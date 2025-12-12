Ilyen november még nem volt az ingatlanpiacon, átrendeződik a lakáspiac
Vegyes képet mutatott a hazai ingatlanpiac novemberben: miközben az adásvételek száma visszaesett az őszi csúcshoz képest, a lakáshitelezés történelmi rekordot döntött – írja a Duna House a pénteken közzétett lakáspiaci elemzésében.
A Duna House becslése szerint novemberben 9 503 lakóingatlan-adásvétel történt, ami 17,5 százalékos havi és 15,7 százalékos éves visszaesést jelent. A mérséklődés elsősorban szezonális okokra vezethető vissza, valamint a korábbi hónapokat meghatározó Otthon Start Program hatásának fokozatos kifutására.
Ezzel párhuzamosan a hitelpiac egészen más pályára állt. A Credipass adatai alapján
300 milliárd forintos lakáscélú jelzáloghitel-szerződés született novemberben, ami 53 százalékkal haladta meg az októberi, és 165 százalékkal az egy évvel korábbi volument. Ez minden korábbi havi rekordot felülmúlt, és egyértelműen a kedvezményes finanszírozási feltételek iránti kiemelkedő kereslethez köthető.
Helyzetbe hozták az ingatlanvásárlókat, már nem az eladók diktálnak az ingatlanpiacon
Az árak alakulása továbbra is széttartó képet mutatott. Országos szinten inkább stagnálás vagy enyhe emelkedés volt jellemző, ugyanakkor több térségben csökkenő tranzakciós árak és erősödő vevői alku jelent meg mind a panel-, mind a téglaépítésű lakások piacán.
Ezzel párhuzamosan az értékesítési idők tovább rövidültek: a budapesti panellakások átlagosan 63 nap alatt, míg a téglaépítésű lakások vidéken 3–3,5 hónap, Budán és Pesten 2,5–3 hónap alatt találtak vevőre, ami több szegmensben 20–30 napos gyorsulást jelent éves összevetésben.
Egyre több fiatal vásárol saját lakást és csökken a befektetéscélú lakásvásárlás
Az ingatlanközvetítő rámutatott, hogy a
piac szerkezete változott és nagyobb szerepet kaptak a fiatal, első lakásukat vásárló vevők, miközben a befektetők jelenléte tovább csökkent.
Budapesten a 20–30 éves korosztály aránya 22 százalékra, az első lakást vásárlóké 41 százalékra emelkedett, miközben a befektetők aránya 29 százalékra csökkent. Vidéken a 30–40 évesek dominálnak, az első lakást vásárlók aránya 43 százalékra nőtt, a befektetőké pedig 19 százalékra esett vissza, ami egyértelműen a saját célú vásárlások előretörését jelzi.
Az eladói oldalon továbbra is a 60 év feletti korosztály a legaktívabb, mintegy 32 százalékos aránnyal.
Budapesten a legtöbb arányában a felújítandó eladó ingatlan
A leggyakoribb értékesítési ok mind Budapesten, mind vidéken a korábban befektetési céllal vásárolt ingatlanok piacra kerülése, amelyhez szorosan felzárkózott az örökölt lakások értékesítése.
A fővárosi érdeklődés novemberben is a XIII. kerületre koncentrálódott, ezt Zugló és Erzsébetváros követte, míg Újbuda a hatodik helyre csúszott vissza. A vevők elsősorban jó állapotú ingatlanokat kerestek, a teljes felújítást igénylő lakások legnagyobb arányban továbbra is Budapesten jelentek meg a kínálatban.
Összességében a novemberi adatok egy visszafogottabb tranzakciószámú, ugyanakkor rekordfinanszírozású piacot rajzolnak ki. A
kereslet szerkezete átalakulóban van, a fiatal és első vásárlók térnyerése tartós trendnek látszik, miközben az árnövekedés üteme a Duna House elemzői szerint mérséklődik, és 2026-ban 0–10 százalékos sávban várható
– vonta le a következtetést az ingatlaniroda.
Csökkennek az ingatlanárak és még ki sem szórták az „olcsósított" új lakásokat
Éles fordulatot vett a lakáspiac, megállt ugyanis a fővárosi lakások drágulása, sőt minimálisan csökkentek is az árak. A kormány szerint ez az Otthon Start program hatásának első kézzelfogható jele, valamint annak, hogy új lakások árasztják el az ingatlanpiacot. Vidéken azonban az ingatlanárak töretlenül emelkednek, főként a keleti országrészen – írta korábban a Világgazdaság.
Balogh László, az infatlan.com vezető gazdasági szakértője elmondta: „Az elmúlt hetekben látványosan megváltozott a kereslet és a kínálat korábbi mérlege. A vevők aktivitása éves és havi összevetésben is mérséklődött, miközben a kínálat érezhetően bővült. Ez a kettős hatás mostanra a lakásárakban is megjelent, ezért országosan visszafogottabb drágulást látunk, Budapesten pedig már enyhe árcsökkenést mutatnak a számok.”
Budapesten kivárnak a potenciális lakásvásárlók
Havi szinten országosan 0,5 százalékos emelkedés történt, ami jóval elmarad a szeptemberi 2,8, valamint az októberi 1,5 százalékos havi drágulási ütemtől.
Budapesten pedig tavaly óta először minimális csökkenés történt: a fővárosban ugyanis 0,1 százalékkal mérséklődtek az árak, ami inkább stagnálásnak tekinthető.
Budapest a szeptembert 2,6, az októbert pedig 1,4 százalékos havi drágulással zárta.
A budapesti eredményben komoly szerepet játszhat, hogy sok vevő még kivárásra játszik. A következő hónapokban ugyanis több ezer új építésű lakás érkezik a piacra, és ezek közül több projektben használt panelek árában lehet új lakást vásárolni. Emiatt
erős árverseny indulhat el a főváros használtlakás-piacán is.
Balogh László szerint ez a folyamat az állami támogatások hatását is módosíthatja. „Ha a budapesti vevők – különösen az elsőlakás-vásárlók – nagyobb arányban választják a tömegesen megjelenő új építésű lakásokat, az mérsékelheti az Otthon Start program hatását a használt lakások piacán. Ilyenkor kisebb lesz az extra kereslet és az abból eredő áremelkedés is, ami lépéskényszerbe hozhatja az eladókat.”