Napok óta terjed: Magyarországra jön a várva várt német kiskereskedelmi lánc, ami jobb a Lidlnél – itt az igazság a boltnyitásról

Napok óta terjed a hír a közösségi médiában, hogy hamarosan Magyarországra érkezik a Szlovákiában és Romániában is népszerű kiskereskedelmi lánc, a Kaufland. Sőt, már arról is terjed az információ, hogy a bolthálózat első egysége Gyöngyösön nyílik majd meg. A hír érdekesen hangzik, a valóságtartalma azonban erősen kérdéses. Sőt…

A Kaufland nem valószínű, hogy hamar Magyarországra jönne / Fotó: Remigiusz Gora / Shutterstock

„Csendben, nagy felhajtás nélkül, de komoly döntés született: értesüléseink szerint a német tulajdonú Kaufland szlovákiai leányvállalata kisebb alapterületű áruház nyitását tervezi Gyöngyösön. A beruházás nem klasszikus hipermarket formában valósulna meg, hanem egy városi, kompakt üzletként, amely a mindennapi bevásárlásokra, gyors kiszolgálásra és kedvező ár-érték arányra épít” – írta Facebook-bejegyzésében a Nero 24. Bár az oldal leírásban az szerepel, hogy „Görbe tükör és eredeti videok az életből!”, mégis sokan készpénznek veszik a posztot, több száz lájkot kapott, és sokan megosztották.

A második bejegyzésben az oldal azt fejtegette, hogy a szóban forgó kisebb üzlet a tervek szerint kisebb alapterületen működne, a fókuszban a friss élelmiszerek lennének, saját márkás, kedvező árú termékeket árusítana, a kialakítsa pedig a gyors bevásárlásokra és a városi ritmusra lenne szabva. Mindkét Facebook-posztban arról írnak, hogy a nyitás 2026 elején történhetne meg.

Az oldal odáig megy, hogy számos érintettet is megszólaltat a témában, többek között a nemzetközi projektfelelőst, a projekt hazai koordinátorát, valamint a leendő gyöngyösi üzlet operatív vezetőjét. Mindannyian optimisták a magyarországi nyitással és a Kaufland várható fogadtatásával kapcsolatban. Apró szépséghiba, hogy egyik megszólaló sem valós, létező személy.

A tény, miszerint a Kaufland áruházlánc nem erősítette meg a hírt, és az, hogy a hivatkozás nélküli posztokban kitalált személyek nyilatkoznak, arra utal, hogy minden bizonnyal szenzációhajhász, kattintásvadász bejegyzésekről van szó, és a szóban forgó hír nem igaz.

Mit kell tudni a Kauflandról?

A Kaufland kiskereskedelmi láncot 1984-ben alapították Németországban, a központja Neckarsulmban található. Jelenleg nyolc országban van jelen, ezek:

Németország,

Bulgária,

Csehország,

Horvátország,

Moldova,

Lengyelország,

Románia,

Szlovákia.

Ezekben az országokban összesen 1591 bolttal rendelkezik. 2024-ben alkalmazotti létszáma 157 ezer volt, árbevétele pedig 35,2 milliárd euró (mintegy 13 570 milliárd forint) volt.