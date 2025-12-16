Bejött az MVM-nek a hidrogén, máris új projekteket indít: tovább zöldül az energiaellátás

Az MVM csoport újabb pontokon kíván bekapcsolódni a hidrogéngazdaságba. Bár a hidrogén és az oxigén egyesülésekor felszabaduló energiával áram és hő termelhető, fő az előnyét elsősorban a tároló funkciója adja: az éppen feleslegben előállított villamos energiával hidrogén termelhető. Ilyen pluszenergiából egyre több van a megújuló alapú energiatermelés felfutásával.

A kardoskúti gáztároló a hazai hidrogéngazdaság egyik bölcsője/Fotó: Móricz-Sabján Simon

A megújuló energiaforrással termelt hidrogént zöldnek nevezik, a földgáz-alapút kéknek, az atomerőművi eredetűt pedig rózsaszínnek. A nukleáris energia nem megújuló, de a hasznosítása döntően széndioxid-kibocsátás nélküli. Ám a hidrogénnek vagy egy harmadik funkciója is: kiegyenlíthető vele az ingadozó zöldáram-termelés - mutat rá az magyar állami energiaipari csoport, a MVM szakmai lapja, az Energiaforrás. Ilyenkor a hidrogénnel termelt villamos energia célja nem az energiaigény kielégítése, hanem a villamosenergia-rendszer egyensúlyának fenntartása. E kiegyensúlyozó energia biztosítja az áramellátás folyamatosságát és stabilitását. Tehát egy kiemelkedően fontos, ezért nagyon drága termékről van szó. Ezt jól mutatja a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal havi piaci elemzése is. Eszerint egyedül az idén szeptemberben a villamosenergia-rendszer irányítója, a Mavir 7,6 milliárd forintot költött szabályozási energiára. Ez még azt tudva is hatalmas összeg, hogy az egy évvel korábbi adat enne majdnem a kétszerese volt, illetve, hogy a tendencia csökkenés. (Az energiaválság évében, 2022-ben a szeptemberi kiadás 85,7 milliárd forint volt.)

Kardoskúton kezdte az MVM

Az MVM csoport 2021-ben indította el az Akvamarin nevű hidrogénprojektjét. Leányvállalata, a Magyar Földgáztároló Zrt. (MFGT) telephelyén üzembe állított egy 2 megawatt teljesítményű elektrolizálót, amely a rendszerben éppen felesleges energiával hidrogént állít elő. Ezzel azóta is segíti a villamosenergia-rendszer egyensúlyának fenntartását, vagyis közvetlenül hasznot hajt. Az így előállított hidrogénnek a következő lépésben a földgázhoz keverik. A keveréket maga az MFGT használja fel. A hidrogénnel kevert gáz használata pedig kisebb széndioxid-kibocsátásával jár, mint a tiszta gázé.