Nagyon jó hírt kaptak az ingázók, változás jön a magyar-szerb határon – egy kör biztosan rosszul jár

A határforgalom gördülékenyebbé és biztonságosabbá tételéhez digitálisan vezérelhető kijelzőket telepítenek tizenhárom közúti határátkelőhelyen a magyar–ukrán és a magyar–szerb határszakaszon, valamint korszerűsítik a határellenőrzést segítő Nemzeti Komplex Okmány-nyilvántartó Rendszert.
VG/MTI
2025.12.16, 19:39

A határátkelés megkönnyítésére 116 digitálisan vezérelhető kijelzőt telepítenek tizenhárom közúti határátkelőhelyen Magyarország ukrán és szerb határszakaszára, valamint korszerűsítik a határellenőrzést segítő Nemzeti Komplex Okmány-nyilvántartó Rendszert (Nekor) – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata kedden.

Koszeghatar_20200318_UT (1) határ
Digitális kijelzőkkel és informatikai fejlesztésekkel gyorsítják a határátkelést az ukrán és a szerb határon / Fotó: Unger Tamás

Kiemelték, hogy a csaknem 1,3 milliárd forint európai uniós támogatással és a magyar állam társfinanszírozásával megvalósuló fejlesztések gördülékenyebbé, gyorsabbá és biztonságosabbá teszik a határátkelést.

A digitálisan vezérelhető táblák valós időben mutatják, hogy az egyes forgalmi sávokban milyen járművek vagy utasok közlekedhetnek, ezáltal segítik elkerülni a hibás sávválasztást és csökkentik a torlódások kialakulását.

A rendszer lehetőséget nyújt arra is, hogy bizonyos sávokat szükség esetén kétirányú forgalomra használjanak, így jobban alkalmazkodva az aktuális forgalmi helyzethez – ismertették a közleményben.

Közölték azt is, hogy a Nekor a modernizálás után alkalmas lesz a papíralapú iratok digitális feldolgozására is, ami gyorsabb és pontosabb adminisztrációt tesz lehetővé, és jelentősen megkönnyíti az okmányok eredetiségének vizsgálatát. A fejlesztés segíti a hamis iratok kiszűrését is, és hozzájárul azoknak a jelentéseknek az elkészítéséhez, amelyek a közokirat-hamisítás elleni fellépést szolgálják.

A projektfejlesztések várhatóan 2027. július 30-ig valósulnak meg – tették hozzá.

Magyar–román határ: nagy fejlesztések készülnek, az államtitkár árulta el – alapjaiban érintik a közlekedést

Nagyvárad, Debrecen, Partium, Magyarország, Tiszántúl vonatkozásában egyeztették azokat a közlekedési fejlesztéseket, amelyeket a következőkben meg szeretnénk csinálni. Magyar Levente kiemelte, hogy a kulturális együttműködés és általában a határ menti mozgás kiemelt jelentőséggel bír Magyarország és Románia részére.

