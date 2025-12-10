HÉV-kocsik: az összes vonalra érkeznek a klimatizált járművek – több milliárdba kerül egy szerelvény
Összesen 54 darab vadonatúj, egyáramnemű HÉV-szerelvény beszerzésére nyitották meg szerdán a nyílt közbeszerzést. A projekt nettó értéke 841,45 millió euró (mintegy 326 milliárd forint) – derült ki az Európai Unió közbeszerzési adatbázisából.
Az új szerelvények alacsony padlósak, teljes hosszban átjárhatók, és klimatizált utasteret kapnak. Egy vonat akár 600 utast is szállíthat, a tervek szerint oldalanként 12 ajtóval rendelkeznek, ami kevesebb, mint a jelenlegi, 18 ajtós járműveké.
A kiírásban az is szerepel, hogy egy jármű ára legfeljebb 14,8 millió euró (5,7 milliárd forint) lehet. A járművek gyártására és szállítására a nyertes ajánlattevőnek 96 hónap, azaz nyolc év áll rendelkezésére.
A keretmegállapodásból kiderült, hogy az új járművekkel együtt rendelik meg az oktatást és a képzést a járművezetőknek és az üzemeltető személyzetnek.
A járműveket az alábbi HÉV-vonalakon tervezik üzemeltetni:
- H5: Budapest, Batthyány tér – Szentendre
- H6: Budapest, Közvágóhíd – Ráckeve
- H7: Budapest, Boráros tér – Csepel
- H8: Budapest, Örs vezér tere – Gödöllő
- H9: Budapest, Örs vezér tere – Csömör
Elöregedtek a szerelvények
Közhelyszámba megy, hogy a magyar vasút járműállománya megérett a fiatalításra. Különösen igaz ez a HÉV-re, ahol gyakran 50 évnél idősebb járművek szolgálják az utasokat. Ezeket
a motorkocsikat zömében még az NDK-ban gyártották, de jócskán túlélték a berlini fal leomlását is.
„Bár tiszteletet ébresztő megbízhatósággal és strapabírással dolgoznak (a HÉV menetrendszerűsége 99 százalék feletti!), már régen nyugdíjba küldtük volna őket, ha tehetjük. De nem tehettük, mert az elmúlt évek járműbeszerzési kísérletei különböző – a MÁV csoporton kívül álló – okokból eredmény nélkül zárultak – ismertette korábban Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója.
Úgy fogalmazott, hogy egyetlen lehetőségük maradt: a HÉV-járművek élettartamának meghosszabbítása. Hatékonyabb karbantartással és tudatos felújítási gyakorlattal elérték, hogy a most rendelkezésre álló járműállománnyal is jó ideig fenntartható legyen a megszokott és kifejezetten erős menetrendi kínálat.
„Ez azonban csak átmeneti megoldás volt” –tette hozzá.
A Stadler kész új HÉV-kocsikat gyártani
Korábban a Világgazdaság megírta: az építési és közlekedési miniszter tavaly bejelentette, hogy 2030-ig mind a három HÉV-vonalat felújítják. Lázár János akkor azt mondta, hogy mindez legalább négyszázmilliárd forintba fog kerülni a magyar államnak.
Később Szentendrén már arról beszélt, hogy az állam először
új HÉV-kocsikat vásárol, illetve az állomásokkal együtt felújítják a H5-ös szentendrei HÉV-vonalat 200 milliárd forint étékben,
így a későbbi összköltség várhatóan jóval meghaladja majd a 400 milliárdot.
Lázár János Szolnokon úgy fogalmazott, hogy a magyar állam elkötelezett a kötöttpályás közlekedés fejlesztésében.
Az építési és közlekedési miniszter megismételte, hogy a következő években felújítják a Budapesti HÉV-vonalakat, és kicserélik a teljes járműparkot.
Peter Spuhler, a Stadler Rail csoport igazgatótanácsának elnöke Szolnokon közölte, hogy a cég az elmúlt tizenöt évben nagyon sokat, 250 millió euró értékben fektetett be Magyarországon, és készen állnak arra, hogy további beruházásokat hajtsanak végre.
„Egy további árajánlatot szeretnénk benyújtani a HÉV-tenderre, 54 motorvonat beszerzéséről van szó, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy megnyerjük ezt a tendert” – fogalmazott.