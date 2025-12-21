Deviza
Erre készüljön mindenki: kamionok százaival bénítanák meg Budapestet hétfőn, megszólalt Lázár János minisztériuma – "Értetlenül állunk az akciókkal szemben"

A legfontosabb autópályák állhatnak be a teherautók konvoja miatt.
Hecker Flórián
2025.12.21, 13:15
Frissítve: 2025.12.21, 13:25

Igenis van megállapodás a fuvarozókkal – ezzel a címmel tett közzé közleményt az MTI-ben az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) vasárnap.

kamionos tüntetés, kamion, teherautó, m3, autópálya
Kamionos tüntetés: megbénulhat Budapest hétfőn, megszólalt Lázár János minisztériuma / Fotó: Németh András Péter  / Szabad Föld

Ebben arra hívják fel a figyelmet, hogy az ÉKM pénteken hét fuvarozói szervezet képviselőivel írt alá megállapodást, minden fuvarozói szervezettel megegyezett, egy szervezet kivételével.

Erről a Világgazdaság részletesen itt írt. A legfontosabb fejlemény, hogy új megállapodás született a 2026-os fuvardíjakról.

Kamionos tüntetés: megbénulhat Budapest hétfőn

Úgy tűnt, ezzel nyugvópontra jutott a kérdés, majd a hétvégén egy ügyvédi iroda felhívást küldött szét a sajtóban az egyik fuvaros cég megbízásából, ebben pedig már az állt, hogy

hogy hétfőn kamionos tüntetést szerveznek Budapestre.

Egészen pontosan azt írták, hogy "a magyar közúti árufuvarozói szektor közvetlen képviselői"

  • 2025. 12. 22. napján, 12:00-kor békés, bejelentett demonstrációt tartanak Budapesten,
  • hogy felhívják a figyelmet a szektort érintő tarthatatlan állapotokra.
  • Az ígéret szerint a demonstráció során közel 400-500 kamion vonul be a fővárosba az M0, M3-as bevezető – Hősök tere útvonalon, konvojban.
  • Várható érkezésük 2025.12.22. 13:00.

Erre reagált most az ÉKM. A tárca 

értetlenül áll a megállapodást figyelmen kívül hagyó egyéni akciókkal szemben, amelyek a fuvarozókkal kötött megállapodást figyelmen kívül hagyva próbálják megzavarni az ünnepekre készülő ország lakosságának nyugalmát

Felhívták arra is a figyelmet, hogy a fuvarozókkal december 19-én megkötött megállapodás széleskörű szakmai konszenzuson nyugszik, hiszen azt

  1. a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) mellett
  2. a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete (NiT-Hungary),
  3. a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége,
  4. a Logisztikai Egyeztető Fórum,
  5. az Országos Kereskedelmi Szövetség,
  6. a Magyar Szállítmányozók Szövetsége
  7. és az Autós Nagykoalíció is aláírta.

"A megállapodás célja, hogy a hazai fuvarozók versenyképességét szem előtt tartva folyamatos együttműködés valósuljon meg az ágazat képviselői és a szaktárca között. A célok közösek abban a tekintetben, hogy a nemzetközi tranzitforgalom minél nagyobb mértékben a 2x2 sávos úthálózaton bonyolódjon le. Ez növeli a közlekedésbiztonságot és a lakosság számára okozott tehertételt is lényegesen mérsékli" - emelték ki.

A minisztérium tájékoztatása szerint a megállapodás aláírásával a fuvardíjak méltányos emelése valósul meg 2026-ban (a díj két részletben emelkedik: január 1-től 4,3 százalékos mértékben, majd március 1-jétől a 2025-ös díjhoz képest összesen 35 százalékra kiegészítve); a fuvarköltségek kiszámíthatósága érdekében 2025. december 19-től elérhetővé vált az útdíjkalkulátor; a felek támogatják a magyarországi tranzithálózat kijelölését annak érdekében, hogy az áthaladó forgalom döntő részben 2x2 sávos útvonalon történjen; a térségi teherforgalmi korlátozásokat negyedévente a szakmai szervezetek bevonásával felülvizsgálják; újabb intézkedések történnek a fuvarozók munkáját befolyásoló adminisztratív terhek csökkentése (bírságriasztás, hibás regisztrációk javíthatósága) érdekében; és a felek közösen kezdeményezik a minimális fuvardíjra vonatkozó szabályok egyszerűsítését.

