak munkát. A következő ütemekben a gyár területe eléri a százezer négyzetmétert és a dolgozói létszám a mintegy ezer munkavállalót.

A kormány júniusban nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé minősítette a projektet, amivel az engedélyezési és kivitelezési eljárások gyorsítását támogatja.

Ez természetesen nem jelent könnyítést, a környezetvédelmi és iparbiztonsági előírások betartása változatlanul kötelező, csupán arról szól a döntés, hogy az adminisztrációs folyamat rövidebb legyen, hamarabb megvalósulhasson a beruházás Miskolcon.

A HALMS alumínium nagynyomású öntvényei is itt készülnek

A cég közepes és nagyméretű alumínium nagynyomású öntvényeket és megmunkált alkatrészeket gyárt majd gépjármű-hajtásegységekhez, erőátviteli és szerkezeti rendszerekhez. A vállalat Magyarországon környezetkímélő módon kizárólag újrahasznosított alumíniumot kíván használni. A gyártás éves volumene elérheti a kétmillió darabot.