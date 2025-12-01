Deviza
EUR/HUF380.95 -0.19% USD/HUF327.76 -0.36% GBP/HUF433.46 -0.48% CHF/HUF408.16 -0.33% PLN/HUF90.09 -0.03% RON/HUF74.87 -0.03% CZK/HUF15.77 -0.07% EUR/HUF380.95 -0.19% USD/HUF327.76 -0.36% GBP/HUF433.46 -0.48% CHF/HUF408.16 -0.33% PLN/HUF90.09 -0.03% RON/HUF74.87 -0.03% CZK/HUF15.77 -0.07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX110,414.33 +0.88% MTELEKOM1,766 +0.45% MOL2,980 +2.35% OTP34,720 +1.47% RICHTER9,615 -1.25% OPUS530 -1.7% ANY7,160 +0.56% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5,360 -0.75% BUMIX10,324.22 -0.76% CETOP3,746.08 +0.27% CETOP NTR2,359.25 +0.59% BUX110,414.33 +0.88% MTELEKOM1,766 +0.45% MOL2,980 +2.35% OTP34,720 +1.47% RICHTER9,615 -1.25% OPUS530 -1.7% ANY7,160 +0.56% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5,360 -0.75% BUMIX10,324.22 -0.76% CETOP3,746.08 +0.27% CETOP NTR2,359.25 +0.59%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
űrkutatás
Kapu Tibor
érme
Varga Mihály

Mától akár Kapu Tiborral is fizethetünk a boltban, de a jegybankelnök azért ezt nem javasolja

A Magyar Nemzeti Bank különleges emlékérmével tiszteleg a 2025-ös magyar űrrepülés előtt, amely 45 év után újra magyar űrhajóst juttatott a világűrbe. A HUNOR program sikerét jelképező ezüst- és színesfém érme nemcsak Kapu Tibor és Cserényi Gyula küldetését idézi meg, hanem azt is, hogy a magyar tudás, kutatás és mérnöki teljesítmény ismét helyet követel magának a nemzetközi űrkutatás élvonalában.
VG
2025.12.01., 16:46
Fotó: Világgazdaság

Emlékérmét bocsátott ki a 2025-ös magyar űrrepülés tiszteletére a Magyar Nemzeti Bank (MNB ) hétfőn, Budapesten. A HUNOR program valódi jelentősége, hogy 45 év után ismét magyar űrhajós – Kapu Tibor – járhatott az űrben, ezért a jegybank húszezer forint névértékű ezüst, valamint háromezer forint névértékű színesfém emlékérmét bocsát ki az esemény tiszteletére – mondta Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke az érmék kibocsátása alkalmából tartott hétfői ünnepségen.

_LUS_5477 Kapu Tibor
Varga Mihály: Kapu Tibor repülése a magyar szellem és kitartás diadala / Fotó: Kallus György

A jegybankelnök felidézte, hogy Kapu Tibor az űrprogram keretében magyar egyetemek, cégek, kutatóműhelyek kísérleteit végezte el a világűrben, miközben tartalékos űrhajós társa, Cserényi Gyula a Földről támogatta. A programmal elősegítették a magyar tudomány, és ezáltal a magyar gazdaság versenyképességének erősödését – emelte ki az elnök, hozzátéve, hogy a misszió így hozzájárult a magyar űrkutatás és tudományos élet nemzetközi elismertségének növekedéséhez, valamint új lehetőségeket teremthet ahhoz is, hogy

hazánk részese lehessen a világ egyik leggyorsabban fejlődő szektorának.

Ma, a velünk együtt ünneplő Farkas Bertalan egykori küldetéséhez hasonlóan, Kapu Tibor és Cserényi Gyula küldetése egy olyan újabb nemzeti teljesítmény, amelyre mindannyian büszkék lehetünk. Küldetésük bizonyította, hogy a magyar tudás és kitartás a világ élvonalában is képes helytállni. Kapu Tibor repülése a magyar szellem és kitartás diadala, míg Cserényi Gyula felkészülése és jövőbeli szerepe biztosítékként szolgálhat arra, hogy a HUNOR program hosszú távon is fennmaradjon – hangsúlyozta. Varga Mihály felidézte, hogy

a jegybank egyik feladata az árstabilitás elérésének fenntartása, ugyanakkor elkötelezett az értékőrzés, a pénzügyi ismeretterjesztés feladatai mellett is.

Ennek kifejezésére az MNB 1968 óta rendszeresen bocsát ki emlékérmeket az ország jelentős történelmi, tudományos-, kulturális eseményei és évfordulóira emlékezve. Hazánk innovációban és az űrkutatásban elfoglalt szerepe tekintetében a 2025. évi magyar űrrepülés kiemelkedő mérföldkőnek számít, ezért erről a jegybank érme kibocsátásával emlékezik meg – mondta.

