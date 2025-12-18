Máris megvan a Hervis utódja: Magyarországra jön a nagy kanadai sportszeráruház – csak sokkal drágább lesz
A kanadai márka franchise-megállapodások révén Görögországban, Ausztriában, Lengyelországban, Magyarországon, Romániában és Indiában is megjelenik — közölte a Lululemon, amely a Hervis utódjaként lép be a magyar piacra.
A Hervis helyére érkezik a Lululemon
A folyamatos terjeszkedés a Lululemon nemzetközi növekedésének erős eredményeire épül. A kanadai vállalat bejelentette, hogy 2026-ban hat új piacra lép be – ami rekordszám a márka számára egy év alatt – új franchise-partnerségi megállapodásai révén.
A Lululemon jövőre Görögországban, Ausztriában, Lengyelországban, Magyarországon és Romániában is megjelenik az Arion Retail Group partnerével, a korábban bejelentett indiai piacra lépés mellett, amely a Tata CLiQ-kel kötött partnerség keretében valósul meg.
Ezek a partnerségek a Lululemon innovatív sport- és életmódruházatát és kiegészítőit juttatják el Európába és az ázsiai csendes-óceáni térségbe, jó minőségű termékei számos tevékenységet támogatnak, beleértve a jógát, a futást, az edzést, a teniszt és a golfot.
A MediaMarkt után a legendás német sportszergyártó is kínai kézbe kerülhet
Már rendelhetők a termékek online
A Lululemon vásárlói Görögországban, Ausztriában, Lengyelországban, Magyarországon és Romániában a lululemon.eu oldalon keresztül online hozzáférhetnek a márka teljes termékpalettájához, míg az indiai vásárlók a Tata CLiQ Luxury és a Tata CLiQ Fashion online piactereken keresztül vásárolhatják meg a márka termékeit.
Mivel világszerte továbbra is erős a kereslet a Lululemon márka iránt, örömmel bővítjük jelenlétünket és közösségeinket Európában és az ázsiai csendes-óceáni térségben azzal, hogy 2026-ban hat új piacra lépünk be
– mondta Sarah Clark, a Lululemon EMEA régióért felelős alelnöke. „Ezek a piacok mindegyike izgalmas lehetőségeket kínál márkánk számára, és alig várjuk, hogy franchise-partnereinkkel együttműködve innovatív termékeinket és vonzó vendégélményeinket több fogyasztóhoz eljuttathassuk.”
A Lululemon ma már több mint harminc piacon van jelen világszerte, és egyre növekvő piaci részesedéssel rendelkezik Észak-Amerikában, az EMEA régióban, az ázsiai csendes-óceáni térségben és Kínában. Ezek a közelgő piacra lépések újabb fontos lépést jelentenek a Lululemon nemzetközi terjeszkedésében, követve a vállalat nyári olaszországi piacra lépését, valamint a közelmúltban Dániában, Törökországban és Belgiumban franchise-modellje révén megnyitott üzleteket. Az új üzletek megnyitásának előkészületei folytatódnak.
Egy óriás kilép a magyar piacról, egy másik óriás belép
Eladja magyarországi és romániai leányvállalatait az Hervis sportáru-kereskedelmi lánc – derül ki a Hervis Sport- und Modegesellschaft keddi közleményéből, mely szerint a vevő a brit Frasers Group lehet. A brit vállalat inkább korábbi nevén, Sports Directként lehet ismerős a magyar vásárlók számára, és a versenyjogi engedélyek megszerzése után veheti át a Hervis Magyarországot (Hervis Sport és Divatkereskedelmi Kft.) 29 üzletével, valamint a Hervis Romániát (Hervis Sport and Fashion srl.) 49 üzletével.
A Frasers közleménye szerint a munkavállalókat is átveszik.
A vételárat egyik fél sem hozta nyilvánosságra, ám azt igen, hogy a Hervis többi üzlete, valamint az osztrák, szlovén és horvát alkalmazottak nem érintettek ebben a megállapodásban.
A csoport tavaly Ausztriában, Szlovéniában, Magyarországon, Horvátországban és Romániában 227 üzletével több mint 490 millió euró bruttó árbevételt ért el, ám ezzel együtt is 43 millió euró veszteséget volt kénytelen elkönyvelni.