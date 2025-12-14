Karácsony: idén is sokan töltik belföldön az ünnepet — ezek a városok vezetik a toplistát

A karácsony évek óta az egyik legnépszerűbb időpont a belföldi utazást tervezők körében, idén sincsen ez másként. Hogy melyik régió a legnépszerűbb és mennyien utaznak párban vagy családdal és többségében milyen szállástípust választanak, egyebek mellett ez is kiderül az Origo írásából.

Az év végi ünnep környékén sokan érkeznek Budapestre, nem utolsó sorban a csodálatos karácsonyi vásárok miatt / Fotó: Visit Hungary

Ide utaznak a karácsonyi hosszúhétvégén a hazai vendégek

A portál a Szallas.hu adataira hivatkozva azt írja:

a karácsonyi, belföldi foglalási toplistáját a foglalási adatok szerint idén a főváros és holtversenyben Siófok vezeti, utánuk Hajdúszoboszló és Eger a legnépszerűbb úti cél.

Az írásból kiderül, hogy melyik hazai városok találhatóak még a karácsonyi TOP 10-es népszerűségi listán és az is, hányan, mennyi időre, milyen összegből utaznak a magyarok és az is, hol szállnak meg az év végi pihenés idejére.