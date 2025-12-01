Több mint hétszázmillió eurót keresett egy hónap alatt Magyarország, mégis romlott az egyenleg

Októberben 713 millió euró volt a termék-külkereskedelmi többlet, az egyenleg 178 millió euróval romlott az egy évvel korábbihoz mérten. A kivitel volumene 3,1 százalékkal alacsonyabb, a behozatalé 1,1 százalékkal magasabb volt, mint az előző év azonos időszakában. Az export szezonálisan és munkanappal kiigazított volumene 1,4 százalékkal, az importé pedig 3,6 százalékkal maradt el a 2025. szeptemberitől – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) hétfőn közzétett gyorstájékoztatójából.

Októberben 713 millió euró volt Magyarország termék-külkereskedelmi többlete / Fotó: Shutterstock

Egy hónappal korábban, szeptemberben hazánk termék-külkereskedelmi többlete 589 millió euró volt, a külkereskedelmi egyenleg 297 millió euróval romlott az egy évvel korábbihoz mérten.

2025 októberében a kivitel értéke 12,8 milliárd euró (5010 milliárd forint), a behozatalé 12,1 milliárd euró (4732 milliárd forint) volt. Az egy évvel korábbi időszakhoz képest euróban kifejezve az export értéke 0,9 százalékkal csökkent, az importé 0,6 százalékkal nőtt. Naptárhatással kiigazítva a kivitel volumene 3,6 százalékkal, a behozatalé 0,7 százalékkal csökkent.

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszintje a kivitelben 0,6 százalékkal, a behozatalban 3,5 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A cserearány 3,0 százalékkal javult. A forint árfolyama az euróhoz mérten 2,9 százalékkal, a dollárral szemben 9,0 százalékkal erősödött.

A gépek és szállítóeszközök exportvolumene 2,6 százalékkal csökkent, importvolumene 6,4 százalékkal bővült. Az említett árufőcsoport a kiviteli oldalon 1,5 százalékponttal fokozta a teljes export volumencsökkenését, a behozatalban 2,9 százalékponttal erősítette a teljes import volumennövekedését.

A feldolgozott termékek exportvolumene 6,2 százalékkal, importvolumene 6,6 százalékkal csökkent. Ezen árufőcsoport exportban 1,8 százalékponttal gyorsította a teljes kivitel volumencsökkenését, az importban 2,5 százalékponttal fogta vissza a teljes behozatal volumennövekedését.

Az energiahordozók exportvolumene 20, az importjuké 5,1 százalékkal magasabb volt az egy évvel korábbinál. Forgalombővülésük exportoldalon 0,6 százalékponttal ellensúlyozta a teljes kivitel volumencsökkenését, importoldalon 0,4 százalékponttal erősítette a teljes behozatal volumennövekedését.