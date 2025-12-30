Deviza
hitelminősítő
Karácsony Gergely
Moody's
Budapest
bóvli
Bukarest

Amerikai ítélet Budapestről: példátlan, ami a magyar fővárossal történt, még Bukarest is veri – ezért került valójában bóvliba

A Moody’s döntése, amellyel befektetésre nem ajánlott kategóriába sorolta Budapestet, nemcsak a főváros pénzügyi mozgásteréről mond ítéletet, hanem arról is, hogyan árazzák ma a piacok a városi kockázatokat a régióban. Miközben Budapest megítélése látványosan romlott, a szomszédos országok fővárosai idén jellemzően elkerülték a hitelminősítő erős ítéletét.
VG
2025.12.30, 19:40

A Moody’s Budapestet érintő döntése nem pusztán egy városi hitelminősítés romlásáról szól, hanem arról is, hogyan értékeli a piac a régió fővárosainak pénzügyi működését. Miközben a magyar főváros megítélése látványosan romlott, a szomszédos országok fővárosai többségében idén elkerülték a hasonló léptékű leminősítést.

Illustrations Of The Moody's Rating Agency hitelminősítő
A szomszédos országok fővárosai többségében idén elkerülték a hitelminősítők ítéleteit / Fotó: NurPhoto via AFP

A Budapestet érintő döntés központi eleme nem a város gazdasági súlya, hanem a likviditás és a finanszírozási kiszámíthatóság kérdése. A Moody’s értelmezésében a főváros rövid távú pénzügyi mozgástere szűk, miközben a bevételek időzítése és jogi környezete bizonytalan, ami közvetlen kockázatot jelent a kötelezettségek teljesítésére.

Budapest: nem potenciál-, hanem finanszírozási probléma

A hitelminősítői logika szerint Budapest nem azért került kedvezőtlenebb kategóriába, mert gyenge lenne a gazdasági bázisa. Épp ellenkezőleg: a probléma az, hogy a város működése erősen függ a központi költségvetési döntésektől, miközben a kiadási oldal rövid távon nehezen igazítható. Ez a feszültség az, amit a piac idén már nem hagyott figyelmen kívül.

Fontos különbség, hogy a döntés nem az ország egészének megítélését érintette, hanem kifejezetten a fővárosi pénzügyeket.

Ez összhangban van a hitelminősítők idei gyakorlatával: egyre élesebben választják el az állami és az önkormányzati kockázatokat.

A szomszédos fővárosoknál kisebb a kockázat

A régió más fővárosai ezzel szemben idén jellemzően megőrizték hitelminősítésüket, még akkor is, ha

fiskális kihívásokkal küzdenek.

Bécs esetében a piac a stabil intézményi hátteret és a konfliktusmentes állam-város finanszírozási modellt árazza. A város pénzügyi mozgástere kiszámítható, ami alacsonyan tartja a kockázati prémiumot.

a köztes kategóriát képviselik: nem kiemelkedően erős, de stabil finanszírozási rendszerrel működnek. A városi bevételek és az állami források kapcsolata szabályozottabb, kevésbé politikailag terhelt, ami csökkenti a rövid távú likviditási kockázatot.

Bukarest esete árnyaltabb.

A város megítélése még befektetésre ajánlott szinten maradt, de a hitelminősítők már jelzik a fiskális kockázatokat. Itt a piac egyelőre kivár: a pénzügyi rendszer működik, de a trendek nem egyértelműen kedvezők.

A kisebb fővárosok – például Ljubljana vagy Zágráb – esetében a méret is védelmet jelent. A kisebb költségvetés és az alacsonyabb adósságállomány csökkenti a rendszerkockázatot, így ezek a városok idén nem kerültek a hitelminősítők célkeresztjébe.

Súlyos ítéletet mondott a nagy amerikai hitelminősítő Budapestről: bekövetkezett a lehető legrosszabb – bóvlikategóriában a magyar főváros

A befektetési szint alá minősítette Budapest besorolását a Moody’s. Az intézkedéshez fűzött indoklás szerint Budapest likviditási pozíciója aggályokat vet fel azzal kapcsolatban, hogy a városnak lesz-e kapacitása kötelezettségeinek maradéktalan törlesztésére az előírt december 31-i időpontig.

Ezt üzeni a döntés Budapestről

A Moody’s döntése és a szomszédos fővárosok idei megítélése együtt azt mutatja, hogy

a hitelminősítők ma elsősorban a rövid távú pénzügyi működőképességet árazzák.

