Már több mint félmilliárd forintot spóroltak az autópálya-matricákon a magyarok a kényelmi díj eltörlése óta

Szeptember óta az autópálya-matrica online megvásárlása nem kerül többe annál, mint ha benzinkúton szereznénk be, a kényelmi díj eltörlésével idén ősszel több mint félmilliárd forint marad az autósoknál – közölte az Energiaügyi Minisztérium infokommunikációért felelős államtitkára szombaton a Facebook-oldalán.

Hatalmas könnyebbség a kényelmi díj eltörlése / Fotó: Szakony Attila

Solymár Károly Balázs úgy fogalmazott, a kormány döntésének hatása kézzelfogható, és az éves jogosultságok beszerzésén január végéig akár 1,3 milliárd forintot spórolhatnak meg a sztrádahasználók. Az államtitkár azt mondta, az intézkedés azonnali megtakarítást jelent a magyar családok számára. Felhívta a figyelmet a digitális vásárlás előnyeire, mert az „néhány kattintással intézhető, teljesen papírmentes, tehát környezetbarát”.

Célunk, hogy Magyarországon a digitális közszolgáltatások valóban az embereket szolgálják. Egyszerűen, gyorsan és többletköltségek nélkül

– fogalmazott Solymár Károly Balázs. „A kényelmi díj ment, a kényelem marad” – zárta bejegyzését az államtitkár.

Szeptember 1-jétől új rendszerben lehet személyesen és online is autópálya-matricát vásárolni Magyarországon. Azóta a bolti értékesítés a benzinkutakra és a határátkelőhelyek öt kilométeres körzetében lévő elárusítóhelyekre korlátozódik, a vevőknek már nem kell kényelmi díjat fizetniük, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ) viszonteladói azonban jutalékot kapnak. A változás a személyautókat és a 3,5 tonna alatti tehergépkocsikat, buszokat és lakóautókat érinti. Az autópálya-matricák internetes vásárlásának egyre nagyobb része terelődhet a NÚSZ mobiltelefonra optimalizált honlapjára.

A részletekbe korábban Bartal Tamás, a társaság elnök-vezérigazgatója avatta be a Világgazdaságot, kiemelve, hogy a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató ezzel rendet vág az autópálya-matricák értékesítési káoszában, amelyben sok esetben nem megbízható szolgáltatások párosultak a lehúzós weboldalak arcátlanul magas kényelmi díjaival.