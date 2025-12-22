Karácsonyi vásárokon razziázott a hatóság, több millió forintos bírságokat szabtak ki - egészen komoly higiéniai problémák kerültek napvilágra
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok vendéglátóhelyeket és aszalt gyümölcsöket, olajos magvakat, szaloncukrokat és héjas gyümölcsöket árusító karácsonyi vásárokat, piacokat, vásárcsarnokokat és boltokat ellenőriztek az adventi időszakban. A szaloncukroknál és olajos magvaknál minden tizedik ellenőrzött termék esetében találtak valamilyen hiányosságot, így többek között a termék összetételére és származására vonatkozó tájékoztatási, valamint nyomonkövetési problémák merültek fel. Eközben a karácsonyi vásárok vendéglátóhelyeit is vizsgálta a hatóság, amelyek közül 6 egység ideiglenes bezárására vagy a tevékenység korlátozására került sor higiéniai problémák miatt – közölte a hatóság hétfőn.
Az adventi ellenőrzések során közel 400 forgalmazó egységben megközelítőleg 1 400 tétel lédig olajos magvat, szárított gyümölcsöt és szaloncukrot vizsgáltak meg abból a szempontból, hogy megfelelnek-e a forgalmazásra vonatkozó előírásoknak. Az eredmények alapján minden tizedik ellenőrzött termék esetében találtak valamilyen hiányosságot. Leggyakrabban a termékek származására és összetételére vonatkozó fogyasztói tájékoztatás volt hiányos, illetve több esetben nyomonkövetési problémákat is feltártak. Higiéniai és élelmiszer-biztonsági hiányosság csak alacsony arányban fordult elő, penészes, romlott vagy kártevővel szennyezett terméket csupán elvétve találtak a szakemberek.
A hatóság szakemberei közel 1,6 millió forint bírságot szabtak ki, a további bírságok összege elérheti akár a 3 millió forintot is. A tapasztalatok szerint a legbiztonságosabb vásárlási helyszínek a rendszeresen ellenőrzött kiskereskedelmi egységek és csomagolásmentes boltok voltak.
Az ideiglenes árusító helyeken és adventi vásárokban arányaiban több hiányosságot tártak fel.
A szaloncukrok is a hatóság látóterébe kerültek
Az NKFH akkreditált Élelmiszer és Vegyipari laboratóriuma ezen felül mártott és töltött szaloncukrokat vizsgált, hogy kiszűrje a kereskedelmi forgalomban kapható, a fogyasztókat megtévesztő termékeket. A laboratóriumi vizsgálatok során a termékek címkéjén szereplő jelölések megfelelőségét ellenőrizte a hatóság a nettó tömeg, a bevonatarány, a zsírtartalom és a cukortartalom tekintetében.
Az összesen megvizsgált 20 féle (12 féle mártott és 8 féle töltött) szaloncukor bevonataránya minden esetben meghaladta az előírt minimális mértéket.
Az NKFH és a kormányhivatalok munkatársai emellett országosan vizsgálták a héjas gyümölcsök forgalmazását is, ahol mintegy 5 százalékos kifogásolási arány került megállapításra. A hiányosságok fele jelölési, fele nyomonkövetési problémákhoz kapcsolódott. Az intézkedések eredményeként több mint 2 millió forint bírságot szabtak ki. A feltárt szabálytalanságok miatt az ellenőrök 19 esetben szabtak ki bírságot, amelyek összege összességében meghaladta a 2 millió forintot.
Viszonylag jó szerepeltek a karácsonyi vásárok a teszteken
Ugyancsak vizsgálták a szakemberek a karácsonyi vásárok vendéglátó egységeit is. A 176 ellenőrzés közül 6 esetben volt szükség a tevékenység korlátozására vagy a vendéglátó egység működésének ideiglenes felfüggesztésére, mivel az érintett egységekben nem voltak adottak a zöldségelőkészítés higiénikus feltételei.
Több vásár esetében problémát jelentett a vízellátás és a szennyvíz megfelelő kezelése is. Előfordult, hogy a helyszínen nem biztosítottak vízvételi lehetőséget, és a vállalkozások sem készültek fel erre. Nem állt rendelkezésre folyó meleg víz a kézmosáshoz, valamint a szennyvíz elvezetése nem zárt rendszerben történt. További hiányosságként a készételeket nem mindig tartották megfelelő hőmérsékleten, illetve az újramelegítés feltételei nem mindenhol voltak biztosítottak.
Az ellenőrzések eredményeként eddig összesen 5 105 000 forint élelmiszer ellenőrzési és élelmiszerlánc-felügyeleti bírság került kiszabásra.
A karácsonyi vásárok és a bevásárlóközpontok mellett az NKFH a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, valamint a nagy népszerűségnek örvendő szórakozóhelyeken is folyamatos élelmiszer-biztonsági és higiéniai ellenőrzéseket végez a fogyasztók védelme érdekében, hogy az ünnepek biztonságban teljenek. A karácsonyi időszakban a hatóság mindenhol jelen van, hogy a vásárlók mindig megbízható és kifogástalan minőségű élelmiszerekhez jussanak – zárta sorait a hatóság.
Hányást és hasmenést okozhat a Nestlé több terméke, a kórokozót még a sütés sem irtja ki – azonnal vigye vissza, ha ilyet vett
Az NKFH szakemberei nem nyugszanak, folyamatosan ellenőriznek. A hatóság például a napokban arra figyelmeztetett, hogy Nestlé egyik terméke hányást és hasmenést okozhat.
A Bacillus cereus baktérium egy ételmérgezést okozó baktérium, a Salmonella mellett a leggyakoribb kórokozó élelmiszer okozta megbetegedéseknél. A nagy tömegben, szájon át bejutó kórokozó 6–16 órás lappangási idő után hányást és hasmenést okoz.
A Nestlé Hungária Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott az esetlegesen érintett tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Hatóságunk nyomon követi – írták a közleményben.