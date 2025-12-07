Deviza
Ennyibe kerülnek idén a karácsonyfák: a vásárlók többsége a legdrágább fajtát keresi - nem könnyű húszezer forint alatt megúszni

Az élő fenyők vásárlásával a vevők nem a távol-keleti gyártókat, hanem nagyrészt a magyar termelőket támogatják, Magyarországon ma 600-700 családi gazdaság termeszt 3000-3500 hektáron fenyőfát. Az éghajlatváltozás nagy kihívást jelent a termesztőknek, mivel egyik fenyőfajta sem bírja jól a szárazságot, a páratartalom hiánya pedig legyengíti a fákat, ez pedig megkönnyíti a kártevőkkel való fertőződést.
2025.12.07, 18:33

December első hetében tömegesen is elkezdődött a fenyőfák árusítása az alkalmi árusok utcai és piaci standjain, a vásárlók háromnegyede idén is hazai termelők termékeit díszítheti fel otthonában - közölte az Agroinform.hu vasárnap az MTI-vel.

karácsonyfa,
Így néznek ki a magyarok karácsonyfa-vásárlási szokásai / Fotó: ANP via AFP

Így néznek ki a magyarok karácsonyfa-vásárlási szokásai

Mint írták, a vásárlóknak ebben az évben a lucfenyőért 5 ezer, az ezüstfenyőért 7 ezer, míg a nordmann fenyőért 10 ezer forint körüli összeget kell fizetniük méterenként. Egyes helyek árai között akár 10-15 százalékos eltérések is lehetnek, az árak leginkább a nordmann fenyő esetében szóródnak.

A mezőgazdasági portál november végi felmérése szerint a vásárlók 61 százaléka legfeljebb 10 ezer forintot tervez fenyőfára költeni, ám ezt a keretet a piaci realitásokkal szembesülve egy részük jó eséllyel túllépi majd. A vevők mindössze 15 százaléka kalkulál 20 ezer forint feletti kiadással.

A legdrágább fenyőfaj, a nordmann fenyő iránt a vásárlók 59 százaléka érdeklődik, 

a lucfenyő 24, az ezüstfenyő 14 százalékos aránnyal áll a lista következő helyein. A mindössze 3 százalékot kitevő további fajták közül a feketefenyő mellett a kolorádófenyőt emeli ki a portál, amely - mint írták - a gombafertőzés miatt visszaesett duglászfenyőt pótolja a kínálati palettán.

A felmérésből az is kiderül, hogy 

  • a vevők 58 százaléka másfél méter feletti, 
  • 42 százaléka ennél kisebb fenyőt tervez vásárolni, 
  • míg gyökeres, földlabdával árusított fák iránt a vásárlók 18 százaléka érdeklődik. 

Az, hogy mennyi fenyőfa fogy el karácsony előtt, csupán az utolsó napokban fog kiderülni, a vásárlók 37 százaléka ugyanis az utolsó hétre hagyja a fenyő megvételét - ismertették.

Az Agroinform.hu tájékoztatása szerint jelenleg a lakosság negyede díszít karácsonykor műfenyőt, amelynek kiválasztásakor a leggyakoribb indok a környezet védelme. A műfenyő mellett többen érvelnek még a több éven át lehetséges felhasználhatóság miatti árelőnnyel és a kiszáradásból fakadó levélhullás elmaradásával is.

A portál azonban arra hívja fel a figyelmet, hogy a karácsonyfának ültetett fenyő összességében környezetbarátabb, mint a műfenyő. Termesztése hasonló más mezőgazdasági növényekéhez, a kidobott fák többségét pedig komposztálják, így azoknak sem az előállítása, sem megsemmisítése nem terheli jelentősen a környezetet.

Az élő fenyők vásárlásával a vevők nem a távol-keleti gyártókat, hanem nagyrészt a magyar termelőket támogatják, 

Magyarországon ma 600-700 családi gazdaság termeszt 3000-3500 hektáron fenyőfát. Az éghajlatváltozás nagy kihívást jelent a termesztőknek, mivel egyik fenyőfajta sem bírja jól a szárazságot, a páratartalom hiánya pedig legyengíti a fákat, ez pedig megkönnyíti a kártevőkkel való fertőződést - áll a közleményben.

Győrfy Balázs, a Karácsonyfa Gazdakör elnöke az Agroinform.hu-nak elmondta: az aszályos év és a kártevők elleni védelem gyorsan növekvő költségei miatt kisebb áremelkedésre szükség volt idén, ám az import drágulása miatt a hazai fenyők ára továbbra is versenyképes maradt.

