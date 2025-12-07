Jövőre naponta indulnak a repülőgépek Budapestről Pekingbe

Stabil növekedést mutat a Kína és Magyarország közötti légiutas-forgalom, az év első három hónapjában csaknem 70 százalékkal többen utaztak a Peking–Budapest-útvonalon. Vélhetően ennek is köszönhető, hogy a jövő nyári szezontól napi járatra bővít Peking és Budapest között az Air China.

Stabil növekedést mutat a Kína és Magyarország közötti légiutas-forgalom / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Így közlekednek majd Kína „nemzeti” légitársasága, az Air China Budapest–Peking-járatai

Az Aerospace Global News legfrissebb menetrend-változásokat tartalmazó heti összefoglalójából kiderül, hogy a CA 719-es járatok a hét minden napján helyi idők szerint 2 óra 50-kor szállnak fel Pekingből, és reggel 7 órára érnek Budapestre, majd CA 720-as számmal indulnak vissza 13 órakor, és másnap hajnali 4 óra 10-kor szállnak le a kínai fővárosban a foglalási rendszerekben közzétett menetrend szerint. A járatot továbbra is a légitársaság Boeing 787-9 Dreamlinerei teljesítik.

Az Air China Csungking és Budapest közötti járatai továbbra is hetente egy alkalommal, szerdánként repülnek a 2026-os nyári menetrendben, a foglalási rendszerek jelenlegi adatai szerint – írja az Airportál. Az Air China – mint kínai „nemzeti” légitársaság – 2015. május 1-je óta üzemeltet közvetlen járatot Peking és Budapest között, amely csak a Covid időszak alatt szünetelt egy időre.

További részletek az Origo oldalán olvashatók.

