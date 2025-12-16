Nagyon jó hírt kaptak az ingázók, változás jön a magyar-szerb határon – egy kör biztosan rosszul jár

A határátkelés megkönnyítésére 116 digitálisan vezérelhető kijelzőt telepítenek tizenhárom közúti határátkelőhelyen Magyarország ukrán és szerb határszakaszára, valamint korszerűsítik a határellenőrzést segítő Nemzeti Komplex Okmány-nyilvántartó Rendszert (Nekor) – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata kedden.

Digitális kijelzőkkel és informatikai fejlesztésekkel gyorsítják a határátkelést az ukrán és a szerb határon / Fotó: Unger Tamás

Kiemelték, hogy a csaknem 1,3 milliárd forint európai uniós támogatással és a magyar állam társfinanszírozásával megvalósuló fejlesztések gördülékenyebbé, gyorsabbá és biztonságosabbá teszik a határátkelést.

A digitálisan vezérelhető táblák valós időben mutatják, hogy az egyes forgalmi sávokban milyen járművek vagy utasok közlekedhetnek, ezáltal segítik elkerülni a hibás sávválasztást és csökkentik a torlódások kialakulását.

A rendszer lehetőséget nyújt arra is, hogy bizonyos sávokat szükség esetén kétirányú forgalomra használjanak, így jobban alkalmazkodva az aktuális forgalmi helyzethez – ismertették a közleményben.

Közölték azt is, hogy a Nekor a modernizálás után alkalmas lesz a papíralapú iratok digitális feldolgozására is, ami gyorsabb és pontosabb adminisztrációt tesz lehetővé, és jelentősen megkönnyíti az okmányok eredetiségének vizsgálatát. A fejlesztés segíti a hamis iratok kiszűrését is, és hozzájárul azoknak a jelentéseknek az elkészítéséhez, amelyek a közokirat-hamisítás elleni fellépést szolgálják.

A projektfejlesztések várhatóan 2027. július 30-ig valósulnak meg – tették hozzá.