Deviza
EUR/HUF386,4 -0,31% USD/HUF329,71 -0,3% GBP/HUF441,31 -0,26% CHF/HUF414,77 -0,37% PLN/HUF91,89 -0,38% RON/HUF75,95 -0,26% CZK/HUF15,88 -0,2% EUR/HUF386,4 -0,31% USD/HUF329,71 -0,3% GBP/HUF441,31 -0,26% CHF/HUF414,77 -0,37% PLN/HUF91,89 -0,38% RON/HUF75,95 -0,26% CZK/HUF15,88 -0,2%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX110 405,74 +0,78% MTELEKOM1 816 +0,78% MOL2 824 -0,21% OTP35 300 +1,26% RICHTER9 735 +0,57% OPUS550 +0,73% ANY7 000 -0,28% AUTOWALLIS149 0% WABERERS5 300 +1,92% BUMIX10 018,22 +0,26% CETOP3 911,58 +1,07% CETOP NTR2 450,49 +1,12% BUX110 405,74 +0,78% MTELEKOM1 816 +0,78% MOL2 824 -0,21% OTP35 300 +1,26% RICHTER9 735 +0,57% OPUS550 +0,73% ANY7 000 -0,28% AUTOWALLIS149 0% WABERERS5 300 +1,92% BUMIX10 018,22 +0,26% CETOP3 911,58 +1,07% CETOP NTR2 450,49 +1,12%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
fuvarozók
Építési és Közlekedési Minisztérium
Lázár János
megállapodás

Fontos bejelentést tett Lázár János minisztériuma péntek este: új megállapodás született az útdíjról – így emelkedik 2026-ban

Megérte levelet írni a miniszterelnöknek. A Lázár János által vezetett ÉKM új megállapodást kötött a jövőre érvényes magyarországi útdíjemelésről.
Hecker Flórián
2025.12.19, 20:36
Frissítve: 2025.12.19, 20:53

Megállapodott az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) a fuvarozók szakmai érdekképviseletével – jelentette be Lázár János tárcája péntek este.

Lázár János, útdíj, kamion, forgalom
Lázár János minisztériuma nagy bejelentést tett a 2026-os útdíjakról / Fotó:  Fülöp Ildikó

A tárca közleményében úgy fogalmazott, hogy megnyugtató megállapodás született az ÉKM, a fuvarozói és szakmai érdekképviseleti szervezetek között.

Ennek előzménye, hogy az érdekképviseleti szervezetek korábban

levéllel fordultak a miniszterelnökhöz

a január 1-jétől érvényes új teherforgalmi útdíjak ügyében, amelynek következtében ma délután meghallgatta a szaktárca az érintett szervezetek képviselőit.

Ebben az állt, hogy 54 százalékos drasztikus útdíjemelés lép életbe jövőre, ami olyan költségekkel sújtja a cégeket, amelyeknek a kitermelése – a fogyasztók jelentős terhelése nélkül – irreális a jelenlegi gazdasági környezetben.

A főútvonalak díjának váratlan, drasztikus emelése indokolatlan, a gazdaság minden szereplőjére káros, árfelhajtó, inflációgerjesztő hatása a lakosságot sújtja – emelték ki.

Lázár János nagy bejelentést tett a 2026-os útdíjakról

Az ÉKM most arra világított rá, hogy a célok közösek abban a tekintetben, hogy a nemzetközi tranzitforgalom minél nagyobb mértékben a 2x2 sávos úthálózaton bonyolódjon le. Ez növeli a közlekedésbiztonságot és a lakosság számára okozott tehertételt is lényegesen mérsékli.

Ugyanakkor a fuvarozói érdekképviseleti szervek megfogalmazták azokat az érveket és szempontokat, amelyek a hazai fuvarozók versenyképességének megőrzése érdekében szükségesek. Ennek eredményeként megszületett a megállapodás, amely alapján

  1. a felek támogatják a magyarországi tranzithálózat kijelölését annak érdekében, hogy az áthaladó forgalom döntő részben 2x2 sávos útvonalon történjen,
  2. a fuvardíjak méltányos emelése valósul meg 2026-ban, a díj két részletben emelkedik, január 1-től 4,3 százalékos mértékben, majd március 1-jétől a 2025-ös díjhoz képest összesen 35 százalékra kiegészítve,
  3. a fuvarköltségek kiszámíthatósága érdekében 2025. december 19-től elérhetővé vált az útdíjkalkulátor,
  4. a térségi teherforgalmi korlátozások negyedévente, a szakmai szervezetek bevonásával felülvizsgálják,
  5. újabb intézkedések történnek a fuvarozók munkáját befolyásoló adminisztratív terhek csökkentése (bírságriasztás, hibás regisztrációk javíthatósága) érdekében,
  6. felek közösen kezdeményezik a minimális fuvardíjra vonatkozó szabályok egyszerűsítését.

A megállapodást aláírta az Építési és Közlekedési Minisztérium, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., a Magyar Közút Nonprofit Zrt., a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesület, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete – NiT Hungary, a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége, a Logisztikai Egyeztető Fórum, az Országos Kereskedelmi Szövetség, a Magyar Szállítmányozók Szövetsége és az Autós Nagykoalíció.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu