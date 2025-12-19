Hatalmasat nőttek a keresetek és ezt kormányintézkedés okozta

Idén októberben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 692 700 forint volt, 8,7 százalékkal nagyobb az egy évvel korábbinál – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A nettó átlagkereset 482 400 forintot ért el, ez 10 százalékkal magasabb volt, mint 2024 októberében.

A nettó átlagkereset növekedését jelentősen befolyásolta a 2025. július 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény, illetve a 2025. október 1-jétől bevezetett három gyermeket nevelő anyák kedvezménye. A rendszeres

prémium,

jutalom,

egyhavi különjuttatás nélküli,

bruttó átlagkereset 668 000 forint volt, ami 9 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 664 600, a költségvetésben 670 800, a nonprofit szektorban 693 000 forintot tett ki, 8,2 és 11,5, illetve 9,7 százalékkal nőtt egy év alatt. A reálkereset 5,5 százalékkal emelkedett a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 4,3 százalékos növekedése mellett. A bruttó mediánkereset 575 000 forintot ért el, ami 9,4 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit. A nettó kereset mediánértéke 401 100 forintot tett ki, 10,3 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit.

Idén január és október között a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 691 400 forint, a nettó átlagkeresete 476 600 forint volt. A bruttó átlagkereset 9,1 százalékkal, míg a nettó átlagkereset 9,3 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának értékét.

Reagált a szaktárca a friss kereseti adatra

A Tisza Párt kiszivárgott, baloldali adóemelési terve 1300 milliárd forintot venne el a családoktól – közölte az NGM. A Tiszával ellentétben a Kormány nem Brüsszel programját hajtja végre, hanem a magyar munkavállalók és a hazai kkv-k pártján áll. A bérmegállapodásnak köszönhetően 2026-ban a minimálbér 11 százalékkal, a garantált bérminimum pedig 7 százalékkal növekszik.

Ez ebben a negatív külső gazdasági környezetben komoly eredmény, amely hozzájárul ahhoz, hogy jövőre is folytatódjon a reálbérek több mint 2 éve tartó dinamikus növekedése. A szuverén magyar út a munkaalapú társadalomra, a családtámogatásokra, az otthonteremtésre, a vállalkozások támogatására és az ezeket segítő alacsony adókra épül.