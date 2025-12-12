Ipar: a járműgyártás tragikus, viszont van más, ami húzhatja a szektort

Októberben az ipari termelés volumene 2,7 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal. A feldolgozóipari alágak döntő többségében visszaesés következett be. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 0,5 százalékkal nagyobb volt a szeptemberinél – közölte pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a második becslését a hazai ipar októberi állapotáról.

Újabb gyenge hónapot zárt a hazai ipar / Fotó: Matthias Rietschel / DPA / AFP

Októberben az ipari termelés volumene 2,7 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest. Eszerint az első becslésben közölt októberi adathoz viszonyítva a második becslés adata nem változott.

A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás az előző hónaphoz mérten 0,5 százalékkal emelkedett.

Az ipari export volumene 2,4 százalékkal kisebb volt az egy évvel korábbinál. A feldolgozóipari exportértékesítés 30 százalékát képviselő járműgyártás kivitele 8,5 százalékkal visszaesett, a 20 százalékos súlyú számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé 28 százalékkal nőtt.

Az ipar belföldi értékesítése 4,5, a feldolgozóiparé 5,2 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva.

Az iparon belül döntő (95 százalékos) súlyt képviselő feldolgozóipar termelése 2,9 százalékkal mérséklődött, ugyanakkor az energiaipar (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) kibocsátása 8,5, a csekély súlyú bányászaté 2,0 százalékkal bővült.

A legnagyobb súlyú, a feldolgozóipari termelés 25 százalékát képviselő járműgyártás volumene 5,7 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához mérten. A közúti gépjármű gyártása 5,0, a közúti jármű alkatrészeinek gyártása 8,6 százalék kal visszaesett.

A feldolgozóipari termelés 14 százalékát adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 16,4 százalékkal meghaladta a 2024. októberi szintet. A két legnagyobb alágazatot tekintve a számítógép, perifériás egység gyártása 78 százalékkal bővült, ugyanakkor az elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása 32 százalékkal visszaesett.