Világintézmény mondta ki, mekkora áldás az Otthon Start Program

A hitel/GDP-mutató azért fontos, mert egy esetleges túlzott hitelezés kialakulása mérhetővé, összehasonlíthatóvá és akár előre jelezhetővé is válik azáltal, hogy a BIS a hitel/GDP-trendet és a hitelrést, azaz a hitel/GDP-ráta és a hitel/GDP-trend közötti különbséget is közli.

Hitelezés: még nemzetközi bankok szerint sem túl nagy mértékű Magyarországon / Fotó: Kallus György

Ha a hitelrés pozitív, azaz az aktuális hitel/GDP-arány a hitel/GDP-trendértéknél nagyobb, akkor túlzott hitelezésről beszélhetünk.

Ha pedig e mutatók különbsége a negatív tartományban van, akkor normál hitelezést állapíthatunk meg.

A túlzottan alacsony érték sem kedvező, mivel a gazdaság egészséges hitelezése a növekedéshez is hozzájárul.

Összességében tehát a hitelezés magyarországi, esetleges újabb túlzott felfutásának elkerülése érdekében kiemelt jelentőségű a hitelezési folyamatok nyomon követése.

BIS: Magyarország rendben

A decemberben megjelent, az idei év második félévéről szóló elemzés szerint

Magyarországon a nem pénzügyi szektornak nyújtott hitelállomány 2025 második negyedévében a GDP-arányában 86,2 százalékot tett ki, az előző negyedéves 86,0 százalék után.

Ebből a lakossági 17,5 százalékos GDP-arányos hitelezés európai összevetésben a legalacsonyabb, míg a vállalati 68,7 százalékos GDP-arányos hitelezés a középmezőnyben található.

A hitelrés értéke (hitel/GDP-különbözet) pedig csökkent –10,5-re (a GDP százalékában), a 2025. első negyedévi –11,3 után. Ez azt jelenti, hogy ha e mutatót, mint korai és akár rendszerszintű bankválság előrejelzésére is alkalmas indexet vizsgáljuk, akkor megállapítható, hogy

nincs túlzott hitelezés 2025 második félévében Magyarországon, és nem fenyeget továbbra sem rendszerszintű, a hitelezésből fakadó bankválság.

Kiemelhető, hogy a lakossági és a vállalati szektorban is bőven van lehetőség további hitelállomány-növekedésre.

Régebben más volt

Ha hosszabb időszakban vizsgáljuk a magyarországi hitelrés idősorát, akkor megjegyzendő, hogy 2009 első negyedévében volt annak maximuma: a GDP 43,7 százaléka. Ekkor tehát nagyon erős túlzott hitelezés volt megfigyelhető a hazai vállalatoknak és a lakosságnak nyújtott hitelállományban. Ismert, hogy ezt az időszakot a devizahitelezés felfutása miatti krízishelyzet jellemezte, amelyet a forintosítás és a devizahitelezés betiltása követett 2014-ben. Így a hitelrés is konszolidálódhatott, és ezután került tartósan a negatív tartományba Magyarországon.