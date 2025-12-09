Végre kimondta az elemző: a forint és Varga Mihály úgy lelassították a magyar inflációt, hogy máris jöhet az újabb meglepetés
A forint erősödésének hatása sokkal lassabban, fokozatosabban jelenik meg az adatokban, mint a gyengülése, hiszen az árak lefelé kevésbé rugalmasak. Ennek megfelelően nem kizárt, hogy az év eleji átárazások a szokásosnál kisebbek lesznek, az infláció pedig az első negyedévben eléri a jegybanki célt vagy akár be is néz alá – ezt írta kommentárjában Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza. Ahogy beszámoltunk róla, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kedd reggeli adatközlése szerint novemberben a fogyasztói árak az előző év azonos időszakához képest 3,8 százalékkal, míg havi alapon 0,1 százalékkal emelkedtek. Ezzel egy év után visszatért a jegybank 4 százalékos toleranciasávjába a pénzromlás üteme, igaz, ez javarészt a bázishatások és az árréstopok eredménye, ami aligha győzi meg a jegybankot a kamatcsökkentések újrakezdéséről.
Végre kimondták az elemzők: a forint miatt lassul az infláció Magyarországon
Regős Gábor szerint az infláció mérséklődésének fő oka a forint elmúlt időszakban tapasztalható erősödése: míg korábban egy fokozatos gyengülés volt jellemző, ami természetesen az árakban is megjelent, most az új jegybanki vezetés politikájának eredményeként a forint erősödni tudott, ami hozzájárult az infláció leszorításához. Ezen kívül kiemelte az alacsony importált inflációt, azaz az eurózóna jegybanki cél körül ingadozó pénzromlását, illetve az árrésstopot és a különböző kormányzati megállapodásokat.
Ez utóbbiak nagyjából 1,5 százalékponttal húzzák vissza az inflációt, azaz ezek nélkül már nem lenne ennyire szép az inflációs szám
– mondta az elemző, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy elmúlt hónapokban a gyenge mezőgazdasági termés ellenére is tudott mérséklődni az élelmiszerek drágulása: a februári 7,1 százalékos csúcsról 3,2 százalékra, azaz tulajdonképpen a jegybanki cél közelébe. Ebben persze kiemelkedően is megjelenik az árrésstop hatása. Regős szerint ha eléri is a jegybank célját az inlfáció jövő év elején, nem lesz egyelőre egy tartós elérés, az erőteljes kereslet, illetve a bázishatások nyomán várható, hogy utána lesz egy kisebb növekedés az árakban.
A maginfláció továbbra sem néz ki jól, még mindig árstabilitási gondok vannak
Virovácz az ING Bank vezető elemzője ugyanakkor arra mutatott rá, hogy havi alapon meglehetősen mérsékelt inflációs ráta ellenére az alapfolyamatok nem kedvezőek. Erről árulkodik a volatilis tételektől megtisztított maginflációs mutató alakulása, amely kismértékben csökkent ugyan, de még mindig nem konzisztens a 3 százalékos jegybanki árstabilitási céllal.
Tehát annak ellenére, hogy a magyar gazdaság három éve stagnál és a kormányzat számos inflációt fékező intézkedést vezetett be, Magyarország még mindig árstabilitási gondokkal küzd – véli az elemző.
Szerinte a legnagyobb meglepetést talán a szolgáltatások biztosították, ahol az ilyenkor megszokott csekély egyhavi áremelkedés helyett az átlagos árszínvonal 0,1 százalékos csökkenését mérte a KSH. Az infláció szerkezetével kapcsolatban kiemelte, továbbra is két fő tétel felelős az áremelkedés 70 százalékáért: a szolgáltatások és az élelmiszerek drágulása. "Érdekes kérdés, hogy a vártnál kisebb novemberi árleszállítások mennyire befolyásolták az érzékelt inflációt. Könnyen lehet ugyanis, hogy ennek hatására megakadhat a lakosság inflációs várakozásának lassú mérséklődése, amely továbbra is túl magas szinten tartózkodik és nem konzisztens az árstabilitás elérésével" – mondta az elemző.
Szerinte a következő hónapokban tovább menetelhet lefelé az inflációs ráta a bázishatások következtében. Az infláció mélypontja nagyrészt az árrésstop kibővítésének hatásától függ, amely már a decemberi inflációs mutatóban is tetten érhető lesz. Ezzel szemben hathat a számítástechnikai cikkek árának elszállása.
Mindazonáltal könnyen lehet, hogy akár 2 százalék alatti mutatót is látunk majd februárban, és ezt követően gyorsulhat ismét az infláció
– mondta Virovácz Péter, úgy látja, jövő évi átlagos áremelkedés ütemét nagyban befolyásolja majd az árréstop intézkedések jövője, de nagy valószínűség szerint számíthatunk egy újabb hosszabbításra. Jövőre 3,4 százalék körül lehet az átlagos pénzromlás üteme, míg 2027-ben 4,3 százalék körül alakulhat. 2026-2027 fordulóján átmenetileg akár ismét 5 százalékra körülire felszökő inflációs mutatót is láthatunk.
Elemző: nincs árnyomás a gazdaságban
Az ING Bank szakértőjével szemben Molnár Dániel, az MGFÜ Elemzési Centrumának vezető elemzője arra hívta fel a figyelmet, hogy a ruházkodási és tartós fogyasztási cikkek esetében is a historikus trendeknek megfelelő havi átárazást mutatnak a KSH adatai, amely továbbra is azt jelzi, hogy nincs árnyomás a gazdaságban, miközben a két termékcsoport a teljes inflációt is visszafogja.
A háztartási energia ára is csökkent novemberben kismértékben, amivel párhuzamosan az éves emelkedés is egyszámjegyűre lassult. Az árakat ebben a termékkategóriában a fogyasztás határozza meg, a fűtési igény visszaesése pedig az árakban is megjelenik, a módszertan okán késleltetve. Jelentős lassulás ugyanakkor csak áprilistól jöhet az éves rátában, ha az időjárás az ideinél kedvezőbben alakul.
Úgy véli, hogy következő hónapokban az infláció tovább lassulhat, amelyben a decemberben életbe lépő, a termékek szélesebb körére vonatkozó árrésstop, valamint a bázishatások is szerepet játszanak: a tavalyi év végén és az idei év elején a historikusnál erősebbek voltak az átárazások, amelyek hatása ki fog esni, miközben az év eleji inflációkövető jövedékiadó-emelés is fél évvel elhalasztásra került.
Ezen hatások eredőjeként az áremelkedési ütem a jövő év elején a 3 százalékos jegybanki cél alá mérséklődhet.
Az árrésstopok kivezetésének ütemezésétől is függően az év közepétől várható gyorsulás az infláció mértékében, azonban még ezzel együtt is a toleranciasávon belüli, bár a felső széléhez közeli áremelkedés jöhet, miközben az inflációs cél tartós elérése 2027 elejére tolódhat. Az inflációs pálya kapcsán a külpiaci helyzet jelent kockázatot, a világpiaci olajárak alakulása, a forint árfolyama is erőteljesen befolyásolja a pénzromlási ütemet, de kulcskérdés lesz a téli időjárás is. Enyhébb tél esetében az alacsonyabb fűtési igény miatt a rezsiköltségek emelkedése fokozatosan kifuthat, amely jelenleg a leginkább felhúzza a teljes inflációt.