Lázár János először szólalt meg a kamionos tüntetésről: ez a válasz a fuvarozóknak – "Egyetlen dologból nem engedünk"

Hosszabb bejegyzést tett közzé Lázár János hétfőn este a közösségi oldalán, amelyben a hétfői budapesti kamionos tüntetés eseményére reagált.

Lázár János először szólat meg a kamionos tüntetésről / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Ahogy arról a Világgazdaság is írt, különböző fuvarozó cégek szervezésében ma kamion konvoj jött létre a főváros felé vezető autópálya-szakaszokon azzal a céllal, hogy tiltakozásukat fejezzék ki a 2026-ban esedékes útdíjemelés kapcsán.

A magukat "a magyar közúti árufuvarozói szektor közvetlen képviselőiként" nevesítő tiltakozók állításuk szerint 400-500, más források szerint 1000 kamionnal vonultak be a fővárosba az M0-s, M3-as bevezető–Hősök tere útvonalon.

Az érkezési helyszínre a rendőrök végül mintegy 50 vontatót engedtek be. Csak az érthetőség kedvéért: Magyarországon a KSH jelenleg mintegy 100 ezer vontató tart nyilván.

Lázár János először szólat meg a kamionos tüntetésről

Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) már vasárnap jelezte, hogy értetlenül áll az egyéni akciók előtt, mivel előtte pénteken megállapodást kötött a fuvarozókkal.

A tárca szerint a december 19-én megkötött egyezség széles körű szakmai konszenzuson nyugszik, hiszen azt

a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) mellett

a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete (NiT-Hungary),

a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége,

a Logisztikai Egyeztető Fórum,

az Országos Kereskedelmi Szövetség,

a Magyar Szállítmányozók Szövetsége

és az Autós Nagykoalíció

is aláírta. Ez tehát a múlt, mert ettől függetlenül hétfőn valóban bekövetkezett a kamionos tüntetés. Erre pedig most Lázár János is reagált.

A miniszter először is felidézte, hogy december 19-én megállapodta a 7 meghatározó fuvarozói érdekképviselettel, akik közel 8 500 vállalkozást, a hazai fuvarozásban dolgozó cégek 70 százalékát képviselik.

Ma este a Hősök terén alakult egy újabb fuvaros csapat, velük is egyeztetni fogunk. Egy dolog biztos: a legrövidebb és a legolcsóbb út csakis a fuvarozóknak jó, az utak mentén élőknek maga a pokol

– húzta alá.

A mai fővárosi kamionos felvonulás a budapestiek számára is megmutatta, milyen amikor kamionok dübörögnek az ablak alatt. Hárommillió magyarnak ez a mindennapi élet része. Ők úgy nevelik a gyerekeiket, segítik az idős szüleiket, élik az életüket, járnak munkába, iskolába, vagy haza, hogy kamionok robognak el mellettük.

Ha ma valaki azt gondolja, ezeknek a kamionoknak semmi keresnivalójuk nincs Budapest utcáin, tegye fel a kérdést, akkor mi keresnivalójuk van Biharkeresztesen, Mátészalkán, vagy bárhol máshol?

A válasz ma már egyértelmű: ha nem oda mennek, akkor semmi. Mert ma már mehetnek másfelé is. Az elmúlt közel 15 évben ugyanis annyi sztrádát és autóutat építettünk, amennyivel a hazai pályahálózat – lakosságarányosan – mostanra eléri a legfejlettebb nyugati országok szintjét.

2010 óta mintegy 3.000 milliárd forint értékben fejlesztettük csak a gyorsforgalmi úthálózatot. Elkészült többek között az M25, az M30, az M31 és az M43-as gyorsforgalmi út, valamint az M3, M35, M85, M86, az M6, az M4 és az M44 jelentős szakaszai. Megvalósult az M2, M15, M70 gyorsforgalmi utak bővítése 2x2 sávra, valamint az M0 déli szektor bővítése 2x3 forgalmi sávra. Éppen az M4-es egy újabb szakaszának átadásáról jövök, amire több mint 170 milliárd forintot költöttünk.

Az elmúlt 15 évben a magyar adófizetők pénzén azért dupláztuk meg a gyorsforgalmi úthálózatot, hogy ne a falvakon robogjanak át a kamionok.

Az útdíjakat pedig nem azért emeljük, hogy a fuvarosoknak rosszabb legyen, hanem azért hogy a főutak mentén élőknek legyen jobb. Elfogadhatatlan, hogy a fuvardíjakon több millió, falvakban élő, vagy egy főúttal átszelt kisvárosban lakó kárán akarjon spórolni egy kamionos. Amíg az alacsonyabb rendű utak olcsóbbak vagy ingyenesek a kamionok számára, addig maradnak az élhetetlen települések, a lakhatatlanná vált házak.

Tehát tárgyalunk bárkivel, de egyetlen dologból nem engedünk: annak a hárommillió embernek a nyugalmából és biztonságából, akik hosszú évek óta szenvednek a teherforgalom miatt. Mert most az ő idejük jött el. Eleget szenvedtek már.

Ha ma azt érezték, hogy túl sok a kamion a fővárosban, akkor gondoljanak bele, hogy a forgalmi adatok alapján, a ma Budapesten megfordult kamion csak a töredéke annak, ami minden nap, rakománnyal együtt átdübörög például Baján.