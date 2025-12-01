Profi, MI-generálta átverések lepték el a netet – az MNB riadót fújt és elárulta, hogyan védekezzünk a kibercsalás ellen

A csalók minden eddiginél kifinomultabb módszereket alkalmaznak: megtévesztő kommunikációt vagy akár hamis webshopokat is felhasználhatják arra, hogy megszerezzék banki adatainkat. A mesterséges intelligencia rossz célú felhasználása miatt ma már a korábban árulkodó helyesírási hibák, helytelen magyarsággal vagy gyanúsan megfogalmazott üzenetek is eltűntek, így a bűnözők üzenetei sokkal élethűbbek – hívta fel a figyelmet a jegybank hétfőn.

Lehet, hogy nem is az online vásárolt csomagja miatt keresik, eláruljuk, hogyan védekezzen a kibercsalás ellen / Fotó: Shutterstock

A kibercsalási kísérletek száma az elmúlt időszakban is magas maradt.

A banki átutalásoknál az adathalászattal elkövetett visszaélések adják immár a visszaélések több mint felét, de továbbra is gyakoriak a pszichológiai manipuláción alapuló csalások.

A kiberbűnözők a figyelmetlenségre és az elhamarkodott döntésekre építenek, ezért az online bankolás és vásárlás során különösen fontos a körültekintés.

Az adventi időszakban is érdemes az adataink biztonságára és pénzünk védelmére figyelni – ehhez találhatók praktikus tippek, javaslatok az MNB Pénzügyi Navigátor oldalán.

A csalók az online vásárlást célba vették

A karácsony közeledtével az online csomagküldési szolgáltatókhoz, piacterekhez és webáruházakhoz kapcsolódó átverések is megszaporodnak. A szolgáltatók nevében egyre több adatszerző e-mail vagy sms érkezhet, ezért különösen fontos akkor is figyelni, ha valóban vannak online rendeléseink. Ha ismeretlen a feladó, bizalmas adatokat kér vagy alkalmazás telepítésére próbál rávenni minket, célszerű azonnal törölni az üzenetet. Ha bizonytalanok vagyunk, valódi küldeményünkről közvetlenül szolgáltatónk hivatalos elérhetőségén érdeklődjünk!

Tudatos online ügyfélként bankszámlánkat erős jelszavakkal, rendszeres szoftverfrissítéssel, kétlépcsős vagy biometrikus azonosítással védhetjük meg hatékonyan.

A mesterséges intelligencia a kibercsalók új fegyvere

A közösségi médiában is indokolt a fokozott óvatosság, mivel a hamis profilok, nyereményjátéknak álcázott adathalász kísérletek és manipulatív hirdetések félrevezetők lehetnek. Különösen igaz ez ma, amikor a mesterséges intelligencia (MI) által generált csaló tartalmak már megtévesztően professzionálisak, alig különböznek a valódi üzleti kommunikációtól.