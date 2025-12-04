Ilyen összeget szánnak karácsonyi ajándékra a magyarok

A karácsonyi ajándékvásárlásnál a legtöbben a tavalyi költségkeretet igyekeznek tartani idén is, és a minőséget tartják a legfontosabb szempontnak a tökéletes ajándék megtalálásakor – számolt be az Árukereső friss adataira hivatkozva az Origo.

A vevők egyharmada inkább spórol karácsonykor / Fotó: Unplash

Hasonló összegből vesznek karácsonyi ajándékot

A lap azt írja, a karácsonyi kiadások tekintetében a vásárlók többsége óvatos:

56,43 százalék hasonló összeget tervez költeni, mint tavaly, 31,03 százalék inkább spórolna, és mindössze 12,54 százalék számít magasabb kiadásra.

További adatok szerint a vásárlók több mint fele, egészen pontosan 52,73 százaléka a havi fizetésből fedezi az ajándékokat, 24,71 százalék megtakarításokból gazdálkodik, és csak 2,59 százalék fordul hitelhez. Hogy mennyit költenek pontosan, arról az Origó írásában olvashatnak.