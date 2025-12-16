Deviza
ingatlanpiac
Buda
szélsőségek

800 ezer körüli négyzetméteráron kelt el egy boroshordó Hevesben – már mindent megvesznek, mutatjuk a legdrágább ingatlant is

A Duna House éves tranzakciós adatai szerint a 2025-ös ingatlanpiacot a főváros és a vidék közötti különbségek növekedése, valamint az Otthon Start program hatására erősen átalakuló vevői és eladói motivációk jellemezték.
Andor Attila
2025.12.16, 19:10

Országosan az átlagos eladási ár 55 millió forint, az átlagos négyzetméterár pedig 736 ezer forint volt. Budapesten ennél jóval magasabb értékek a jellemzők: egy ingatlanért átlagosan 82 millió forintot fizettek, a négyzetméterár pedig 1,2 millió forintra emelkedett.

ingatlanpiac
Ingatlanpiac: a szélsőségek éve volt az idei

A legmagasabb átlagos eladási ár a fővárosban volt, 82 millió forint körül. Pest vármegye következett 62 millió forintos átlaggal, majd Veszprém, Hajdú-Bihar és Győr-Moson-Sopron vármegye 47–59 millió forint közötti értékekkel. 

Négyzetméterárban is Budapest vezet több mint 1,2 millió forinttal, míg Pest, Veszprém és Hajdú-Bihar vármegyében 660–840 ezer forint közötti négyzetméterárak voltak jellemzők. 

A legkedvezőbb árak a keleti és délkeleti vármegyékben fordultak elő: például Békésben vagy Borsod-Abaúj-Zemplénben jóval alacsonyabb fajlagos költséggel lehetett ingatlant vásárolni, mint a fővárosban vagy a nyugati, iparilag fejlettebb régiókban.

A panellakások országos átlagban 43,7 millió forintért keltek el, 835 ezer négyzetméterenkénti fajlagos áron. 

A téglalakások ennél drágábbak voltak: átlagosan 61 millió forintért, 1 millió forintos négyzetméteráron. A családi házak átlagosan 53,1 millió forintért cseréltek gazdát, fajlagosan viszont jóval olcsóbbak voltak (501 ezer forintos négyzetméterárral), ami a nagyobb alapterület és kevésbé központi elhelyezkedés hatását mutatja.

A legdrágább és a legolcsóbb ingatlan

A legmagasabb áron értékesített ingatlan egy II. kerületi, Hűvösvölgyi úti villa volt, 999 négyzetméteres alapterülettel és kiemelt lokációval. Az eladási ár 1 milliárd 764 millió forint volt. A 2008-ban épült villa négy szinten tíz szobát és hét fürdőszobát kínált, belső uszodával, kültéri medencékkel, sport- és wellnessfunkciókkal, teniszpályával és hat férőhelyes garázzsal.

A legalacsonyabb értékű tranzakció pedig egy 25 négyzetméteres ingatlanhoz kötődött Szilvágyon, Zala vármegyében. Az adásvétel 1 millió forintos áron zárult.

A legmagasabb négyzetméterárat egy I. kerületi, Naphegy utcai lakás érte el: a 43 négyzetméteres, 2022-ben épült ingatlan 3,4 millió forintos négyzetméteráron kelt el, ami majdnem ötszöröse az országos átlagnak. A legalacsonyabb négyzetméterár egy hercegszántói, rossz állapotú, 100 négyzetméteres házhoz kapcsolódott, amely 1,99 millió forintért cserélt gazdát – mindössze 19 900 forintos négyzetméteráron.

A legnagyobb alapterületű ingatlan a már említett II. kerületi villa volt közel 1000 négyzetméterrel.

A legkisebb egy Heves vármegyében, Markazon eladott 6 négyzetméteres horgásztanya, amelyet egy méretes boroshordóból alakítottak ki. Az ingatlan 4,5 millió forintért talált gazdára, ami jól mutatja, hogy a különleges, mikroméretű ingatlanok is keresettek lehetnek.

Az építés éve alapján a legrégebbi értékesített lakóingatlan Szombathelyen talált gazdára. A 34 négyzetméteres lakás 26,5 millió forintos áron cserélt tulajdonost egy olyan épületben, amely korábban városi tanácsházként, majd elemi iskolaként működött. A ház 1799-ben épült.

Vevői motivációk

Az első lakásukat vásárlók adták a tranzakciók negyedét, átlagosan 48 millió forintos költéssel és 695 ezer forint négyzetméterenkénti fajlagos áron. A befektetési célú vásárlók 22 százalékos arányt képviseltek, átlagosan 51 millió forintos költéssel és 866 ezer forintos négyzetméterenkénti fajlagos áron. A nagyobba költözők az ügyletek ötödét, a kisebbe költözők kevesebb mint tizedét tették ki. A generációk különválása, összeköltözése és a válás miatti költözés kisebb, de jól mérhető arányban jelent meg.

Az eladói oldalon a leggyakoribb ok a befektetés értékesítése volt. Az örökölt ingatlanok eladása 19 százalékot, míg a kisebbe költözés 13 százalékot tett ki. 

 

