Harvard, Yale, Johns Hopkins, Oxford: a világ legnagyobb presztízsű egyetemeivel kutatnak együtt a magyar intézmények

A kormány által meghirdetett HU-Rizont program idei pályázatán 23 kutatási program összesen nyolcmilliárd forintot nyert el, a nyertes projektekben 14 magyar egyetem vesz részt – erről beszélt a kultúráért és innovációért felelős miniszter hétfőn reggel az M1 Ma reggel című műsorában.

HU-Rizont: a világ elitegyetemeivel kutatnak a magyar felsőoktatásban / Fotó: Anadolu via AFP

Hankó Balázs elmondta: a magyar intézmények a program keretében idén is

olyan világszínvonalú intézményekkel működnek együtt, mint a Harvard, a Yale, a Johns Hopkins az Oxfordi Egyetem, a szingapúri egyetem és a University College London.

A Semmelweis Egyetem például a demencia vonatkozásában végez kutatásokat a londoni egyetemmel és a szingapúri egyetemmel közösen, illetve a Harvarddal mesterségesintelligencia-kutatásokat végez az orvostudomány területén. A veszprémi Pannon Egyetem a Yale-lel az agráriumban keletkező hulladék felhasználásával kapcsolatosan kutat, a Szegedi Tudományegyetem közös mRNS-kutatásokat folytat a Pennsylvaniai Egyetemmel, ahol Karikó Katalin is kutat – sorolta a miniszter.

Hozzátette: a magyar egyetemi hálózat az Kárpát-medencében gondolkodik, ez jól látható a HU-Rizont programból is, amelynek keretében a Sapientia, tehát az Erdélyi Tudományegyetem például a Kaliforniai Egyetemmel kutat együtt a mesterséges intelligencia területén, Beregszászon pedig a II. Rákóczi Ferenc Egyetem a digitalizáció kapcsán végez kutatásokat.

Azzal kapcsolatban, hogy milyen gyakorlati eredményeket várnak a HU-Rizont programtól, Hankó Balázs kifejtette: egyrészt Magyarország előrelép a rangsorokon, másrészt a kutatók egyre jobb együttműködéseket kötnek, harmadrészt a fiatalok nemzetközi kutatási környezetbe kerülnek.

„Ez mind a magyar innovációkat erősíti. Mi nem genderkutatásokat finanszírozunk, mint a Horizont, hanem egészséges élettel, digitalizációval, mesterséges intelligenciával, energiakérdéssel, agráriummal kapcsolatos kutatásokat” – hangsúlyozta a miniszter.

A műsorban szó volt arról is, hogy

a HU-Rizont program azért indult, mert az Európai Unióban a Horizontból és az Erasmusból is kizárták a modellváltó egyetemeket.

Hat modellváltó egyetem pert is indított az Európai Unió bíróságán. A téma kapcsán Hankó Balázs hangsúlyozta: „Néhány alapvetést meg kell fogalmaznunk. Egy: a felsőoktatás nemzeti hatáskör, így nincs hozzá köze az Európai Bizottságnak. Kettő: pénzügyi zsarolást és politikai bosszút végeznek, a magyar egyetemistákat és a magyar kutatókat akarják kizárni. Odáig jutottunk, hogy Krausz Ferenc Nobel-díjas professzorunknak nem akarnak kutatási finanszírozást adni” – hívta fel a figyelmet a miniszter.