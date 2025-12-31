A 140 százalékos drágítás egyelőre csak a talonban, de így is sokkoló lesz belépni egy dohányboltba jövőre

2026. január 1-jétől érezhetően emelkedik a dohánytermékek és az alkoholos italok jövedéki adója Magyarországon. Az inflációkövető szabályozás miatt a változás automatikus, és a tapasztalatok szerint gyorsan megjelenik majd a bolti árakban.

2026 elején már magasabb árcédulák lesznek a dohányboltokban és az italos polcokon, a jövedéki adó emelésének köszönhetően / Fotó: NurPhoto via AFP

A kormány tavaly döntött az inflációkövető adóemelés bevezetéséről. A rendszer lényege, hogy több jövedéki adó minden év január 1-jén automatikusan az előző év júliusi infláció mértékével emelkedik.

A KSH 2025 júliusára 4,3 százalékos inflációt mért, így az érintett adók 2026-tól ennyivel nőnek.

Ez a megoldás kiszámíthatóvá teszi az adóemeléseket, ám azt is jelenti, hogy egyetlen havi inflációs adat közvetlen hatással van a következő év adószintjeire. A dohány- és alkoholtermékeknél ez különösen gyorsan érvényesül, mivel a jövedéki adó közvetlen része a fogyasztói árnak.

Az áremelkedés újévkor jelentős lehet:

a cigarettánál a minimum jövedéki adó ezer szálanként 45 200 forintról 47 143 forintra emelkedik. Ez egy húszszálas doboz esetében 904 forintról 942 forintra növekvő adót jelent, ami rövid időn belül megjelenhet a trafikok áraiban is.

A finomra vágott fogyasztási dohány jövedéki adója kilogrammonként 28 060 forintról 29 270 forintra nő. Ugyanez az adómérték vonatkozik a füst nélküli dohánytermékekre és a dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termékekre is.

A hevített dohánytermékeknél szálanként 38 forintról 39,6 forintra emelkedik a jövedéki adó, míg az e-cigarettákhoz használt töltőfolyadék esetében milliliterenként 36 forintról 37,5 forintra nő az adóteher.

És akkor még hol van Brüsszel?

Közben Brüsszelben ismét olyan adóügyi vita bontakozik ki, mely nemcsak a tagállamok költségvetésére, hanem a teljes európai nikotinpiacra is hatással lehet. Az Európai Bizottság ugyanis egy olyan jövedékiadó-reform előkészítésén dolgozik, mely jelentősen megemelné a dohány- és bizonyos nikotintermékek terheit. A tervezet célja hivatalosan az egészségvédelem, ugyanakkor több szakmai szervezet szerint a javaslat mögött az európai költségvetési hiány kezelése is meghúzódik. A büdzsét az elmúlt években több olyan tétel terhelte – például Ukrajna támogatása –, mely tovább növelte a bevételi nyomást.