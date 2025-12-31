A 140 százalékos drágítás egyelőre csak a talonban, de így is sokkoló lesz belépni egy dohányboltba jövőre
2026. január 1-jétől érezhetően emelkedik a dohánytermékek és az alkoholos italok jövedéki adója Magyarországon. Az inflációkövető szabályozás miatt a változás automatikus, és a tapasztalatok szerint gyorsan megjelenik majd a bolti árakban.
A kormány tavaly döntött az inflációkövető adóemelés bevezetéséről. A rendszer lényege, hogy több jövedéki adó minden év január 1-jén automatikusan az előző év júliusi infláció mértékével emelkedik.
A KSH 2025 júliusára 4,3 százalékos inflációt mért, így az érintett adók 2026-tól ennyivel nőnek.
Ez a megoldás kiszámíthatóvá teszi az adóemeléseket, ám azt is jelenti, hogy egyetlen havi inflációs adat közvetlen hatással van a következő év adószintjeire. A dohány- és alkoholtermékeknél ez különösen gyorsan érvényesül, mivel a jövedéki adó közvetlen része a fogyasztói árnak.
Az áremelkedés újévkor jelentős lehet:
- a cigarettánál a minimum jövedéki adó ezer szálanként 45 200 forintról 47 143 forintra emelkedik. Ez egy húszszálas doboz esetében 904 forintról 942 forintra növekvő adót jelent, ami rövid időn belül megjelenhet a trafikok áraiban is.
- A finomra vágott fogyasztási dohány jövedéki adója kilogrammonként 28 060 forintról 29 270 forintra nő. Ugyanez az adómérték vonatkozik a füst nélküli dohánytermékekre és a dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termékekre is.
- A hevített dohánytermékeknél szálanként 38 forintról 39,6 forintra emelkedik a jövedéki adó, míg az e-cigarettákhoz használt töltőfolyadék esetében milliliterenként 36 forintról 37,5 forintra nő az adóteher.
És akkor még hol van Brüsszel?
Közben Brüsszelben ismét olyan adóügyi vita bontakozik ki, mely nemcsak a tagállamok költségvetésére, hanem a teljes európai nikotinpiacra is hatással lehet. Az Európai Bizottság ugyanis egy olyan jövedékiadó-reform előkészítésén dolgozik, mely jelentősen megemelné a dohány- és bizonyos nikotintermékek terheit. A tervezet célja hivatalosan az egészségvédelem, ugyanakkor több szakmai szervezet szerint a javaslat mögött az európai költségvetési hiány kezelése is meghúzódik. A büdzsét az elmúlt években több olyan tétel terhelte – például Ukrajna támogatása –, mely tovább növelte a bevételi nyomást.
A reformtervezetet több mint nyolcvan európai szakmai szereplő – köztük két magyarországi szervezet – bírálta nyílt levélben, Ursula von der Leyennek címezve. Az érintettek szerint a jövedéki adó emelése a cigaretták esetében akár 140 százalékos, egyes nikotintermékeknél pedig 260 százalékos drágulást is eredményezhet. A javaslat az égés nélküli kategóriákat is érintené, noha ezeket a termékeket sok ország eltérően szabályozza.
Alkoholos italok: széles körű, de eltérő mértékű emelés
Az alkoholos italoknál terméktípusonként eltérő a jövedéki adó, de a 4,3 százalékos emelés minden érintett kategóriában megjelenik.
A sör jövedéki adója literenként 18,7 forintról 19,5 forintra nő, ami egy félliteres korsónál is érzékelhető változást jelent. A kisüzemi sörfőzdék termékeinél 9,4 forintról 9,8 forintra emelkedik a literenkénti adó.
Ezzel szemben a csendes bor továbbra is mentes a jövedéki adó alól. A habzóbor és más habzó erjesztett italok esetében viszont literenként 188,4 forintról 196,5 forintra nő az adó, míg az egyéb csendes erjesztett italoknál 113,5 forintról 118,4 forintra emelkedik.
A köztes alkoholtermékeknél 292,5 forintról 305 forintra nő a literenkénti jövedéki adó.
A pálinkánál az otthoni, háztartásonként évi 50 liter alatti főzés továbbra is adómentes, az efölötti mennyiségnél azonban literenként 5890,4 forintról 6143,7 forintra emelkedik az adó.
A tapasztalatok szerint a dohány- és alkoholtermékeknél az új adókulcsok hatása szinte azonnal megjelenik a fogyasztói árakban. Január elején a gyártók és forgalmazók rendszerint gyorsan átvezetik az emelést, így az év elején már magasabb árakkal találkozhatnak a vásárlók.
Ezen a területen nem harap a jövedéki adó emelése
Fontos könnyítés ugyanakkor, hogy 2026 januárjától nem emelik a benzin és a gázolaj jövedéki adóját. Orbán Viktor miniszterelnök bejelentése szerint az üzemanyagoknál tervezett, literenként 8–9 forintos adóemelést 2026 júliusára halasztják, ami átmeneti segítséget jelent a lakosságnak és a vállalkozásoknak.
Gerlaki Bence, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára ugyanakkor világossá tette: ez egyszeri döntés, az inflációkövető adóemelési mechanizmus megmarad. Az üzemanyagok jövedéki adója így júliustól már az új szabály szerint emelkedik, miközben Magyarország továbbra is az EU alacsonyabb jövedékiadó-szinttel rendelkező országai közé tartozik.
Kétfelől is harap az adó, ilyen világba érkezünk 2026-ban, vagy átgondolják újra?
A nemzetközi pénzmozgások világában apró jogi változások is látványos következményekkel járhatnak. A kettős adóztatás körüli szabályok átalakulása az elmúlt években csendben, de annál mélyebben formálta át a gazdasági döntések hátterét. Ami eddig kiszámíthatónak tűnt, az 2026 felé közeledve egyre több bizonytalanságot rejt magában. A kérdés már nem az, hogy érint-e, hanem az, hogy mennyire.