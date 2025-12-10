Megismétlődhet az útdíjsokk: másfélszeresére nőnek a díjak a főútvonalakon januártól

Ismét brutálisan, az infláció többszörösével nő 2026-tól a hazai használatarányos útdíj a november 30-án kihirdetett jogszabály-módosítás szerint. A gyorsforgalmi utak estében „csak” az infláció mértékével, 4,3 százalékkal emelkedik az infrastruktúradíj, de a főútvonalakon ennek a többszörösével, 54,3 százalékkal. Az emelés a belföldi közúti fuvarozókat érinti a legsúlyosabban, több ezren vannak.

Több költségük is nő jövőre a magyar közúti fuvarozóknak / Fotó: Barat Roland / Shutterstock

Az úthasználati szokásokat és a költségarányokat is figyelembe véve a belföldi fuvarozóknak legalább 4,4-9,6 százalékkal kell majd a díjaikat emelniük, hogy ellensúlyozzák az útdíj növekedését – mutat rá a DigiLog Consulting független iparági elemző cég által közzétett szakértői elemzés.

Csökkenő megbízások mellett nehéz díjat emelni

Egy nemzetközi fuvarozó vagy egy tranzitáló fuvarozó esetében ez mindössze 0,4-1,1 százalékos díjemelés. Ha figyelembe vesszük a többi várható költségemelkedést (gépjárművezetői bérek, lízingköltség, jövedékadó-emelés és más elemek drágulása), akkor könnyen a 15 százalékot is elérheti a jövőre szükséges díjemelés a belföldi fuvarozásban. A díjemelést azonban nem segíti a gyenge gazdasági teljesítmény miatt visszaesett rendelésállomány, így akár egy évig is eltarthat az újabb útdíjsokk áthárítása.

Addig a fuvarozók saját zsebből lesznek kénytelenek befizetni az államkasszába a megnövelt útdíjat.

Mindazonáltal más európai országokban is nő jövőre az autópályadíj, máshol is nőnek a hazai közúti fuvarozók versenytársainak a költségei. A Világgazdaság e felvetésére Lajkó Ferenc, a DigiLog ügyvezetője leszögezte: ismeretei szerint más országokban egyelőre csak inflációkövető intézkedések születtek, azonkívül a hazai emelés ebből a szempontból versenysemleges, hiszen minden, a magyarországi utakat használó közúti árufuvarozót egyformán érint. Most valójában a főútvonalak említett 54,3 százalékos díjnövelése a fontos, és az, hogy erre a fuvarozók már nem tudtak felkészülni. A felkészülés az lett volna, ha a jövő évi megbízásaikat érintő ártárgyalásokon már tudnak az emelésről és annak mértékéről, és azt érvényesíthették volna a díjaikban. Erre az idén már nem lesz módjuk, és 2026-ot sem életszerű egy 2025 őszén megkötött megállapodást a megbízó számára hátrányosabb módosításával indítani.