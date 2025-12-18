Ilyet évek óta nem mértek: rekordmagas a gazdaságba vetett lakossági bizalom – hamarosan ezt a határt is átléphetjük
2025 decemberében rekordközeli szinten maradt a magyar lakosság és a vállalatok gazdasági konjunktúraérzete a Századvég friss felmérése szerint. Bár a mutatók összességében stagnáltak, több részterületen egyértelmű javulás látszik, különösen a megtakarítások és a vállalati profitok megítélésében.
Többéves csúcson a lakossági bizalom
A Századvég Konjunktúrakutató Zrt. 2025. decemberi felmérése szerint a lakosság gazdasági várakozásait jelző index 0,1 ponttal javult, míg a vállalatok gazdasági közérzetét mérő mutató 0,1 ponttal romlott az előző hónaphoz képest.
Ennek eredményeként a mínusz 100 és plusz 100 közötti skálán a lakossági konjunktúraindex mínusz 10,6 pontra emelkedett, a vállalati index pedig mínusz 9,7 pontra süllyedt.
Ennél kedvezőbb lakossági értéket legutóbb 2022 áprilisában mértek.
A lakossági felmérésben a legnagyobb pozitív elmozdulás a következő egy évre várt megtakarítások megítélésében jelent meg.
A válaszadók jóval optimistábban nyilatkoztak pénzügyi kilátásaikról: többen számítanak növekvő megtakarításra, miközben jelentősen csökkent azok aránya, akik sokkal kevesebb félretett pénzre számítanak. Ez trendszerű javulást jelez az anyagi helyzet megítélésében, amely a lakossági bizalom egyik kulcseleme.
Az alindexek vegyes képet mutatnak:
- a foglalkoztatási helyzet továbbra is a legkedvezőbb megítélésű terület, bár értéke enyhén romlott;
- az infláció érzékelése viszont javult;
- akárcsak a saját anyagi helyzet megítélése;
- míg a gazdasági környezet általános megítélése kissé gyengült.
Két éve nem javult ekkora mértékben a lakosság gazdasági közérzete
A Századvég 2019 óta tartó konjunktúrakutatásában a lakossági konjunktúraindex 2023 októberében tudott akkora mértékben javulni, mint a legutóbbi felmérés során . A lakossági konjunktúraindex augusztusi 4,0 pontos erősödésében a 400 forint alatt stabilizálódó euróárfolyam mellett az Otthon Start program bejelentése, a javuló inflációs érzet és a pozitív jövőbeli várakozások is szerepet játszottak.
Korcsoportok szerint vizsgálva a 30–39 éveseknél és a 60 év felettieknél mértek érdemi javulást, az utóbbiaknál alakult ki a legkedvezőbb konjunktúraérzet. A legrosszabb helyzetérzet továbbra is a 40–49 éves korosztályt jellemzi.
A vállalati oldalon decemberben a legnagyobb pozitív változás az elmúlt egy év profitjának megítélésében történt.
A cégvezetők összességében jóval kedvezőbben értékelték eredményességüket, csökkent azok aránya, akik jelentős profitvisszaesésről számoltak be, és nőtt a változatlan vagy emelkedő nyereséget jelző vállalkozások száma.
Ágazati bontásban az építőipar és a szolgáltatások mutattak javulást, míg az ipar, a mezőgazdaság és különösen a kereskedelem konjunktúraérzete romlott. Ennek ellenére összességében továbbra is a mezőgazdaságban a legkedvezőbb, a kereskedelemben pedig a leggyengébb a gazdasági hangulat.
A Századvég értékelése szerint a konjunktúraindexek negatív tartományban maradását elsősorban az elhúzódó orosz–ukrán háború és a szankciók okozta bizonytalanság magyarázza.
Érdemi javulás akkor várható, ha véget ér a háború, az infláció tartósan a jegybanki célsávban stabilizálódik, tovább csökkennek a kamatok, erősödik az európai gazdaság, és az energiapiacokon is alacsony árak rögzülnek.
Még óvatosak a vállalkozások, de a jövőt már kedvezőbben látják – megérkezett az MNB és az MKIK legfrissebb konjunktúraindexe
A magyar vállalkozások helyzetéről ad képet a Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara új módszertannal készült konjunktúraindexe. Az index segíti a reálgazdasági folyamatok alakulásának követésében mind a kormányzatot, mind a vállalatokat.