Ilyen összeget szánnak karácsonyi ajándékra a magyarok

A hazai vásárlók többsége idén is igyekszik kézben tartani a karácsonyi költéseket, nagyjából hasonló összeget fordítanak ilyen célra, mint tavaly. A magyarok csaknem 53 százaléka a havi fizetésből fedezi a karácsonyi ajándékokat, elenyésző az áruhitelben gondolkodók aránya. Átlagosan ennyit költenek ajándékokra.
VG
2025.12.04, 17:46
Frissítve: 2025.12.04, 18:03

A karácsonyi ajándékvásárlásnál a legtöbben a tavalyi költségkeretet igyekeznek tartani idén is, és a minőséget tartják a legfontosabb szempontnak a tökéletes ajándék megtalálásakor – számolt be az Árukereső friss adataira hivatkozva az Origo.

karácsony
A vevők egyharmada inkább spórol karácsonykor / Fotó: Unplash

Hasonló összegből vesznek karácsonyi ajándékot

A lap azt írja, a karácsonyi kiadások tekintetében a vásárlók többsége óvatos:

 56,43 százalék hasonló összeget tervez költeni, mint tavaly, 31,03 százalék inkább spórolna, és mindössze 12,54 százalék számít magasabb kiadásra. 

További adatok szerint a vásárlók több mint fele, egészen pontosan 52,73 százaléka a havi fizetésből fedezi az ajándékokat, 24,71 százalék megtakarításokból gazdálkodik, és csak 2,59 százalék fordul hitelhez. Hogy mennyit költenek pontosan, arról az Origó írásában olvashatnak.

