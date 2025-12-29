Vihar és bizonytalanság tarolta le a magyar kriptopiacot: ezt kell tudni a kialakult helyzetről – továbbra is kérdéses a Revolut és társai sorsa

Az elmúlt hetekben jelentős változások, ügyfelek tömegeit érintő bejelentések történtek a magyarországi fintech piacon, elsősorban a kriptoeszközök terén. Decemberben előbb a Revolut tájékoztatta az ügyfeleit arról, hogy kivezeti a kriptovaluta-szolgáltatást Magyarországról, és minden érintett számlát lezár december 18-ával bezárólag. Majd nem sokkal később az egyébként magyar alapítású CoinCash döntött úgy, hogy ideiglenesen felfüggeszti kriptovaluta-váltási szolgáltatásait hazánkban. Ezután hasonlóan határozott az eToro is. Valamennyi esetben a drasztikusan szigorodó szabályozást jelölték meg az elsődleges indoknak.

Több új jogszabály együttes hatása okozott változásokat a magyar kriptopiacon / Fotó: Shutterstock

A Revolut december 8-án jelentette be, hogy kivezeti a kriptovaluta-szolgáltatást, és minden érintett számlát december 18-ig lezár. A felhasználóknak emiatt sürgősen dönteniük kellett arról, hogyan kezelik a bent lévő eszközeiket. A cég azzal indokolta a döntését, hogy a szabályozási környezet változásai miatt már nem tudja biztosítani a megfelelőséget. A hivatalos értesítés értelmében a hazai ügyfelek számára gyakorlatilag véget ér a kriptózás a Revoluton, noha a vállalat uniós szinten épp most kapta meg a működéshez szükséges engedélyeket.

A Revolut volt az első fecske, de nem az utolsó. A magyar CoinCash szintén bejelentette, hogy ideiglenesen felfüggeszti kriptovaluta-váltási szolgáltatásait Magyarországon. Indoklásuk szerint a szolgáltatás felfüggesztésének oka nem piaci, hanem jogszabályi. Csütörtöki közleményük szerint a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) által bevezetett validátori követelményrendszernek jelenleg nem tudnak megfelelni. A szabályozás lényege, hogy 2026. január 1-jétől egy hivatalosan jóváhagyott validátornak kellene hitelesítenie a kriptovaluta-tranzakciókat.

A probléma azonban az, hogy szerintük ilyen validátori szolgáltató egyelőre nem létezik Magyarországon, így a jogszabályban előírt technikai megfelelés jelenleg nem biztosítható.

Hozzátették, hogy ez a helyzet nemcsak a CoinCash működését teszi lehetetleníti el, hanem a teljes magyar kriptopiac számára komoly bizonytalanságot okoz. A problémát súlyosbítja, hogy 2026-tól a validátori engedély nélküli kriptovaluta-váltás akár büntetőjogi kockázatot is hordozhat, egyes esetekben bűncselekménynek minősülhet.