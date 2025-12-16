Bejött az MVM-nek a hidrogén, máris új projekteket indít: tovább zöldül az energiaellátás
Az MVM csoport újabb pontokon kíván bekapcsolódni a hidrogéngazdaságba. Bár a hidrogén és az oxigén egyesülésekor felszabaduló energiával áram és hő termelhető, fő az előnyét elsősorban a tároló funkciója adja: az éppen feleslegben előállított villamos energiával hidrogén termelhető. Ilyen pluszenergiából egyre több van a megújuló alapú energiatermelés felfutásával.
A megújuló energiaforrással termelt hidrogént zöldnek nevezik, a földgáz-alapút kéknek, az atomerőművi eredetűt pedig rózsaszínnek. A nukleáris energia nem megújuló, de a hasznosítása döntően széndioxid-kibocsátás nélküli. Ám a hidrogénnek vagy egy harmadik funkciója is: kiegyenlíthető vele az ingadozó zöldáram-termelés - mutat rá az magyar állami energiaipari csoport, a MVM szakmai lapja, az Energiaforrás. Ilyenkor a hidrogénnel termelt villamos energia célja nem az energiaigény kielégítése, hanem a villamosenergia-rendszer egyensúlyának fenntartása. E kiegyensúlyozó energia biztosítja az áramellátás folyamatosságát és stabilitását. Tehát egy kiemelkedően fontos, ezért nagyon drága termékről van szó. Ezt jól mutatja a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal havi piaci elemzése is. Eszerint egyedül az idén szeptemberben a villamosenergia-rendszer irányítója, a Mavir 7,6 milliárd forintot költött szabályozási energiára. Ez még azt tudva is hatalmas összeg, hogy az egy évvel korábbi adat enne majdnem a kétszerese volt, illetve, hogy a tendencia csökkenés. (Az energiaválság évében, 2022-ben a szeptemberi kiadás 85,7 milliárd forint volt.)
Kardoskúton kezdte az MVM
Az MVM csoport 2021-ben indította el az Akvamarin nevű hidrogénprojektjét. Leányvállalata, a Magyar Földgáztároló Zrt. (MFGT) telephelyén üzembe állított egy 2 megawatt teljesítményű elektrolizálót, amely a rendszerben éppen felesleges energiával hidrogént állít elő. Ezzel azóta is segíti a villamosenergia-rendszer egyensúlyának fenntartását, vagyis közvetlenül hasznot hajt. Az így előállított hidrogénnek a következő lépésben a földgázhoz keverik. A keveréket maga az MFGT használja fel. A hidrogénnel kevert gáz használata pedig kisebb széndioxid-kibocsátásával jár, mint a tiszta gázé.
De ez csak a kezdet volt
Két éve úgy döntöttek a csoportnál - amelynél a hidrogéngazdálkodás átkerült egy másik szervezeti egységhez -, hogy ideje többet kihozni a hidrogénből: megcélozták e gáz energetikai célú hasznosítását. Ez két dolgot jelentett:
- a megújuló energia rövid távú tárolását, tehát már zöldhidrogén formájában, míg az Akvamarin projekté még "kék",
- és a fosszilisek kiváltását a zöldhidrogénnel termelt, karbonmentes árammal.
Már megvan a konkrét terv is. Telepítenek egy-egy zöldhidrogén-előállító üzemet az MVM csoport két telephelyen építendő három ( két tiszaújvárosi és egy mátrai) kombinált ciklusú gázüzemű erőműve (CCGT) mellé. A zöldhidrogént a helyi, még szinten megépítendő naperőművek áramával termelnék. E hidrogént a gázturbinákat tápláló földgázhoz fogják keverni. E keverék használatával az áram- és hőtermeléssel keletkező szén-dioxid éves mennyisége 4500-5000 tonnával kisebb lehet annál, mintha kizárólag földgáz kerülne a gázturbinába. A zöldhidrogén előállítása ebben az esetben is segíti a villamosenergia-rendszer egyensúlyának fenntartását, mert “kivonja” belőle, máshogyan hasznosítja a rendszer túlterhelésével fenyegető többletáramot. (E kivonás mértéke attól is függ, hogy a naperőművek áramából éppen mennyi jut a piacra, és mennyi szolgálja a hidrogén előállítását.) A rendszer modelljét az MVM ERBE tervei alapján alakítják ki a piaci és a műszaki feltételekhez igazítva.
A Ganzenergy szállítja a hidrogénes rendszert
Épp most jelentette be a Gazenergy Kft., hogy nagyteljesítményű üzemanyagcellás energiatároló rendszert szállít az Akvamarin Plusz projekthez. A Ballard cég technológiájára és üzemanyagcelláira alapozva, a Ballarddal fejlesztett állomás névleges villamos teljesítménye 1050 kilowatt. Mivel folyamatos üzemben is rendelkezésre áll, használható ipari léptékű, hálózatra kapcsolt alkalmazásokhoz is. Két szabványos konténerből épül fel: az egyik a cellákat és segédberendezéseit, a másik a hálózati csatlakozáshoz szükséges rendszereket és a nagyfeszültségű akkumulátorokat tartalmazza.
Van további lépcső is
Az MVM készül a hidrogén földalatti tárolására is. Ez a már lezárult vizsgálatok alapján az MFGT kardoskúti telephelyén a B2 jelű tárolórétegben történne. Egy másik fejlesztéssel az MVM a földgáz-infrastruktúráját - speciális bevonatolással - ellenállóbbá kívánja tenni a hidrogénnel szemben. Az MVM összeállítása emlékeztet, hogy a 2024-ben megjelent dekarbonizációs gázcsomag szerint a földgázszállító rendszernek be kell tudnia fogadni olyan földgázt, amelynek a mennyisége legfeljebb 2 százaléknyi hidrogént tartalmaz. Az csoport hosszabb távon az 5 százalékos arányt érné el a földgázelosztó-rendszerében.