Karácsonyi vásárokon razziázott a hatóság, több millió forintos bírságokat szabtak ki - egészen komoly higiéniai problémák kerültek napvilágra

Hiányos jelölések, nyomonkövetési problémák és higiéniai hiányosságok miatt több millió forint bírságot szabott ki az adventi időszakban a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az ellenőrzések szerint minden tizedik vizsgált szaloncukornál és olajos magnál találtak szabálytalanságot, míg a karácsonyi vásárok vendéglátóhelyei közül volt, amit ideiglenesen be is kellett zárni. A hatóság összességében több millió forintos bírságot szabott ki az ünnepi razziasorozatban.
VG
2025.12.22, 10:25

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok vendéglátóhelyeket és aszalt gyümölcsöket, olajos magvakat, szaloncukrokat és héjas gyümölcsöket árusító karácsonyi vásárokat, piacokat, vásárcsarnokokat és boltokat ellenőriztek az adventi időszakban. A szaloncukroknál és olajos magvaknál minden tizedik ellenőrzött termék esetében találtak valamilyen hiányosságot, így többek között a termék összetételére és származására vonatkozó tájékoztatási, valamint nyomonkövetési problémák merültek fel. Eközben a karácsonyi vásárok vendéglátóhelyeit is vizsgálta a hatóság, amelyek közül 6 egység ideiglenes bezárására vagy a tevékenység korlátozására került sor higiéniai problémák miatt – közölte a hatóság hétfőn.

Karácsonyi vásárokon razziázott a hatóság, az eredmény: bírságok, hiányos jelölések és ideiglenes bezárások 20251106_ételek_italok_adventi_vásár_HAON_051
Karácsonyi vásárokon razziázott a hatóság, az eredmény: bírságok, hiányos jelölések és ideiglenes bezárások / Fotó: Vida Márton Péter

Az adventi ellenőrzések során közel 400 forgalmazó egységben megközelítőleg 1 400 tétel lédig olajos magvat, szárított gyümölcsöt és szaloncukrot vizsgáltak meg abból a szempontból, hogy megfelelnek-e a forgalmazásra vonatkozó előírásoknak. Az eredmények alapján minden tizedik ellenőrzött termék esetében találtak valamilyen hiányosságot. Leggyakrabban a termékek származására és összetételére vonatkozó fogyasztói tájékoztatás volt hiányos, illetve több esetben nyomonkövetési problémákat is feltártak. Higiéniai és élelmiszer-biztonsági hiányosság csak alacsony arányban fordult elő, penészes, romlott vagy kártevővel szennyezett terméket csupán elvétve találtak a szakemberek.

A hatóság szakemberei közel 1,6 millió forint bírságot szabtak ki, a további bírságok összege elérheti akár a 3 millió forintot is. A tapasztalatok szerint a legbiztonságosabb vásárlási helyszínek a rendszeresen ellenőrzött kiskereskedelmi egységek és csomagolásmentes boltok voltak. 

Az ideiglenes árusító helyeken és adventi vásárokban arányaiban több hiányosságot tártak fel.

A szaloncukrok is a hatóság látóterébe kerültek

Az NKFH akkreditált Élelmiszer és Vegyipari laboratóriuma ezen felül mártott és töltött szaloncukrokat vizsgált, hogy kiszűrje a kereskedelmi forgalomban kapható, a fogyasztókat megtévesztő termékeket. A laboratóriumi vizsgálatok során a termékek címkéjén szereplő jelölések megfelelőségét ellenőrizte a hatóság a nettó tömeg, a bevonatarány, a zsírtartalom és a cukortartalom tekintetében. 

Az összesen megvizsgált 20 féle (12 féle mártott és 8 féle töltött) szaloncukor bevonataránya minden esetben meghaladta az előírt minimális mértéket.

Az NKFH és a kormányhivatalok munkatársai emellett országosan vizsgálták a héjas gyümölcsök forgalmazását is, ahol mintegy 5 százalékos kifogásolási arány került megállapításra. A hiányosságok fele jelölési, fele nyomonkövetési problémákhoz kapcsolódott. Az intézkedések eredményeként több mint 2 millió forint bírságot szabtak ki. A feltárt szabálytalanságok miatt az ellenőrök 19 esetben szabtak ki bírságot, amelyek összege összességében meghaladta a 2 millió forintot.

Viszonylag jó szerepeltek a karácsonyi vásárok a teszteken

Ugyancsak vizsgálták a szakemberek a karácsonyi vásárok vendéglátó egységeit is. A 176 ellenőrzés közül 6 esetben volt szükség a tevékenység korlátozására vagy a vendéglátó egység működésének ideiglenes felfüggesztésére, mivel az érintett egységekben nem voltak adottak a zöldségelőkészítés higiénikus feltételei.

Több vásár esetében problémát jelentett a vízellátás és a szennyvíz megfelelő kezelése is. Előfordult, hogy a helyszínen nem biztosítottak vízvételi lehetőséget, és a vállalkozások sem készültek fel erre. Nem állt rendelkezésre folyó meleg víz a kézmosáshoz, valamint a szennyvíz elvezetése nem zárt rendszerben történt. További hiányosságként a készételeket nem mindig tartották megfelelő hőmérsékleten, illetve az újramelegítés feltételei nem mindenhol voltak biztosítottak.

Az ellenőrzések eredményeként eddig összesen 5 105 000 forint élelmiszer ellenőrzési és élelmiszerlánc-felügyeleti bírság került kiszabásra.

A karácsonyi vásárok és a bevásárlóközpontok mellett az NKFH a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, valamint a nagy népszerűségnek örvendő szórakozóhelyeken is folyamatos élelmiszer-biztonsági és higiéniai ellenőrzéseket végez a fogyasztók védelme érdekében, hogy az ünnepek biztonságban teljenek. A karácsonyi időszakban a hatóság mindenhol jelen van, hogy a vásárlók mindig megbízható és kifogástalan minőségű élelmiszerekhez jussanak – zárta sorait a hatóság.

Hányást és hasmenést okozhat a Nestlé több terméke, a kórokozót még a sütés sem irtja ki – azonnal vigye vissza, ha ilyet vett

Az NKFH szakemberei nem nyugszanak, folyamatosan ellenőriznek. A hatóság például a napokban arra figyelmeztetett, hogy Nestlé egyik terméke hányást és hasmenést okozhat.

A Bacillus cereus baktérium egy ételmérgezést okozó baktérium, a Salmonella mellett a leggyakoribb kórokozó élelmiszer okozta megbetegedéseknél. A nagy tömegben, szájon át bejutó kórokozó 6–16 órás lappangási idő után hányást és hasmenést okoz.

A Nestlé Hungária Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott az esetlegesen érintett tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Hatóságunk nyomon követi – írták a közleményben.

