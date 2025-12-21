Fordulat: mégis van esély, hogy Magyarországra jöjjön a Kaufland? Hirtelen elkezdett mozgolódni a régióban – belülről taszíthatják le a trónról a Lidlt

A Kaufland egy kisebb üzletformátummal kísérletezik Csehországban: az osztrák határ közelében fekvő Veselí nad Lužnicíben a kiskereskedő egy „mindössze” 2245 négyzetméteres tesztüzletet nyitott. Bár ez nem kicsi, de német lánc által preferált méretnek csak a fele.

Kaufland: mégis van esély, hogy Magyarországra jöjjön? / Fotó: Remigiusz Gora / Shutterstock

A Retaildetail szerint a csökkentett vásárlói felület ellenére Sven Reinhard országmenedzser hangsúlyozta, hogy az ügyfeleknek nem kell kompromisszumot kötniük a választék vagy az élmény terén.

A Kaufland még a kisebb formátumban is több mint 13 ezer termékből álló kínálatot biztosít.

Kialakított személyzettel ellátott pultokat regionális specialitásokkal is.

Ezenkívül lehetőség van nem élelmiszer jellegű szortimentre is, például a komplett Parkside termékpaletta is elérhető

Ezzel a koncepcióval a Kaufland a változó fogyasztói magatartásra reagál. „A vásárlók gyorsabban és hatékonyabban szeretnének vásárolni anélkül, hogy nagy távolságokat kellene megtenniük” – magyarázza Reinhard.

A kisebb üzlet lehetővé teszi a Kaufland számára,

hogy olyan helyeket is kiszolgáljon, ahol a hagyományos méret kevésbé megfelelő

– például Veselí nad Lužnicíben, ahol alig 6500 lakos él.

A kisebb üzlet persze kevesebb alkalmazottat is igényel: az osztrák határ közelében található fióktelep hatvan főt foglalkoztat. A lánc telepített önkiszolgáló kasszákat is.

A fióktelep kifejezetten jövőorientált célok mentén nyílt meg, így kialakított töltőpontokat elektromos autók számára, illetve feltűnően kevés parkolóhely van egy megszokott Kaufland üzlethez képest, mindösze 173 darab

A Kaufland tulajdonosa, a Schwarz Gruppe szerint egyelőre nincs napirenden a kisebb üzletekre való szélesebb körű átállás, így az anyaországban, Németországban sem tervezik ilyen módon a terjeszkedést. De itt fontos szóhasználatnak tűnik az egyelőre.

Ennek azért is van jelentősége, mert a napokban elterjedt, hogy a Kaufland magyar településeken nyithat boltokat. A Világgazdaság akkor utánajárt a témának, és arra jutott, hogy

ez az információ gyenge pletyka, egyenesen álhír.

A közösségi médiában jelent meg, hogy hamarosan Magyarországra érkezik a Szlovákiában és Romániában is népszerű kiskereskedelmi lánc. Sőt, már azt is állították, hogy a bolthálózat első egysége Gyöngyösön nyílik majd meg.