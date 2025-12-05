Hol adható el leggyorsabban ingatlan 2025-ben? Mutatjuk az országos listát

2025-ben jelentős különbségek rajzolódnak ki abban, hogy egy-egy városrészben mennyi idő alatt talál vevőre egy ingatlan – közölte pénteken a Duna House új elemzésére hivatkozva.

Látványos különbségek alakultak ki az ingatlanpiacon / Fotó: Szabó Miklós

Budapesten a IX. és X. kerületben keltek el a leggyorsabban a lakások, míg a vidéki nagyvárosok közül Miskolcon pörögtek a legélénkebben az adásvételek.

A fővárosban a nagy tranzakciószámú kerületek közül két terület mutatott kiemelkedően gyors értékesítési időt:

IX. kerület – 55 napos átlag, a teljes budapesti mezőny legjobb eredményével.

X. kerület – 63 nap, amely szintén jóval a városi átlag alatt van.

Mindkét kerületben döntően 30–60 négyzetméteres, jó állapotú, a piaci átlaghoz képest elérhető árú lakások forogtak gyorsan a 35–70 millió forintos ársávban. Ezeknél a lakástípusoknál a kereslet továbbra is jelentős, ami stabil és gyors ügymenetet eredményez.

Azokban a kerületekben, ahol lassabb az értékesítés – ezek közé tartozik például a XIX. kerület (78 nap), a XIII. kerület (91 nap), illetve a XI. és VII. kerület is –, 96–97 nap körüli idő jellemző. A II., III. és VIII. kerületben pedig 114–125 nap között alakul a tipikus eladási idő, elsősorban a nagyobb lakások és a házak magasabb aránya miatt.

Szegő Péter vezető elemző szerint „a jól árazott, jó állapotú, kisebb lakások adják a leggyorsabban forgó kategóriát, míg a házak szinte minden városrészben hosszú hónapokig is a piacon maradhatnak”.

Országos összehasonlításban a vidéki nagyvárosok közül Miskolc produkálta a legjobb számokat, mindössze 86 napos átlagos értékesítési idővel. A városban főként 40–70 négyzetméteres, közepes vagy jó állapotú lakások keltek el gyorsan, többnyire megfizethető árkategóriában.

A további sorrend:

Kecskemét – 104 nap

Székesfehérvár – 110 nap

Pécs – 113 nap

Nyíregyháza – 118 nap

Debrecen – 118 nap

Tatabánya – 126 nap

Veszprém – 139 nap

Szombathely – 149 nap

Zalaegerszeg – 174 nap

A leggyorsabb adásvételt produkáló kerületekben és városokban jellemzően magas a kisebb alapterületű, jó állapotú lakások aránya, amelyek széles vevőkört szólítanak meg és könnyebben finanszírozhatók. Ezekre a szegmensekre stabil kereslet érkezik első lakást vásárlóktól és befektetőktől egyaránt.