A magyar űrtechnológia már nem csak álom: az űrhajós idő viszont aranyat ér – Kapu Tibor a Világgazdaságnak

A súlytalanságban nincs felesleges mozdulat – minden a pontosságról és az időről szól. A magyar fejlesztések a Nemzetközi Űrállomáson is helytálltak, és ezzel új lehetőségek nyíltak a hazai űripar számára – mondta a Világgazdaságnak Kapu Tibor, a HUNOR program űrhajósa, aki üzent a fiataloknak is.

A jegybank az első magyar űrhajós, Farkas Bertalan űrutazása alkalmából 1980-ban bocsátott ki emlékérmét, így a HUNOR programot megjelenítő új emlékérmével a Magyar Nemzeti Bank 45 év elteltével immár másodjára tiszteleg a magyar űrhajózás előtt. A jegybankelnök felhívta a figyelmet arra is, hogy

az emlékérmék elsődleges szerepe az értékközvetítés, valamint a figyelemfelkeltés, használatuk a mindennapi fizetési forgalomban lehetséges, de kerülendő.

Igényes művészi kivitelezésük miatt egyedi értéket képviselnek, a rajtuk szereplő névérték gyűjtői értékük megőrzését szolgálja.

Farkas Bertalan után Kapu Tibor képviselte a magyarságot az űrben

A HUNOR magyar űrhajós programmal – Farkas Bertalan sikeres repülése után több mint 40 évvel – visszatértünk oda, ahova tartozunk – hangsúlyozta Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos.

Ez egy olyan nemzetegyesítő pillanat, amelynek méltó megörökítése a Magyar Nemzeti Bank segítségével vált most lehetővé

– fűzte hozzá. Kiemelte: Magyarország a teljes magyar nemzetnek és a világ közvéleményének is azt üzeni ezzel a sikerrel: képesek vagyunk tudásalapú eredményeket elérni, jelen lenni a tudományos kérdések megoldásában, és mindezeket gazdasági tőkére váltani. Kapu Tibor kutatóűrhajós a rendezvényen úgy fogalmazott: az érméken ugyan két arc látható, de a HUNOR mögött egy csapat, és egy ország közös sikere áll. Számunkra az űrprogram közös erőfeszítés a legvégső határig, egy egész nemzetet képviselve – emelte ki. Ez az érme a magyar űrkutatás új korszakát szimbolizálja – mondta Cserényi Gyula kiképzett kutatóűrhajós. Hozzátette:

  • a magyarországi felkészülés,
  • az amerikai kiképzés
  • és Kapu Tibor sikeres küldetése

a magyar tudomány, a mérnöki tudás és az emberi kitartás diadala.

Ez az érme nemcsak két űrhajóst ábrázol, hanem az egész ország, a magyar kutatók, cégek, emberek munkáját, hitét és összetartását jelképezi

– hangoztatta.

Az emlékérmék előlapján Kapu Tibor és Cserényi Gyula félalakos portréja és nevük látható. Az előlap szélén a Magyarország felirat, alsó félköriratban a húszezer és a háromezer forintos értékjelzés, bal oldalon a Budapest verdejel, jobb oldalon a 2025-ös verési évszám olvasható. Az emlékérmék hátlapján a csillagképként megjelenő csodaszavas-motívum és Európát, benne Magyarországot jelölő földgömbrészlet látható, valamint a HUNOR program küldetés jelvénye. A földgömbrészlet ábrázolásától balra az emlékérmét tervező Graphasel Design Studio Kft. logója szerepel.

A hátlapon olvasható továbbá a Magyarok a világűrben 2025 felirat. Mindkét emlékérme átmérője 38,61 milliméter, szélük recézett. A húszezer forintos névértékű emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm. A háromezer forintos névértékű színesfém változat 75 százalék réz és 25 százalék nikkel ötvözetéből készült, súlya 30,80 gramm. Az ezüst emlékérme a december 1-jei kibocsátást követő három hónapig, a színesfém változat pedig egy évig névértéken vásárolható meg a Magyar Pénzverő Zrt. érmeboltjában és webáruházában keddtől.

Ajánlott videók

Továbbiak
5 perc
forint

Fredtől tudjuk, olcsó lett a sör a magyaroknak Csehországban, tessék csak ellenőrizni

A világ és a régió változik, és ez akár a sörhabból is kiolvasható.
8 perc
űrkutatás

Mától akár Kapu Tiborral is fizethetünk a boltban, de a jegybankelnök azért ezt nem javasolja

A jegybank egyik feladata az árstabilitás elérésének fenntartása, ugyanakkor elkötelezett az értékőrzés, a pénzügyi ismeretterjesztés feladatai mellett is.
1 perc
vizsgálat

Lázár János az összes állami beruházásnál vizsgálatot rendelt el: „mindenkit elszámoltatunk, mindenkit előveszünk"

Az építési és közlekedési miniszter soron kívüli vizsgálatot rendelt el az összes magyar állami beruházásnál.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu