Lenyűgöző híd épül az M7-es felett – itt meg is nézhetjük

Karcsú szerkezetével látványosságnak is beillik majd az M7-es fölé tervezett gyalogos-kerékpáros híd. Lenyűgöző képeken a mérnöki bravúr.
VG
2025.12.30, 09:55
Frissítve: 2025.12.30, 10:47

Három hídtípus tulajdonságai vegyülnek a sok szempontból egyedi műtárgyban, ugyanis a Velencei-tó felőli hídfőnél hátra horgonyozták azt, így részben feszített szerkezet alakult ki. A híd statikailag az ívhidak és a gerendahidak viselkedésének hibridjét mutatja – mondta el Balogh Ádám felelős tervező. A gyalogos-kerékpáros híd az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában és a Főmterv Mérnöki Tervező Zrt. tervei szerint épül.

A híd, a Budapest–Balaton kerékpárút elemeként, annak turisztikai vonzerejét is emeli majd / Fotó: Magyar Építők

A híd, a Budapest–Balaton kerékpárút elemeként, annak turisztikai vonzerejét is emeli majd

Az M7-es fölött ívelő gyalogos-kerékpáros híd főtartóinak alacsony ívmagassága és a teljes útpályát átívelő geometriája nemcsak nagy szerkezeti szilárdságot biztosít, de látványával is demonstrálja majd a megújuló M7-es autópálya technikai fejlődését – számolt be róla a Magyar Építők.

Statikai értelemben nagyon összetett feladat volt a híd tervezése, amely hagyományos módszerekkel talán nem is lett volna lehetséges. A Főmterv mérnökgárdájának munkája pedig mára nemzetközi szakmai elismerést is kapott, hiszen tervükkel két díjat is elhoztak Tekla BIM Awards 2025 versenyen. 

Jövő év elején már a híd próbaterhelése is megtörténhet, nyárra pedig a közlekedők is birtokba vehetik hazánk egyik legprogresszívebb hídját.

Az alábbi képeken a különleges híd fotói láthatók:

További részletek és fotók az Origo oldalán láthatók.

