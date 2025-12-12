Továbbra is gödörben a magyar ipar – még nem sikerült berúgni a járműipar motorját

Magyarországon 2025 októberében az ipari termelés volumene 2,7 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 0,5 százalékkal nagyobb volt a 2025. szeptemberinél – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteken közzétett második becsléséből, amely megegyezik az első becsléssel.

Októberben 2,7 százalékkal mérséklődött az ipari termelés / Fotó: Shutterstock

Egy hónappal korábban, idén szeptemberben az ipari termelés volumene 1,3 százalékkal meghaladta a 2024. szeptemberi szintet, de a munkanaphatás kiszűrésével 1,5 százalékos visszaesés látszik. A havi dinamika viszont kedvezőbb képet mutat: a szezonálisan és munkanappal kiigazított kibocsátás 1,3 százalékkal nőtt augusztushoz képest.

Októberben az ipari termelés volumene 2,7 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest, Az első becslésben közölt októberi adathoz viszonyítva a második becslés adata nem változott.

Az ipari export volumene 2,4 százalékkal kisebb volt az egy évvel korábbinál. A feldolgozóipari exportértékesítés 30 százalékát képviselő járműgyártás kivitele 8,5 százalékkal visszaesett, a 20 százalékos súlyú számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé 28 százalékkal nőtt.

Az ipar belföldi értékesítése 4,5, a feldolgozóiparé 5,2 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva.

Az iparon belül döntő (95 százalékos) súlyt képviselő feldolgozóipar termelése 2,9 százalékkal mérséklődött, ugyanakkor az energiaipar (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) kibocsátása 8,5, a csekély súlyú bányászaté 2,0 százalékkal bővült.

A legnagyobb súlyú, a feldolgozóipari termelés 25 százalékát képviselő járműgyártás volumene 5,7 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához mérten. A közúti gépjármű gyártása 5,0, a közúti jármű alkatrészeinek gyártása 8,6 százalékkal visszaesett.

A feldolgozóipari termelés 14 százalékát adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 16,4 százalékkal meghaladta a 2024. októberi szintet. A két legnagyobb alágazatot tekintve a számítógép, perifériás egység gyártása 78 százalékkal bővült, ugyanakkor az elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása 32 százalékkal visszaesett.

A 9,0 százalékos feldolgozóipari súlyú villamos berendezés gyártása 4,5 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A két legjelentősebb súlyú alágazatból az akkumulátor, szárazelem gyártásának volumene 1,8 százalékkal mérséklődött, míg a villamos motor, áramfejlesztő, -elosztó, -szabályozó készülék gyártásáé a 2024. októberi szinten maradt.

A feldolgozóiparból 14 százalékkal részesülő élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása 1,6 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához képest, mind a hazai, mind a külpiaci eladások visszaestek. A legnagyobb (23 százalékos) súlyt képviselő húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 0,1 százalékkal mérséklődött.

Hat alágazatban csökkent még a termelés, 0,6 és 15,6 százalék közötti mértékben, a legerőteljesebben a növényi, állati olaj gyártásában, a legkevésbé a pékáru, tésztafélék gyártásában. A többi négy alágazatban 1,2 és 16,8 százalék közötti mértékben nőtt a kibocsátás, leginkább a takarmány gyártásában.