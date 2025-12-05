Deviza
Tovább gyengélkedik a magyar ipar, de már látszanak a kilábalás jelei

Az előző év azonos időszakához mérten 2,7 százalékkal mérséklődött, az előző hónaphoz képest 0,5 százalékkal bővült az ipari termelés. A KSH friss adatai szerint a feldolgozóipari alágak többségében visszaesett a termelés.
VG
2025.12.05, 08:30
Frissítve: 2025.12.05, 09:21

Magyarországon 2025 októberében az ipari termelés volumene 2,7 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 0,5 százalékkal nagyobb volt a 2025. szeptemberinél – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteken közzétett gyorstájékoztatójából.

gyár, keresetek ipari termelés KSH
Éves szinten még mindig mínuszban van az ipari termelés / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Egy hónappal korábban, idén szeptemberben az ipari termelés volumene 1,3 százalékkal meghaladta a 2024. szeptemberi szintet, de a munkanaphatás kiszűrésével 1,5 százalékos visszaesés látszik. A havi dinamika viszont kedvezőbb képet mutat: a szezonálisan és munkanappal kiigazított kibocsátás 1,3 százalékkal nőtt augusztushoz képest.

A friss adatok alapján októberben a feldolgozóipari alágak döntő többségében csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához, 2024 októberéhez viszonyítva. A legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártásban, a villamos berendezés gyártásában, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában visszaesés következett be, miközben a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása bővült.

Az ipari termelés az idei év első tíz hónapjában 3,3 százalékkal kisebb volt, mint 2024 azonos időszakában.

A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás az előző hónaphoz képest 0,5 százalékkal nőtt.

 

Reagált a szaktárca a friss ipari adatra

A friss KSH adatra közleményben reagált a Nemzetgazdasági Minisztérium (KSH) is. A szaktárca szerint a háborús ellenszél, így az európai gazdaság, különösen a német ipar gyenge teljesítménye továbbra is fékezik a magyarországi ipar teljesítményét. Kiemelték, hogy a kormány ennek ellenére megvalósítja a 150 új gyár programot, 11 pontból álló 80-90 milliárd forintos vállalati adócsökkentési programot hajt végre, valamint a Demján Sándor Program keretében több mint 1400 milliárd forintnyi forrással támogatja a hazai kkv-k méretugrását és termelékenységük növelését.

A szaktárca szerint a bevezetett programok amellett, hogy jelentős segítséget nyújtanak a vállalkozásoknak, rendkívül népszerűek is:

  • Az október 6-án bevezetett fix 3 százalékos kkv-hitel keretében eddig 12 ezer vállalkozás nyújtotta be igényét összesen 661 milliárd forint értékben.
  • A Demján Sándor 1+1 Program második ütemében 618 pályázatot nyújtottak be a vállalkozások összesen 47 milliárd forint értékben.
  • Az 1+1 Program 20 milliárd forintos keretéből várhatóan mintegy 200 vállalkozás részesülhet támogatásban beruházásai megvalósításához.

Az NGM kihangsúlyozta, hogy Magyarország teljeskörűen elkészítette és a múlt héten benyújtotta nemzeti beruházási tervét az európai biztonsági cselekvési eszköz, vagyis a SAFE keretében. A terv értelmében 17,4 milliárd euró forrásbevonás segítheti hazánk honvédelmi képességeinek fejlesztését és a magyar védelmi ipar dinamizálását. A program továbbá a hazai beszállítói és innovációs hálózatok megerősítéséhez, a stratégiai autonómia növeléséhez, valamint a költségvetés kamatkiadásainak csökkentéséhez is érdemben hozzájárulhat.

A szaktárca megjegyezte, hogy a magyarországi ipart tovább erősíti, hogy a BMW debreceni gyárának szeptember 26-i átadását követően, a közeljövőben olyan gigaberuházások kapcsolódnak majd be a nemzetgazdaság teljesítményébe, mint a CATL, a BYD, a Semcorp vagy az EcoPro.

