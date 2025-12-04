Megjelent a rendelet, vasszigorral írták: a minisztérium nem kertelt a külföldiek munkavállalásáról

Kvótát hirdetett a kormány a vendégmunkásokra. „Magyarország a magyaroké, hazánk sem vendégmunkásország, sem pedig migránsország nem lesz! A kormány számára változatlanul a magyar munkaerő az első, ezért mindent megtesz, hogy a betöltetlen álláshelyeket elsősorban hazai munkavállalókkal töltse fel, ezáltal is tovább növelve a foglalkoztatást” – tette közzé a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM). Az Origo ennek kapcsán arról is ír, hogy a Magyar Közlönyben megjelent az erre vonatkozó minisztériumi rendelet, mely a korábbi közlésnek megfelelően, 35 000 főben (ennyi az éves kvóta) maximalizálja a vendégmunkások számát 2026-ban.

Kvóta: megjelent a rendelet a külföldi munkavállalók részére 2026-ban kiadható engedélyek számáról / Fotó: Unsplash (illusztráció)

Kvóta: jövőre az idei lesz a maximum

A 2026-ra meghatározott kvóta azonos a 2025-re érvényes számmal, miközben a magyar kormány a magyar munkavállalók védelme érdekében továbbra is szigorú szabályokat határoz meg a külföldi munkavállalók vendégmunkásként való munkavállalására.

Külföldi foglalkoztatására csak akkor kerülhet sor, ha az adott álláshely magyar munkaerővel nem tölthető be.

A Magyar Közlönyben megjelent, 2026. január 1-jén hatályba lépő NGM-rendelet szerint

2026-ban munkavégzési célból – összevont kérelmezési eljárás keretében – kiadható foglalkoztatási célú tartózkodási engedélyek, valamint vendégmunkás-tartózkodási engedélyek legmagasabb száma 35 000.

A rendelet kitér arra, hogy a beruházás beüzemelési szakaszára vonatkozó előzetes csoportos munkavállalási jóváhagyáson alapuló beruházás megvalósítása céljából kiállított munkavállalási célú tartózkodási engedélyek – figyelemmel a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokra – ebbe az engedélyszámba beleszámítanak.

A rendelet rögzíti azt is, hogy a tárgyévben kiadható, a rendeletben rögzített engedélyek száma nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által mért, az e rendelet kihirdetését megelőző négy negyedévre vonatkozó üres álláshelyek átlagos számát.

A KSH 2024-es adatai alapján a tavalyi év négy negyedévének üres álláshelyeinek átlaga 69 284 fő volt. Idén nyáron Magyarországon mintegy 120 000 külföldi munkavállalót tartottak nyilván.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.