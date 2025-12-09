Deviza
Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
Világintézmény mondta ki, mekkora áldás az Otthon Start Program

A Századvég kommentárja felidézi, hogy a bázeli székhelyű Nemzetközi Fizetések Bankja, negyedévente publikál adatokat a hitelpenetrációról. Ez egyáltalán nem túl magas Magyarországon, tehát az Otthon Start és a hitelezéstámogató intézkedések nem okoznak veszélyes felfutást.
Andor Attila
2025.12.09, 11:50
Frissítve: 2025.12.09, 12:00

A hitel/GDP-mutató azért fontos, mert egy esetleges túlzott hitelezés kialakulása mérhetővé, összehasonlíthatóvá és akár előre jelezhetővé is válik azáltal, hogy a BIS a hitel/GDP-trendet és a hitelrést, azaz a hitel/GDP-ráta és a hitel/GDP-trend közötti különbséget is közli.

hitelezés
Hitelezés: még nemzetközi bankok szerint sem túl nagy mértékű Magyarországon / Fotó: Kallus György
  • Ha a hitelrés pozitív, azaz az aktuális hitel/GDP-arány a hitel/GDP-trendértéknél nagyobb, akkor túlzott hitelezésről beszélhetünk.
  • Ha pedig e mutatók különbsége a negatív tartományban van, akkor normál hitelezést állapíthatunk meg.
  • A túlzottan alacsony érték sem kedvező, mivel a gazdaság egészséges hitelezése a növekedéshez is hozzájárul.

Összességében tehát a hitelezés magyarországi, esetleges újabb túlzott felfutásának elkerülése érdekében kiemelt jelentőségű a hitelezési folyamatok nyomon követése.

BIS: Magyarország rendben

A decemberben megjelent, az idei év második félévéről szóló elemzés szerint  

Magyarországon a nem pénzügyi szektornak nyújtott hitelállomány 2025 második negyedévében a GDP-arányában 86,2 százalékot tett ki, az előző negyedéves 86,0 százalék után. 

Ebből a lakossági 17,5 százalékos GDP-arányos hitelezés európai összevetésben a legalacsonyabb, míg a vállalati 68,7 százalékos GDP-arányos hitelezés a középmezőnyben található. 
A hitelrés értéke (hitel/GDP-különbözet) pedig csökkent –10,5-re (a GDP százalékában), a 2025. első negyedévi –11,3 után. Ez azt jelenti, hogy ha e mutatót, mint korai és akár rendszerszintű bankválság előrejelzésére is alkalmas indexet vizsgáljuk, akkor megállapítható, hogy

 nincs túlzott hitelezés 2025 második félévében Magyarországon, és nem fenyeget továbbra sem rendszerszintű, a hitelezésből fakadó bankválság. 

Kiemelhető, hogy a lakossági és a vállalati szektorban is bőven van lehetőség további hitelállomány-növekedésre.

Régebben más volt

Ha hosszabb időszakban vizsgáljuk a magyarországi hitelrés idősorát, akkor megjegyzendő, hogy 2009 első negyedévében volt annak maximuma: a GDP 43,7 százaléka. Ekkor tehát nagyon erős túlzott hitelezés volt megfigyelhető a hazai vállalatoknak és a lakosságnak nyújtott hitelállományban. Ismert, hogy ezt az időszakot a devizahitelezés felfutása miatti krízishelyzet jellemezte, amelyet a forintosítás és a devizahitelezés betiltása követett 2014-ben. Így a hitelrés is konszolidálódhatott, és ezután került tartósan a negatív tartományba Magyarországon.

Nemzetközi összehasonlításban kiemelendő, hogy az eurózónában 2025 második negyedévében a GDP-arányos hitelrés –19,4 százalékos, a GDP-arányos hitelállomány pedig 154,6 százalékos volt. Az eurózóna országaiban mindenhol negatív a hitelrés, és a legközelebb a pozitív zónához továbbra is Németország áll, –2,2 százalékos GDP-arányos hitelrésével.

Idén sok, a hitelkiáramlást ösztönző intézkedés van érvényben idehaza. 

Ezek közül a legfontosabbak:

  • Otthon Start Program. Fix 3 százalékos kamatozású hitelprogram első lakásvásárlóknak
  • CSOK Plusz. Családok számára, gyerekvállaláshoz kötött támogatott konstrukciók
  • Energiahatékony ingatlavásárlásra ösztönző: már 10 százalékos önerőtől elérhető a hitel, ha energiahatékony ingatlan vásárolunk.
  • Lakás felújításhoz kapcsolódó finanszírozások – támogatások
  • Célzott állami szociális és családtámogatások + adókedvezmények: a kormány programjai javíthatja a háztartások jövedelmi helyzetét 
     

