Hol adható el leggyorsabban ingatlan 2025-ben? Mutatjuk az országos listát
2025-ben jelentős különbségek rajzolódnak ki abban, hogy egy-egy városrészben mennyi idő alatt talál vevőre egy ingatlan – közölte pénteken a Duna House új elemzésére hivatkozva.
Budapesten a IX. és X. kerületben keltek el a leggyorsabban a lakások, míg a vidéki nagyvárosok közül Miskolcon pörögtek a legélénkebben az adásvételek.
A fővárosban a nagy tranzakciószámú kerületek közül két terület mutatott kiemelkedően gyors értékesítési időt:
- IX. kerület – 55 napos átlag, a teljes budapesti mezőny legjobb eredményével.
- X. kerület – 63 nap, amely szintén jóval a városi átlag alatt van.
Mindkét kerületben döntően 30–60 négyzetméteres, jó állapotú, a piaci átlaghoz képest elérhető árú lakások forogtak gyorsan a 35–70 millió forintos ársávban. Ezeknél a lakástípusoknál a kereslet továbbra is jelentős, ami stabil és gyors ügymenetet eredményez.
Azokban a kerületekben, ahol lassabb az értékesítés – ezek közé tartozik például a XIX. kerület (78 nap), a XIII. kerület (91 nap), illetve a XI. és VII. kerület is –, 96–97 nap körüli idő jellemző. A II., III. és VIII. kerületben pedig 114–125 nap között alakul a tipikus eladási idő, elsősorban a nagyobb lakások és a házak magasabb aránya miatt.
Szegő Péter vezető elemző szerint „a jól árazott, jó állapotú, kisebb lakások adják a leggyorsabban forgó kategóriát, míg a házak szinte minden városrészben hosszú hónapokig is a piacon maradhatnak”.
Országos összehasonlításban a vidéki nagyvárosok közül Miskolc produkálta a legjobb számokat, mindössze 86 napos átlagos értékesítési idővel. A városban főként 40–70 négyzetméteres, közepes vagy jó állapotú lakások keltek el gyorsan, többnyire megfizethető árkategóriában.
A további sorrend:
- Kecskemét – 104 nap
- Székesfehérvár – 110 nap
- Pécs – 113 nap
- Nyíregyháza – 118 nap
- Debrecen – 118 nap
- Tatabánya – 126 nap
- Veszprém – 139 nap
- Szombathely – 149 nap
- Zalaegerszeg – 174 nap
A leggyorsabb adásvételt produkáló kerületekben és városokban jellemzően magas a kisebb alapterületű, jó állapotú lakások aránya, amelyek széles vevőkört szólítanak meg és könnyebben finanszírozhatók. Ezekre a szegmensekre stabil kereslet érkezik első lakást vásárlóktól és befektetőktől egyaránt.
„Azokban a térségekben, ahol lassabb értékesítés folyamata, nagyobb arányban jelennek meg a házak és a nagy alapterületű lakások, amelyeknél a vevői döntés hosszabb, a fenntartási költségek magasabbak, és gyakran komolyabb felújítási igénnyel is számolni kell. Ezek együtt jelentősen kitolják az értékesítési időt” – tette hozzá Szegő Péter.
Új rekordokat dönt a lakossági hitelpiac – az Otthon Start program teljesen felforgatta a lakáshitelezést
Elképesztő sebességgel adósítja el magát a magyar. A teljes lakossági hitelállomány október végére hatodával nőtt. Az új lakáshitel-szerződések döntő többsége az Otthon Start program kereteiben született októberben, ami hozzásegítette a piacot, hogy már a hónap végére elérje a tavalyi hitelkihelyezések összértékét.