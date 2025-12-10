Megvadultak a magyarok, egymást taposták: a kormány beavatkozott, csírájában fojtotta el az akciót – ezek voltak a legolvasottabb cikkek februárban a magyar gazdaságról

Napi szinten akár 80-100 cikket is írunk, itt, a Világgazdaság hasábjain azért, hogy az Olvasók értesüljenek a legfrissebb hírekről. Lehet az breaking vagy hardnews, egy írás mindig abból a célból születik, hogy összefüggéseiben adjon elő egy történetet, rámutasson a fontos részletekre. Visszautaljon, kontextusba helyezzen, vagy éppenséggel előrevetítsen egy eseményt, úgy, hogy egy objektív szűrőn áthaladva, csak a lényeg kerüljön elénk. „Mi a mondás? Mit állítunk? – tettük fel szerkesztőként a kérdést a newsroomban, hétről hétre 2025-ben is. Már hagyomány, hogy évről évre elkészítjük Önöknek a legolvasottabb cikkek toplistáját, rovatokra lebontva – bár az idő formálta az alábbi történeteket, ezeket „vitték” – ahogy mondani szoktuk magunk között – a legjobban, a Világgazdaság Magyar gazdaság rovatában. Egy kis magyarázat még: a cikkek olvasottsági sorrendben következnek, azaz a lista elején az az írás áll, amely az egyedi felhasználókat tekintve legtöbb kattintást érte el idén, a listán szereplő cikkeket direktlinkekkel és – szükség esetén – szerkesztői kommentárral láttuk el, aktualizálás céljából.

Fotó: Matthias Rietschel / DPA / AFP

Bojkott és a kormányintézkedések: így kapott léket az év eleji akció

Februárban vásárlásmentes napot, napokat szerveztek Magyarországon. Ez lényegében egy bojkott volt a magyarországi boltok ellen a magas árak, azon belül is a magas élelmiszerárak miatt. A fejlemény hátteréről a Világgazdaság is írt. Az akció szervezése eddig körülbelül annyiból állt, hogy különböző magánszemélyek közzétették a közösségi médiában, hogy vásárlásmentes napot hirdetnek, és vegyenek benne részt minél többen. Az első bojkott híre éppen így terjedt szét, kétségtelenül nagy elérést produkálva a Facebookon. Az eredeti poszt 35 ezer megosztásig jutott el, vagyis reálisan kijelenthető, hogy százezrek találkozhattak vele valamilyen formában az interneten. A valóság azonban egészen más terep, és finoman szólva sem lehetett azt tapasztalni a magyarországi boltokban, hogy bezuhant volna a forgalmuk. A közösségi platformokon terjedő „akció” az év második hónapjára nagyjából ki is fújt, erről szóló cikkekkel vagy bármilyen tartalommal se nagyon találkozni azóta, tegyük hozzá: a kormány azóta ismét meghosszabbította az élelmiszerekre és a drogériai termékekre bevezetett árréscsökkentést, mérsékelve ezáltal az árakat. Az intézkedés február 28-ig biztosan marad, a Gazdasági Versenyhivatal augusztus végén közleményében jelezte, hogy nem tett és nem is tesz javaslatot az árréscsökkentés kivezetésére, mivel a versenyhatóság vizsgálatai és az online árfigyelő adatai szerint az árréscsökkentés segített a fogyasztóknak.