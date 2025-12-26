Vizes benzin, beleköptek Lázár János levesébe, rakétavetők érkeznek hazánkba – a magyar gazdaság legolvasottabb cikkei decemberben

Az MKIF Zrt.-nek nincs lehetősége megnyitni az M30-as autópályát – adta hírül teljesen váratlanul december közepén az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM). Ez totális negatív fordulatot jelentett. Nem sokkal korábban írta meg a Világgazdaság, szintén Lázár János tárcájának bejelentése alapján, hogy hosszú kálváriát követően hamarosan végre visszakaphatják a kettészakadt magyar autópályát a közlekedők, miután megtörtént a helyszíni szemle.

Nem véletlenül volt kiborulva Lázár János az osztrák gigavállalatra / Fotó: Vajda János / Észak-Magyarország

Akkor hivatalosnak tűnt, hogy befejeződtek az M30-as autópálya garanciális munkálatai Szikszó közelében. Külön kitértek rá, hogy a javítási munka minőségét ellenőrző vizsgálat során egyelőre mindent rendben találtak a szakemberek, és megnyitható az érintett útszakasz. Hogy a gépjárművezetők minél hamarabb használhassák az eddig lezárt pályát, az ellenőrzést követően megkezdődik az ideiglenes forgalomterelés bontása és várhatóan szerda délután – immár korlátozások nélkül – újraindulhat a forgalom a pályán.

Ebből most már biztosan nem lesz semmi.

Az ÉKM ugyanis újabb nyilatkozatot tett, és totális változásról számolt be.

Lázár János tárcája ugyan akkor közleményben felhívta rá a figyelmet, hogy a kivitelező Strabag számára nem ér véget a felelősség, hiszen az utóellenőrzésről szóló monitoringterv részletesen tartalmazza, mit, milyen időközönként kell

vizsgálnia,

mérnie,

ellenőriznie

és az adatokból kiértékelő jelentést készítenie.

A rendszeres ellenőrzés kiterjed az útburkolatra, a töltésre, a vízelvezető rendszerekre és a felszín alatti további mérésekre. Mindamellett a még hátralévő garanciális időszakban esetlegesen kialakuló hibákat a Strabag továbbra is köteles kijavítani. Idáig azonban nem is jutott el az ügy, ugyanis pár óra leforgása alatt beállt a teljes negatív fordulat. Az ÉKM ugyanis nyilvánosságra hozta, hogy

a Strabag nem vállal felelősséget a saját munkájáért.

Kiderült, miért vizes a benzin

