Ilyet évek óta nem mértek: rekordmagas a gazdaságba vetett lakossági bizalom – hamarosan ezt a határt is átléphetjük

2025 decemberében rekordközeli szinten maradt a magyar lakosság és a vállalatok gazdasági konjunktúraérzete a Századvég friss felmérése szerint. Bár a mutatók összességében stagnáltak, több részterületen egyértelmű javulás látszik, különösen a megtakarítások és a vállalati profitok megítélésében.

Többéves csúcson a lakossági bizalom

A Századvég Konjunktúrakutató Zrt. 2025. decemberi felmérése szerint a lakosság gazdasági várakozásait jelző index 0,1 ponttal javult, míg a vállalatok gazdasági közérzetét mérő mutató 0,1 ponttal romlott az előző hónaphoz képest.

Ennek eredményeként a mínusz 100 és plusz 100 közötti skálán a lakossági konjunktúraindex mínusz 10,6 pontra emelkedett, a vállalati index pedig mínusz 9,7 pontra süllyedt.

Ennél kedvezőbb lakossági értéket legutóbb 2022 áprilisában mértek.

A lakossági felmérésben a legnagyobb pozitív elmozdulás a következő egy évre várt megtakarítások megítélésében jelent meg.

A válaszadók jóval optimistábban nyilatkoztak pénzügyi kilátásaikról: többen számítanak növekvő megtakarításra, miközben jelentősen csökkent azok aránya, akik sokkal kevesebb félretett pénzre számítanak. Ez trendszerű javulást jelez az anyagi helyzet megítélésében, amely a lakossági bizalom egyik kulcseleme.

Az alindexek vegyes képet mutatnak:

a foglalkoztatási helyzet továbbra is a legkedvezőbb megítélésű terület, bár értéke enyhén romlott;

az infláció érzékelése viszont javult;

akárcsak a saját anyagi helyzet megítélése;

míg a gazdasági környezet általános megítélése kissé gyengült.

Korcsoportok szerint vizsgálva a 30–39 éveseknél és a 60 év felettieknél mértek érdemi javulást, az utóbbiaknál alakult ki a legkedvezőbb konjunktúraérzet. A legrosszabb helyzetérzet továbbra is a 40–49 éves korosztályt jellemzi.

A vállalati oldalon decemberben a legnagyobb pozitív változás az elmúlt egy év profitjának megítélésében történt.

A cégvezetők összességében jóval kedvezőbben értékelték eredményességüket, csökkent azok aránya, akik jelentős profitvisszaesésről számoltak be, és nőtt a változatlan vagy emelkedő nyereséget jelző vállalkozások száma.