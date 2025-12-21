Erre készüljön mindenki: kamionok százaival bénítanák meg Budapestet hétfőn, megszólalt Lázár János minisztériuma – "Értetlenül állunk az akciókkal szemben"

Igenis van megállapodás a fuvarozókkal – ezzel a címmel tett közzé közleményt az MTI-ben az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) vasárnap.

Kamionos tüntetés: megbénulhat Budapest hétfőn, megszólalt Lázár János minisztériuma / Fotó: Németh András Péter / Szabad Föld

Ebben arra hívják fel a figyelmet, hogy az ÉKM pénteken hét fuvarozói szervezet képviselőivel írt alá megállapodást, minden fuvarozói szervezettel megegyezett, egy szervezet kivételével.

Erről a Világgazdaság részletesen itt írt. A legfontosabb fejlemény, hogy új megállapodás született a 2026-os fuvardíjakról.

Kamionos tüntetés: megbénulhat Budapest hétfőn

Úgy tűnt, ezzel nyugvópontra jutott a kérdés, majd a hétvégén egy ügyvédi iroda felhívást küldött szét a sajtóban az egyik fuvaros cég megbízásából, ebben pedig már az állt, hogy

hogy hétfőn kamionos tüntetést szerveznek Budapestre.

Egészen pontosan azt írták, hogy "a magyar közúti árufuvarozói szektor közvetlen képviselői"

2025. 12. 22. napján, 12:00-kor békés, bejelentett demonstrációt tartanak Budapesten,

hogy felhívják a figyelmet a szektort érintő tarthatatlan állapotokra.

Az ígéret szerint a demonstráció során közel 400-500 kamion vonul be a fővárosba az M0, M3-as bevezető – Hősök tere útvonalon, konvojban.

Várható érkezésük 2025.12.22. 13:00.

Erre reagált most az ÉKM. A tárca

értetlenül áll a megállapodást figyelmen kívül hagyó egyéni akciókkal szemben, amelyek a fuvarozókkal kötött megállapodást figyelmen kívül hagyva próbálják megzavarni az ünnepekre készülő ország lakosságának nyugalmát

Felhívták arra is a figyelmet, hogy a fuvarozókkal december 19-én megkötött megállapodás széleskörű szakmai konszenzuson nyugszik, hiszen azt

a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) mellett a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete (NiT-Hungary), a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége, a Logisztikai Egyeztető Fórum, az Országos Kereskedelmi Szövetség, a Magyar Szállítmányozók Szövetsége és az Autós Nagykoalíció is aláírta.

"A megállapodás célja, hogy a hazai fuvarozók versenyképességét szem előtt tartva folyamatos együttműködés valósuljon meg az ágazat képviselői és a szaktárca között. A célok közösek abban a tekintetben, hogy a nemzetközi tranzitforgalom minél nagyobb mértékben a 2x2 sávos úthálózaton bonyolódjon le. Ez növeli a közlekedésbiztonságot és a lakosság számára okozott tehertételt is lényegesen mérsékli" - emelték ki.