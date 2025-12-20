Deviza
EUR/HUF386,85 +0,04% USD/HUF330,25 +0,03% GBP/HUF441,89 0% CHF/HUF415,11 0% PLN/HUF91,97 +0,04% RON/HUF76,18 +0,03% CZK/HUF15,9 +0,03% EUR/HUF386,85 +0,04% USD/HUF330,25 +0,03% GBP/HUF441,89 0% CHF/HUF415,11 0% PLN/HUF91,97 +0,04% RON/HUF76,18 +0,03% CZK/HUF15,9 +0,03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
lakás
tulajdon
K&H Bank
Otthon Start Program
magyar
ingatlan

Itt a végső válasz, az egyik legnagyobb bank mondta ki: tényleg csak bajt hozott a magyarokra a csok és az Otthon Start? Ez az igazság

Az utóbbi években újra és újra felmerül, hogy az állami otthonteremtési támogatások csak bajt okoztak az ingatlanpiacon. Egy, a lakások tulajdonviszonyait vizsgáló, a K&H által végzett kutatás most olyan eredményt hozott, ami végleg megválaszolja ezt a kritikát.
VG
2025.12.20, 16:03
Frissítve: 2025.12.20, 16:04

A saját tulajdonú otthonban élők 30 százaléka az elmúlt öt évben szerezte jelenlegi ingatlanát, miközben az átlagos alapterület 85 négyzetméterre nőtt. A lakásviszonyok szerkezete nem rendeződött át gyökeresen, a saját tulajdon aránya viszont stabilan emelkedik – olvasható K&H biztos jövő felmérésében.

lakásbiztosítási kampány lakásbiztosítás, lakás, biztosító, ház, ingatlan, biztosítás, MNB albérlet, Otthon Start Program, lakáshitel, lakás, lakóingatlan, ingatlanpiac
Lakás: itt a végső válasz, mit okozott Magyarországon a csok és az Otthon Start / Fotó: Shutterstock

Néhány év alatt hatodával nőtt a középkorú lakástulajdonosok száma

A pénzintézet tájékoztatása szerint a szeptemberben elindult első lakásukat megvásárlókat célzó, kedvezményes, államilag támogatott Otthon start program újra a lakáspiacra és a lakástulajdonlásra irányította a figyelmet. A K&H biztos jövő felmérésének legfrissebb eredményei szerint

a középkorúak 79 százaléka már saját tulajdonú ingatlanban él, ami a kutatás eddigi legmagasabb értéke az évekkel korábbi 64 százalék után.

A felmérés évek óta vizsgálja a magyarok lakásviszonyait, azt is kimutatta, hogy

a saját tulajdonú otthonban élők 30 százaléka az elmúlt öt évben szerezte jelenlegi ingatlanát,

miközben az átlagos alapterület 85 négyzetméterre nőtt.

Az Otthon start program indulása ismét reflektorfénybe helyezte a lakhatási döntéseket, különösen az elsőlakás-vásárlók számára. A kutatás évek óta nyomon követi, 

  • milyen típusú ingatlanokban élnek a középkorú magyarok, 
  • ki a lakás tulajdonosa, 
  • mikor szerezték meg az otthont, 
  • és mekkora alapterületen laknak. 

Stabilan emelkedik a saját tulajdon aránya

A mostani eredmények azt mutatják, hogy miközben a lakásviszonyok szerkezete nem rendeződött át gyökeresen, a saját tulajdon aránya stabilan emelkedik, és a magasabb, több mint 700 ezer forintos jövedelemmel rendelkező háztartások – akik a megkérdezettek 39 százalékát adják – jellemzően újabb és nagyobb ingatlanokban élnek.

A teljes felmerés további megállapításait az Origon olvashatja.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu