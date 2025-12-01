Mától akár Kapu Tiborral is fizethetünk a boltban, de a jegybankelnök azért ezt nem javasolja

Emlékérmét bocsátott ki a 2025-ös magyar űrrepülés tiszteletére a Magyar Nemzeti Bank (MNB ) hétfőn, Budapesten. A HUNOR program valódi jelentősége, hogy 45 év után ismét magyar űrhajós – Kapu Tibor – járhatott az űrben, ezért a jegybank húszezer forint névértékű ezüst, valamint háromezer forint névértékű színesfém emlékérmét bocsát ki az esemény tiszteletére – mondta Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke az érmék kibocsátása alkalmából tartott hétfői ünnepségen.

Varga Mihály: Kapu Tibor repülése a magyar szellem és kitartás diadala / Fotó: Kallus György

A jegybankelnök felidézte, hogy Kapu Tibor az űrprogram keretében magyar egyetemek, cégek, kutatóműhelyek kísérleteit végezte el a világűrben, miközben tartalékos űrhajós társa, Cserényi Gyula a Földről támogatta. A programmal elősegítették a magyar tudomány, és ezáltal a magyar gazdaság versenyképességének erősödését – emelte ki az elnök, hozzátéve, hogy a misszió így hozzájárult a magyar űrkutatás és tudományos élet nemzetközi elismertségének növekedéséhez, valamint új lehetőségeket teremthet ahhoz is, hogy

hazánk részese lehessen a világ egyik leggyorsabban fejlődő szektorának.

Ma, a velünk együtt ünneplő Farkas Bertalan egykori küldetéséhez hasonlóan, Kapu Tibor és Cserényi Gyula küldetése egy olyan újabb nemzeti teljesítmény, amelyre mindannyian büszkék lehetünk. Küldetésük bizonyította, hogy a magyar tudás és kitartás a világ élvonalában is képes helytállni. Kapu Tibor repülése a magyar szellem és kitartás diadala, míg Cserényi Gyula felkészülése és jövőbeli szerepe biztosítékként szolgálhat arra, hogy a HUNOR program hosszú távon is fennmaradjon – hangsúlyozta. Varga Mihály felidézte, hogy

a jegybank egyik feladata az árstabilitás elérésének fenntartása, ugyanakkor elkötelezett az értékőrzés, a pénzügyi ismeretterjesztés feladatai mellett is.

Ennek kifejezésére az MNB 1968 óta rendszeresen bocsát ki emlékérmeket az ország jelentős történelmi, tudományos-, kulturális eseményei és évfordulóira emlékezve. Hazánk innovációban és az űrkutatásban elfoglalt szerepe tekintetében a 2025. évi magyar űrrepülés kiemelkedő mérföldkőnek számít, ezért erről a jegybank érme kibocsátásával emlékezik meg – mondta.

A jegybank az első magyar űrhajós, Farkas Bertalan űrutazása alkalmából 1980-ban bocsátott ki emlékérmét, így a HUNOR programot megjelenítő új emlékérmével a Magyar Nemzeti Bank 45 év elteltével immár másodjára tiszteleg a magyar űrhajózás előtt. A jegybankelnök felhívta a figyelmet arra is, hogy

az emlékérmék elsődleges szerepe az értékközvetítés, valamint a figyelemfelkeltés, használatuk a mindennapi fizetési forgalomban lehetséges, de kerülendő.

Igényes művészi kivitelezésük miatt egyedi értéket képviselnek, a rajtuk szereplő névérték gyűjtői értékük megőrzését szolgálja.