Vihar és bizonytalanság tarolta le a magyar kriptopiacot: ezt kell tudni a kialakult helyzetről – továbbra is kérdéses a Revolut és társai sorsa
Az elmúlt hetekben jelentős változások, ügyfelek tömegeit érintő bejelentések történtek a magyarországi fintech piacon, elsősorban a kriptoeszközök terén. Decemberben előbb a Revolut tájékoztatta az ügyfeleit arról, hogy kivezeti a kriptovaluta-szolgáltatást Magyarországról, és minden érintett számlát lezár december 18-ával bezárólag. Majd nem sokkal később az egyébként magyar alapítású CoinCash döntött úgy, hogy ideiglenesen felfüggeszti kriptovaluta-váltási szolgáltatásait hazánkban. Ezután hasonlóan határozott az eToro is. Valamennyi esetben a drasztikusan szigorodó szabályozást jelölték meg az elsődleges indoknak.
A Revolut december 8-án jelentette be, hogy kivezeti a kriptovaluta-szolgáltatást, és minden érintett számlát december 18-ig lezár. A felhasználóknak emiatt sürgősen dönteniük kellett arról, hogyan kezelik a bent lévő eszközeiket. A cég azzal indokolta a döntését, hogy a szabályozási környezet változásai miatt már nem tudja biztosítani a megfelelőséget. A hivatalos értesítés értelmében a hazai ügyfelek számára gyakorlatilag véget ér a kriptózás a Revoluton, noha a vállalat uniós szinten épp most kapta meg a működéshez szükséges engedélyeket.
A Revolut volt az első fecske, de nem az utolsó. A magyar CoinCash szintén bejelentette, hogy ideiglenesen felfüggeszti kriptovaluta-váltási szolgáltatásait Magyarországon. Indoklásuk szerint a szolgáltatás felfüggesztésének oka nem piaci, hanem jogszabályi. Csütörtöki közleményük szerint a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) által bevezetett validátori követelményrendszernek jelenleg nem tudnak megfelelni. A szabályozás lényege, hogy 2026. január 1-jétől egy hivatalosan jóváhagyott validátornak kellene hitelesítenie a kriptovaluta-tranzakciókat.
A probléma azonban az, hogy szerintük ilyen validátori szolgáltató egyelőre nem létezik Magyarországon, így a jogszabályban előírt technikai megfelelés jelenleg nem biztosítható.
Hozzátették, hogy ez a helyzet nemcsak a CoinCash működését teszi lehetetleníti el, hanem a teljes magyar kriptopiac számára komoly bizonytalanságot okoz. A problémát súlyosbítja, hogy 2026-tól a validátori engedély nélküli kriptovaluta-váltás akár büntetőjogi kockázatot is hordozhat, egyes esetekben bűncselekménynek minősülhet.
December 18-án az eToro arról értesítette a felhasználóit, hogy karácsony másnapjától, azaz december 26-tól nem kínál lehetőséget vásárolni és eladni kriptót Magyarországon. Kizárólag az úgynevezett crypto CFD eszközök kereskedése marad meg. Ahogy a többi szereplő, úgy az eToro is a magyar szabályozások változására hivatkozva fejezi be a kriptokereskedelmet hazánkban.
Hogy változott a szabályozás a magyar kriptopiacon?
Fontos kiemelni, hogy Magyarországon 2026-tól a kriptoeszközök szabályozása nem egyetlen új törvény miatt változik meg, hanem több, egymásra épülő európai uniós szabályrendszer és magyarországi jogszabályváltozás egyaránt ekkor élesedik. Az EU-s kriptopiaci keretszabály, a MiCA már 2025-ben hatályba lépett, idén még tartott a türelmi idő, januártól azonban élesedik a rendszer.
Bár ez is fontos változás, de nem ez volt a Revolut problémája. A cég 2025. július elején azért függesztette fel a kriptokereskedést Magyarországon, mert még nem rendelkezett a MiCA szerinti engedéllyel. Október végén a Világgazdaság is arról számolt be, hogy sikerült megszerezniük ezt az engedélyt, ennek köszönhetően elgördült minden akadály a kriptovalutákkal való kereskedés elől a Revoluton, és az új Crypto 2.0 szolgáltatás több száz érme, díjmentes staking és stabilcoin-átszámítási lehetőség mellett indul el. Erre végül mégsem kerül sor.
Szintén január elsejétől indul az EU-s szintű DAC8, vagyis az adóhatósági adatszolgáltatás és automatikus információcsere a kriptoügyletek kapcsán. Ennek célja, hogy lényegesen nagyobb adótranszparenciát hozzon a kriptoeszközökkel való tranzakcióknál.
Ezeken felül érkezik egy magyarországi új jogszabály is, hazánkban ugyanis 2026-ban már ténylegesen releváns lesz a kriptoeszköz‑átváltás kötelező validálása. Az ennek való megfelelés lehetetlenségéről számolt be a CoinCash.
Ennek kapcsán érdemes megjegyezni, hogy a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága korábban azt a tájékoztatást adta, hogy továbbra sem felel a kriptovaluták felügyeletéért, ugyanis az nem tartozik a hatáskörébe, a kriptoeszköz-szolgáltatók felügyeletét továbbra is a Magyar Nemzeti Bank (MNB) látja el. Az SZTFH számára új feladatként nem a kriptoeszköz-szolgáltatók, hanem a kriptoeszköz-átváltást validáló szolgáltatók felügyelete jelentkezik.
Reagált a helyzetre az SZTFH is
A történetben azonban újabb fordulat következett be. A szolgáltatók kritopiacról való kivonulásával kapcsolatban a Világgazdaság megkereste az SZTFH-t is. Válaszukban arról számoltak be, hogy a hatóság december 19-én engedélyezte és nyilvántartásba vette az első olyan szolgáltatót, amely kriptoeszköz-átváltást validáló szolgáltatást nyújthat a Kriptoeszközök piacáról szóló 2024. évi VII. törvény, valamint a 10/2025 (X.27.) SZTFH rendelet szabályainak megfelelően.
A nyilvántartásba vett kriptoeszköz-átváltást validáló szervezetekről vezetett nyilvántartás elérhető az SZTFH honlapján. Közleményükben kiemelték, hogy a kriptoeszközváltás az új szolgáltató megjelenésének köszönhetően zökkenőmentesen folytatódhat a vonatkozó jogszabályok keretei között. A kriptoeszköz-átváltást validáló szolgáltató engedélyezésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 10/2025 (X.27.) SZTFH rendelet alkalmazására vonatkozó szabályok értelmezésének elősegítésére a hatóság egy iránymutatást is közzétett a weboldalán.
Az SZTFH nyilvántartásában jelenleg egy validátor szerepel, a Caduceus Zrt. Az Opten adatai alapján a szóban forgó cég egy egyfős mikrovállalkozás, amelyet 2025. július 11-én jegyeztek be, alaptőkéje 100 millió forint.
Az SZTFH bejelentése után a Világgazdaság megkereste a CoinCasht és a Revolutot is, hogy a friss fejlemények befolyásolják-e a december első felében meghozott döntést, de mindkét vállalat az válaszolta lapunknak, hogy egyelőre nem kívánnak további kommentárt adni a témában.