Miniszterelnöki ambíciókról beszélt Lázár János: tiszta vizet öntött a pohárba – elárulta, milyen tervei vannak

A közlekedési és építési miniszter Lázárinfót tartott Tiszavasvárin, ahol többek között olyan fontos kérdéseket érintett, mint a helyi és országos mezőgazdaság jelene és jövője, Varga Judit szerepe a kormányban, és hogy átvenné-e Orbán Viktortól a miniszterelnöki pozíciót. Lázár János elmondta, hogy most már tudja, mekkora „meló” miniszterelnöknek lenni.
VG
2025.12.01., 18:04
Fotó: Lázár János / Facebook

Tiszavasvárin járt Lázár János közlekedési és építési miniszter, ahol többek között arról is beszélt, hogyan szeretné fejleszteni a térséget a kormány. A Lázárinfón érintette a mezőgazdaság témáját és a Varga Juditot övező kérdéseket is, valamint azt is elárulta, hogy hajlandó lenne-e átvenni Orbán Viktortól a miniszterelnöki pozíciót.  

Lázár János tiszta vizet öntött a pohárba: tényleg szeretne miniszterelnök lenni?

Lázár János több kérdést is kapott a tiszavasváriaktól, de mielőtt válaszolt volna az első kérdéskörre, egy vicces nyelvbotlás miatt érintett egy fontos és sokszor hangoztatott témát is. Az egyik kérdező véletlenül „miniszterelnök úrnak” szólította Lázár Jánost, amin a miniszter is jót derült, de utána komolyan nyilatkozott a kérdésben.

„Annyit mondják, hogy bajba kerülök. Így is állandóan üldöznek, és mondják, hogy milyen ambícióim vannak” – mondta a miniszter. Azzal folytatta, hogy nemrég elkísérte Orbán Viktort Donald Trump amerikai elnökhöz és Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz is.

Ha eddig nem lett volna bizonyosságom abban, hogy ez a világ egyik legnehezebb melója, amit Orbán Viktor csinál, akkor most a saját szememmel láthattam és hallhattam, abban a kétszer négy órában, hogy a világ két legfontosabb vezetőjével megvitatja ennek a tízmillió fős országnak a sorsát. Ez egy olyan meló, amire az ember, hogy ha megjön az esze és benő a feje lágya, akkor már nem vágyik annyira. Én azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy Orbán Viktor csinálja! Én oldalról segítem, és jelentősen visszavettem az ambícióimból

– fejtette ki Lázár János. „Biztost a bizonytalanra lecserélni, az ország biztonságát a káoszért föladni, hatszor meggondolnám. Még akkor is, hogy a Fidesz nem hibátlan. Orbán Viktor sem hibátlan. Jézus volt utoljára hibátlan” – zárta a gondolatmenetet a miniszter.

Mi lesz Varga Judittal és mikor hozzák vissza?

„Nincs könnyű helyzetben” – felelte Lázár. Elmondása szerint két iskola néz szembe egymással: az egyik szerint ő az egyik legtehetségesebb az új generációból, a másik meg azt mondja – és Lázár is ezt támogatja –, hogy 

az, hogy most tiszás kihívója van a Fidesznek, az Novák Katalintól és Varga Judittól nem független.

 Lázár szerint elkövettek egy súlyos hibát, aminek következményét most megszenvedik, és lehet, hogy 2026-ban olyan választási eredmény születik, ami ennek a következménye és a Fideszre nézve ez nem lesz jó. Kiemelte, hogy személyes nézeteltérései nincsenek Varga Judittal, de hozzátette, hogy szerinte a tettek beszélnek, és hogy Varga Juditnak még szüksége lenne egy kis pihenőidőre. Végezetül hangsúlyozta, hogy „Juditra biztosan lesz még szükség”.

Mik a kormány tervei a mezőgazdasággal?

A magyar mezőgazdaság legnagyobb problémája az, hogy alapanyagot állít elő, nem végterméket. „Ennek az az oka, hogy azok az áruházak, melyek Magyarországon vannak, nem engedik fel a polcokra a magyar termékeket. 

Hazudozik összevissza az Aldi, a Lidl és a Spar is. Ameddig nem lesz termelés, feldolgozás, nagykereskedelem és kiskereskedelem az élelmiszeriparban magyar kézben, addig a mezőgazdaságnak nehezebb sorsa lesz

– mondta a miniszter.

8000 milliárd forintnyi keret van a mezőgazdaság fejlesztésére. Soha nem látott mennyiségű beruházás indulhat meg 2025–2026-ban, de ez most bizonytalan, mert bezuhant a tej ára, a terményárak romlottak – ilyen árak mellett nehéz fejlesztésről beszélni.

Miben tud segíteni a cigány közösség annak érdekében, hogy elkerüljék a fiatalok a besorozást?

Elkötelezett a kormány a cigányság helyzetének javításán. Felvállalták a cigányság ügyét, és megtettek mindent azért, hogy a közösség feljebb juthasson. Lázár szerint folyamatos kihívást jelent az, hogy megszüntessék azokat az állapotokat, melyekben sok cigány család, főleg a fiatalok vannak és nem tudnak ebből kitörni. A kormány eltökélt abban, hogy rendes munkát találjanak minden rászoruló cigány férfinak és nőnek. A legfontosabb az együttműködés, mert ennek a hiánya okoz destabilizációt, türelmetlenséget, konfliktust.

Az oroszok nem szórakoznak

– szögezte le Lázár János. A saját szemével látta Moszkvában Putyin eltökéltségét és hogy szilárd elképzeléseik vannak a jövőre nézve. „Nem lesz sorkatonaság” – erősítette meg a miniszter. „Mi egyetlenegy magyar embert, sem forintot nem küldünk Ukrajnába” – tette hozzá. Elmondása szerint csak azzal tudnak segíteni ezekben a kérdésekben, ha elmennek szavazni és a megfelelő helyre szavaznak.

