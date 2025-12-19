Hatalmas volt a káosz, hirtelen bezárt Budapest egyik legnagyobb plázája – a Világgazdaság legolvasottabb augusztusi magyar gazdasági cikkei

Alapjaiban borult fel azoknak a délelőttje, akik úgy gondolták, hogy aznap kényelmesen bevásárolnak, esetleg megebédelnek vagy kávéznak utána, illetve különböző lakossági szolgáltatásokat vesznek igénybe, mielőtt hazaindulnának. Helyette hatalmas káoszban volt részük.

Vásárlás helyett káosz: nem volt áram a plázában/Fotó: VG

Elképesztő káosz tört ki az egyik nagy hazai bevásárlóközpontban

Egy augusztusi keddi délelőtt 11 óra környékén ugyanis szinte teljes egészében elment az áram a Corvin plázában. A boltok üresek voltak: biztonsági őrök, becsukott ajtók és a bejárathoz tett táblák tájékoztatták az arra járókat, hogy az üzletek ideiglenesen nem üzemelnek. Semmi sem működött a lifteken és a fotocellás ajtókon kívül. Mint a Világgazdaság akkor megtudta, ennek súlyos oka volt: egy áramszünet, ugyanis a pláza mellett folyó építkezésen elvágták azt a kábelt, amelyen a Corvin is kapja a villamos energiát. Az Elmű szakemberei akkor már órák óta dolgoztak a probléma elhárításán, de még mindig nem lehetett remélni, hogy aznap visszaáll a szolgáltatás.

Külön problémát okozott, hogy a boltok egy része bezárni sem tudott, mert a biztonsági rácsok leengedéséhez is áramra lett volna szükség. Utoljára 2023 novemberében volt hasonló áramszünet a Corvin plázában. Akkor egyik üzletet sem tudták kinyitni.

A Corvin pláza a budapesti kiskereskedelem meghatározó létesítménye. 2010. október 27-én nyílt meg a józsefvárosi Corvin sétányon. A négyszintes, bruttó 34,6 ezer négyzetméteres kiskereskedelmi alapterületű pláza építése 375 millió euróba került. Több mint száz bolt és üzlethelyiség működik benne.

Megszűnt az autópályamatricák értékesítésének kényelmi díja

Egy augusztusi kormánydöntés szerint szeptembertől az online szolgáltatók már nem adhattak el autópálya-matricát kényelmi díjjal megtoldott áron. Az Energiaügyi Minisztérium úgy számolt, hogy ezzel éves szinten együtt 2 milliárd forintot spórolhatnak az autósok. Magyarországon évi 5 millió autópálya-matrica kel el online, a kényelmi díj átlagosan 400 forint. Egyes csatornákon addig is díjmentes volt a matricavásárlás, például a benzinkutakon, de a piac 60 százaléka az elektronikus csatornára jutott.

A kormány szerint a döntés a piac átrendeződéséhez, tisztításához is hozzájárul.

Egyes szolgáltatók akár 20 digitális szolgáltatást is nyújtanak egy alkalmazáson belül, tehát, ha elesnek ettől a kényelmi díjtól, az nem olyan nagy baj, hiszen nekik a felhasználók száma a lényeg. Azok viszont kihullanak majd a piacról, akik kizárólag a matrica érdekében indították applikációt, hogy egy-egy matricát 1000-2000 forint plusz áron adjanak el. A döntés megszületésekor 35 platformon lehetett e matricát vásárolni mobiltelefonon.