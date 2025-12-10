Magyarország döntött: tilalmat vezet be a külföldi kamionokra, csak egyetlen módon léphetnek be az országba – kihirdették a pontos határidőt

Január 1-jétől csak az autópályákon haladhatnak a Magyarországra beérkező és áthaladó, 20 tonnánál nagyobb kamionok – erről döntött a kormány. A külföldi kamionok új szabályrendszeréről Lázár János tett bejelentést.

Az Origo cikke szerint az építési és közlekedési miniszter azt közölte, hogy

2026. január 1-jétől a Magyarországra érkező

és az országon áthaladó,

20 tonnánál nagyobb

külföldi kamionok

kizárólag az autópályákat használhatják.

A változtatást azzal indokolta, hogy több millió magyar élete javuljon. A probléma ugyanis számtalan település lakóit érinti, akiknek életét jelentősen megnehezíti a külföldi tranzit forgalom.

Az egyik legjobb példa erre Baja, ahol 2025-ben 500 ezer kamion ment át. Ezt a kamionforgalmat szeretnék csökkenteni, más irányba terelni az intézkedéssel. Ennek érdekében változtatják meg a hatályos jogszabályokat.

A statisztika szerint több mint hárommillió olyan magyar van, akinek az utcájában vagy azon az úton, amely mellett él kamionok dübörögnek. Annak ellenére, hogy jelenleg már 2000 kilométernyi autópálya áll rendelkezésre Magyarországon a tranzitforgalom számára.

A kívánt eredmény elérése érdekében egyébként már közzétettek két jogszabály-módosítást 2025. november végén.

Emelkedett a megtett úttal arányos útdíj és megszűnt a főutak és az autópályák díja közötti különbség,

magasabbak lettek a bírságok, és új, M1-es regionális matricát is bevezettek.

Már ez a szabályozási csomag is azt szolgálta, hogy gazdasági racionalitás alapján is a gyorsforgalmi úthálózatot válassza a teherforgalom. Az M1-es regionális matricáról azt kell tudni, hogy azt szintén 2026. január 1-jén vezetik be és Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegye teljes díjköteles gyorsforgalmi úthálózatára biztosít úthasználati jogosultságot.

Az új autópálya-matrica vásárlására bárki jogosult lesz, méghozzá jóval kedvezőbb (D1, D1M és U díjkategória esetén 15 ezer forint, míg D2 díjkategória esetén 30 ezer forint) áron, mint a négy vármegyei matrica ára összesen lenne.