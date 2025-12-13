Pénzkidobás vagy hatékony csapatépítő eszköz? Kiderült az igazság a karácsonyi céges bulikról

A céges karácsonyi buli nem mindenkinek jelenti ugyanazt: egyesek számára izgalmas lehetőség, míg másoknak inkább kötelező teher. Mindenesetre az év végi buli egyre több cégnél hagyomány és alapvető része a vállalati kultúrának. A megkérdezett munkavállalók nagyobb része (54%) arról számolt be, hogy mint ahogy minden évben, idén is rendeznek náluk ilyen eseményt. Kevés cég mondott le erről az ünnepi csapatépítő formáról: az alkalmazottak közül mindössze húszból egy jelezte, hogy bár tavaly volt közös ünnepi program, idén ez elmarad – derült ki a Profession.hu friss, reprezentatív felméréséből.

Súlyos munkajogi következménye is lehet a rosszul sikerült karácsonyi céges bulinak. Fotó: Shutterstock

Pénzkidobás vagy a csapatépítés kiváló eszköze a karácsonyi céges buli?

Akik mennek idén céges karácsonyra, azoknak kétharmaduk munkaidőn kívül teszi ezt, míg közel egyharmaduk (30%) esetében a program a munkaidő része. A magyar dolgozók többsége (59%) szívesen vesz részt ezeken az eseményeken és általában jól is érzi magát. Egyharmaduk (34%) válaszolta, hogy ha már megszervezik, akkor részt vesz rajta, de szívesebben töltené az idejét mással és közel ennyien (29%) tartják felesleges pénzkidobásnak ezeket az eseményeket. Az alkalmazottak közel fele (44%) érzi úgy, hogy munkáltatója elvárja, hogy jelen legyen a közös eseményen.

Súlyos munkajogi következménye is lehet a rosszul sikerült évzáró céges bulinak

Noha sokszor nagy a kísértés a karácsonyi céges bulin, hogy az ember egy kicsit lelazuljon a kollégák társaságában, levezesse az egész éves stresszt, illetve az ünnepi készülődés okozta feszültségeket. Érdemes azonban tudni, hol a határ, mert azon kívül, hogy könnyen lejárathatjuk magunkat a munkatársaink előtt, egy rosszul sikerült este kirúgással – vagy kényszerű – felmondással – is végződhet. Karácsony előtt pedig nem ez az, amire vágyunk.

A munka törvénykönyve szerint a munkavállaló a munkaviszony fennállása alatt nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel munkáltatója jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné.

Azaz a munkavállaló még a munkaidején kívül sem tanúsíthat olyan magatartást, amely közvetlenül és ténylegesen alkalmas munkáltatója jó hírnevének, jogos gazdasági érdekének vagy a munkaviszony céljának veszélyeztetésére.