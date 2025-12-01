Tiszavasvárin járt Lázár János közlekedési és építési miniszter, ahol többek között arról is beszélt, hogyan szeretné fejleszteni a térséget a kormány. A Lázárinfón érintette a mezőgazdaság témáját és a Varga Juditot övező kérdéseket is, valamint azt is elárulta, hogy hajlandó lenne-e átvenni Orbán Viktortól a miniszterelnöki pozíciót.

Miniszterelnöki ambíciókról beszélt Lázár János: tiszta vizet öntött a pohárba – elárulta, milyen tervei vannak / Fotó: Lázár János / Facebook

Lázár János tiszta vizet öntött a pohárba: tényleg szeretne miniszterelnök lenni?

Lázár János több kérdést is kapott a tiszavasváriaktól, de mielőtt válaszolt volna az első kérdéskörre, egy vicces nyelvbotlás miatt érintett egy fontos és sokszor hangoztatott témát is. Az egyik kérdező véletlenül „miniszterelnök úrnak” szólította Lázár Jánost, amin a miniszter is jót derült, de utána komolyan nyilatkozott a kérdésben.

„Annyit mondják, hogy bajba kerülök. Így is állandóan üldöznek, és mondják, hogy milyen ambícióim vannak” – mondta a miniszter. Azzal folytatta, hogy nemrég elkísérte Orbán Viktort Donald Trump amerikai elnökhöz és Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz is.

Ha eddig nem lett volna bizonyosságom abban, hogy ez a világ egyik legnehezebb melója, amit Orbán Viktor csinál, akkor most a saját szememmel láthattam és hallhattam, abban a kétszer négy órában, hogy a világ két legfontosabb vezetőjével megvitatja ennek a tízmillió fős országnak a sorsát. Ez egy olyan meló, amire az ember, hogy ha megjön az esze és benő a feje lágya, akkor már nem vágyik annyira. Én azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy Orbán Viktor csinálja! Én oldalról segítem, és jelentősen visszavettem az ambícióimból

– fejtette ki Lázár János. „Biztost a bizonytalanra lecserélni, az ország biztonságát a káoszért föladni, hatszor meggondolnám. Még akkor is, hogy a Fidesz nem hibátlan. Orbán Viktor sem hibátlan. Jézus volt utoljára hibátlan” – zárta a gondolatmenetet a miniszter.

Mi lesz Varga Judittal és mikor hozzák vissza?

„Nincs könnyű helyzetben” – felelte Lázár. Elmondása szerint két iskola néz szembe egymással: az egyik szerint ő az egyik legtehetségesebb az új generációból, a másik meg azt mondja – és Lázár is ezt támogatja –, hogy

az, hogy most tiszás kihívója van a Fidesznek, az Novák Katalintól és Varga Judittól nem független.

Lázár szerint elkövettek egy súlyos hibát, aminek következményét most megszenvedik, és lehet, hogy 2026-ban olyan választási eredmény születik, ami ennek a következménye és a Fideszre nézve ez nem lesz jó. Kiemelte, hogy személyes nézeteltérései nincsenek Varga Judittal, de hozzátette, hogy szerinte a tettek beszélnek, és hogy Varga Juditnak még szüksége lenne egy kis pihenőidőre. Végezetül hangsúlyozta, hogy „Juditra biztosan lesz még szükség”.