Deviza
EUR/HUF388,05 +0,12% USD/HUF331,46 +0,23% GBP/HUF443,07 +0,13% CHF/HUF416,67 +0,08% PLN/HUF92,2 -0,04% RON/HUF76,21 +0,08% CZK/HUF15,92 +0,06% EUR/HUF388,05 +0,12% USD/HUF331,46 +0,23% GBP/HUF443,07 +0,13% CHF/HUF416,67 +0,08% PLN/HUF92,2 -0,04% RON/HUF76,21 +0,08% CZK/HUF15,92 +0,06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
KSH
kereset
adókedvezmény

Hatalmasat nőttek a keresetek és ezt kormányintézkedés okozta

A bruttó átlagkereset 692 700 forint volt októberben, ami 8,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A nettó átlagkereset emelkedésében a családi adókedvezmények is szerepet játszottak.
VG
2025.12.19, 08:32
Frissítve: 2025.12.19, 08:47

Idén októberben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 692 700 forint volt, 8,7 százalékkal nagyobb az egy évvel korábbinál – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A nettó átlagkereset 482 400 forintot ért el, ez 10 százalékkal magasabb volt, mint 2024 októberében.

A worker checks the screen at the Audi Factory in Gyor keresetek
Októberben is nőttek a keresetek / Fotó: Reuters / Szabó Bernadett

A nettó átlagkereset növekedését jelentősen befolyásolta a 2025. július 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény, illetve a 2025. október 1-jétől bevezetett három gyermeket nevelő anyák kedvezménye. A rendszeres

  • prémium,
  • jutalom,
  • egyhavi különjuttatás nélküli,

bruttó átlagkereset 668 000 forint volt, ami 9 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 664 600, a költségvetésben 670 800, a nonprofit szektorban 693 000 forintot tett ki, 8,2 és 11,5, illetve 9,7 százalékkal nőtt egy év alatt. A reálkereset 5,5 százalékkal emelkedett a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 4,3 százalékos növekedése mellett. A bruttó mediánkereset 575 000 forintot ért el, ami 9,4 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit. A nettó kereset mediánértéke 401 100 forintot tett ki, 10,3 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit.

Idén január és október között a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 691 400 forint, a nettó átlagkeresete 476 600 forint volt. A bruttó átlagkereset 9,1 százalékkal, míg a nettó átlagkereset 9,3 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának értékét.

Reagált a szaktárca a friss kereseti adatra

A Tisza Párt kiszivárgott, baloldali adóemelési terve 1300 milliárd forintot venne el a családoktól – közölte az NGM. A Tiszával ellentétben a Kormány nem Brüsszel programját hajtja végre, hanem a magyar munkavállalók és a hazai kkv-k pártján áll. A bérmegállapodásnak köszönhetően 2026-ban a minimálbér 11 százalékkal, a garantált bérminimum pedig 7 százalékkal növekszik.

Ez ebben a negatív külső gazdasági környezetben komoly eredmény, amely hozzájárul ahhoz, hogy jövőre is folytatódjon a reálbérek több mint 2 éve tartó dinamikus növekedése. A szuverén magyar út a munkaalapú társadalomra, a családtámogatásokra, az otthonteremtésre, a vállalkozások támogatására és az ezeket segítő alacsony adókra épül.

Ezzel szemben a Tisza Párt célja Ukrajna, a háború és a multik támogatása, ezért brutális többkulcsos jövedelemadóemeléssel sújtanák a munkavállalókat, megadóztatnák a nyugdíjakat és elvennék a sok százezer család megélhetését biztosító termelő ipari vállalkozások adókedvezményét, ami bércsökkenést, valamint elbocsátásokat eredményezne.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu