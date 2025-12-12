Deviza
Fókuszba kerülhet a kisvállalati adó a cégeknél – jövőre megduplázódik a belépési határ

Bármikor, akár év közben is lehet ugyan a kivára váltani, de a 2025-ös zárás miatt legkésőbb december 31-ig célszerű dönteni és a bejelentést megtenni.
Andor Attila
2025.12.12, 13:13
Frissítve: 2025.12.12, 13:32

A NAV közleménye szerint a kivaalanyiság kezdő napjával a cégnek mindenképp új, önálló üzleti éve kezdődik. Érdemes felidézni, hogy a 10 százalékos mértékű kiva kiváltja a 9 százalékos társasági adót és a 13 százalékos szociális hozzájárulási adót is. Amellett, hogy a kiva a két felsorolt adófajta megfizetése alól mentesít, adózatlanul hagyja a cégnél maradó nyereséget – emelte ki a NAV.

20191015_0038_MOR árverés NAV
Kiva: egyre több cég választhatja / Fotó: Móricz Sabján Simon / Világgazdaság  Archive

Az áttérést azoknak a cégeknek érdemes megvizsgálni, amelyek jelentős bérköltséggel rendelkeznek, illetve nyereségük visszaforgatásával, vagy tőke bevonásával jelentős fejlesztések végrehajtását tervezik

– ajánlotta a hivatal.

Kiemelték, nemcsak a bevételi küszöb nő a duplájára, hanem a munkavállalói létszámkorlát is. Így a 2026-os évre 

már azok a cégek is választhatják a kivát, amelyek legfeljebb 100 főt foglalkoztatnak, és legfeljebb hatmilliárd forint bevétellel és mérlegfőösszeggel rendelkeznek. 

Emellett jövőre emelkednek a kiesési értékhatárok is: a kiva hatálya alatt maradhatnak a cégek mindaddig, amíg a foglalkoztatottak száma a 200 főt, illetve a bevétel a 12 milliárd forintot nem haladja meg.

Mint írják, a kisvállalati adó népszerűségét igazolja a statisztika is: míg tíz éve (2015-ben) 6500 kivást tartott nyilván a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, addig létszámuk jelenleg majdnem eléri a 100 ezret.

Tovább emelkedik az alanyi adómentesség határa 

A jelenlegi 18 millió forintos felső határ 2026-ban 20 millió, 2027-ben 22 millió, 2028-ban pedig 24 millió forintra nő. A mentességet újonnan választóknak december 31-ig kell nyilatkozniuk, legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) – hívta fel a figyelmet közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Az alanyi adómentességgel a kisebb forgalmú vállalkozások amellett, hogy mentesülnek az áfa felszámítása és befizetése alól, bevallást sem kell beadniuk, így csökkennek az adminisztrációs terhek is. A NAV ismertette: 2026-ra akkor választható alanyi adómentesség, ha a vállalkozás 2025-ben és várhatóan 2026-ban sem lépi át a 20 millió forintos bevételi határt. Aki 2026 év közben kezdi meg működését, arra időarányosan vonatkozik a keret. 

