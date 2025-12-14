Deviza
Jelentős adózási könnyítést kaphatnak jövőre a vállalkozások

Januártól jócskán megemelkednek a kisvállalati adó (kiva) választhatóságának határai, ennek köszönhetően a korábbiaknál jóval több cég válhat jogosulttá erre a kedvezményes adózási formára. Azoknak a cégeknek azonban, amelyek a jövő év elejétől a kivaadózás alá szeretnének tartozni, még az idei év végéig meg kell hozniuk az erről szóló döntést.
Világgazdaság
2025.12.14, 18:22

A megemelt kivaküszöbök teljesen új helyzetet teremtenek, ugyanis a 3–6 milliárd forint árbevétel közötti cégek és az 50–100 fős vállalkozások előtt is nyitva áll a lehetőség, hogy 2026-tól áttérjenek a 10 százalékos adókulcsú kisvállalati adózásra. A legnagyobb nyertesek azok a cégek lehetnek, ahol jelentős a személyi jellegű ráfordítás aránya – írja az Origo. A magyar vállalkozások számára tehát idén az év végi adótervezés fontosabb, mint valaha.

kkv támogatás munkaerőpiac, KIVA
A megemelt kivaküszöbök teljesen új helyzetet teremtenek sok vállalkozás számára / Fotó: Shutterstock

Év végi adóoptimalizálás: ezek a legfontosabb teendők 

Bagdi Lajos, a Niveus partnere szerint a vállalkozások számára idén is több lehetőség kínálkozik adóterheik csökkentésére:

  • TAO-ról kivára váltás mérlegelése a megemelt bevételi és létszámhatárok miatt.
  • Fejlesztések, k+f és környezetvédelmi beruházások időzítése, amelyek jelentősen csökkenthetik a társasági adót.
  • Helyi iparűzési adó optimalizáció közvetített szolgáltatásokkal, alvállalkozói teljesítésekkel vagy jogdíjbevételekkel.
  • Év végi juttatások helyes kezelése, amelyek a megfelelő időzítéssel a vállalkozás adóalapját is mérsékelhetik.

Gyakori hibák: határidők, rossz időzítés, kimaradó kedvezmények 

A legtöbb hiba az év utolsó heteihez köthető. A cégek gyakran:

  • elmulasztják a NAV-bejelentéseket (például a kivára vagy a TAO-ra való visszatérésre vonatkozó döntést),
  • rosszul időzítik a beruházásokat és költségeket,
  • nem készítenek részletes év végi cash-flow- és adótervet.

„Előfordul, hogy egyetlen elmaradt bejelentés vagy rossz időzítés miatt milliós nagyságrendű kedvezmény vész el” – mondja a Niveus szakértője.

December 1–20.: kritikus időszak a cégeknek

Ebben a három hétben még több adózási döntés módosítható. Ide tartozik a kivából TAO-ra való visszatérés lehetősége. Aki 2026-tól a kivára készül, december végére már nem halogathatja a döntést.

2026: új adókedvezmények és magasabb kivaküszöbök

A következő évtől a kormány több környezetvédelmi és tiszta technológiát támogató adókedvezményt vezet be, amelyekhez érdemes már az idei beruházásokat is igazítani.

A kiváról további hasznos információkat talál, ha ide kattint.

 