Nem a növekedési potenciál, nem a beruházási tervek, hanem a likviditás, a bevételek kiszámíthatósága és az intézményi stabilitás számít. Ebben a mezőnyben Budapest nem lefelé lóg ki, hanem oldalirányban: gazdasági súlya megvan, a finanszírozási modellje viszont kockázatosabbnak tűnik, mint több szomszédos fővárosé. Ez a különbség lett idén a döntő tényező.

A sokkoló döntésről azonnal megszólalt Karácsony Gergely is

„Az uzsorakormány bóvliba lökte a nemzet fővárosát. Ezt nem fogják megúszni” – fogalmazott Karácsony Gergely a Facebookon
A főpolgármester közölte: a nemzetközi hitelminősítő döntése Budapest leminősítéséről a kormány sarcpolitikájának következménye. Megfogalmazása szerint a Budapest-ellenes politika nem több, mint károkozás, a károkat a főváros leminősítése után alighanem az ország is, annak minden polgára elszenvedheti. 

A leminősítés nyilvánvaló oka, hogy a pénzpiacok is a kormány és a főváros közötti észszerű pénzügyi megállapodásra számítottak, 

„ám erre a kormány minden jelzés ellenére is képtelennek bizonyult” – írta Karácsony Gergely.

Szerinte a leminősítésnek három oka van:

  • A kormány a 20-szorosára emelt sarccal több pénzt von el Budapesttől, mint amennyi támogatást ad, és Budapest, más önkormányzatoktól eltérően, a hitelfelvételhez sem kapott engedélyt a kormánytól.
  • A második ok, hogy a kormány a mai napig nem fizette meg az adósságát Budapestnek, amire törvény kötelezi. Ezt okkal tekinti súlyos kockázatnak a hitelminősítő.
  • Harmadik: Budapest a kormány miatt nem jut hozzá a fejlesztésekhez szükséges uniós forrásokhoz.

Karácsony Gergely azt írta, hogy egy olyan kormány akarta kioktatni Budapestet, amely eladósította az országot, amelynek romokban a költségvetése. A főváros gazdálkodásáról ehhez képest a Moody’s is megállapította: „A minősítések ugyanakkor figyelembe veszik Budapest mérsékelt és csökkenő adósságszintjét, valamint stabil működési teljesítményét.”

Az állam segítő kezet nyújtana a fővárosnak

Korábban Nagy Márton egyértelműen üzent Karácsony Gergelynek. A gazdasági miniszter közlése szerint az elmúlt időszakban duplájára nőtt a főváros iparűzésiadó-bevétele. A posztban az olvasható, hogy 

a szolidaritási hozzájárulás 10 milliárdról 89 milliárd forintra emelkedett, miközben a működési támogatás 26 milliárdról 43,5 milliárd forint felé nőtt. 

„Ha mindent összevetek, 2025-ben az ön zsebében 93 milliárddal több van, mint 2019-ben volt” – írta Nagy Márton. Hozzátette: a kormány álláspontja változatlan, ha a fővárosnak szüksége van a kormány segítségére, akkor állnak a rendelkezésére. 

A főváros pénzügyi helyzete hosszú ideje romlik. A likviditási gondok már tavasszal megjelentek, majd őszre vált világossá, hogy a bevételek és a kötelezettségek nem tarthatók egyensúlyban. A jogszabályok szerint ilyen helyzetben a városvezetésnek hivatalosan is rögzítenie kell a fizetésképtelenség veszélyét – ez az a lépés, amely nélkül a kormány nem tárgyal érdemi mentőcsomagról.

A miniszterelnök is beszélt már a főváros küszködéséről

Orbán Viktor korábban úgy fogalmazott, hogy Budapest pénzügyi helyzete valójában nem tükröződik a nyilvános számokban. „Egyelőre intézik okosban ezt a helyzetet, de így azért nehéz. Valójában tele van pénzzel a főváros” – mondta a miniszterelnök.

A kormányfő az ATV-ben azt mondta, az a kifogás, hogy a kormány nem ad pénzt a fővárosnak, silány érvelés. „Tessék jól kormányozni, rengeteg vagyona van a fővárosnak, tessék rendesen működtetni.” 

Ha nem tudják megoldani, akkor a kormány segíteni fog

– hangsúlyozta. Később kiderült, hogy a segítség kölcsön formájában tudna megvalósulni. 

