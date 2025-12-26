Vizes benzin, beleköptek Lázár János levesébe, rakétavetők érkeznek hazánkba – a magyar gazdaság legolvasottabb cikkei decemberben
Az MKIF Zrt.-nek nincs lehetősége megnyitni az M30-as autópályát – adta hírül teljesen váratlanul december közepén az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM). Ez totális negatív fordulatot jelentett. Nem sokkal korábban írta meg a Világgazdaság, szintén Lázár János tárcájának bejelentése alapján, hogy hosszú kálváriát követően hamarosan végre visszakaphatják a kettészakadt magyar autópályát a közlekedők, miután megtörtént a helyszíni szemle.
Akkor hivatalosnak tűnt, hogy befejeződtek az M30-as autópálya garanciális munkálatai Szikszó közelében. Külön kitértek rá, hogy a javítási munka minőségét ellenőrző vizsgálat során egyelőre mindent rendben találtak a szakemberek, és megnyitható az érintett útszakasz. Hogy a gépjárművezetők minél hamarabb használhassák az eddig lezárt pályát, az ellenőrzést követően megkezdődik az ideiglenes forgalomterelés bontása és várhatóan szerda délután – immár korlátozások nélkül – újraindulhat a forgalom a pályán.
Ebből most már biztosan nem lesz semmi.
Az ÉKM ugyanis újabb nyilatkozatot tett, és totális változásról számolt be.
Hihetetlen, ami történik, mégse adják át a magyar autópályát, kiborult Lázár János
Lázár János tárcája ugyan akkor közleményben felhívta rá a figyelmet, hogy a kivitelező Strabag számára nem ér véget a felelősség, hiszen az utóellenőrzésről szóló monitoringterv részletesen tartalmazza, mit, milyen időközönként kell
- vizsgálnia,
- mérnie,
- ellenőriznie
- és az adatokból kiértékelő jelentést készítenie.
A rendszeres ellenőrzés kiterjed az útburkolatra, a töltésre, a vízelvezető rendszerekre és a felszín alatti további mérésekre. Mindamellett a még hátralévő garanciális időszakban esetlegesen kialakuló hibákat a Strabag továbbra is köteles kijavítani. Idáig azonban nem is jutott el az ügy, ugyanis pár óra leforgása alatt beállt a teljes negatív fordulat. Az ÉKM ugyanis nyilvánosságra hozta, hogy
a Strabag nem vállal felelősséget a saját munkájáért.
Kiderült, miért vizes a benzin
Alapvetően két oka lehet annak, hogy olyan mennyiségű víz került egy benzinkút üzemanyagába, ami miatt az azt tankoló autók leálltak. Mindkét ok technológiai. A harmadik – a szándékos vizezés – szinte teljesen kizárható a Világgazdaságot tájékoztató független szakértők szerint. A hírről a Totalcar számolt be, az eset december közepén, az M7-es autópálya balatonkeresztúri részén történt. A Shell franchise-rendszerben üzemelteti a hálózatát.
Egyedi hiba történhetett a Shellnél
Valójában a két technológiai hiba is nagy bizonyossággal kizárható, vagyis az, hogy valahol a logisztikai láncban kerülhetett víz a rendszerbe. Ekkor ugyanis a probléma nem egyetlen benzinkúton jelentkezett volna, hanem több helyen is. Jó eséllyel az történhetett, hogy a Shell adott benzinkútját kiszolgáló, föld alatti tartályban lévő vízből jutott valamennyi a járművek tankjába. Kis mennyiségű víz ugyanis mindig van a benzinben, de leülepszik a tartály aljára. Éppen e víz és más, esetleges szennyeződés eltávolítása miatt kell a tartályokat ötévente teljesen kiüríteni, tisztítani. A kevés víz a tankolást nem zavarja, mert a tartályból a benzint kijuttató cső szívócsonkja jóval e szint felett van. Most az történhetett a Világgazdaságot tájékoztató szakértők szerint, hogy
a tartályban olyan alacsony volt az üzemanyag szintje, hogy juthatott a tankolt tételbe a tartály aljára ülepedett, szennyezett benzinből.
Forrásaink azonban hangsúlyozták, hogy ez kizárólag az olajpiaci szakmai véleményük. Természetesen meg kell várni, hogy a Shell közzétegye a vizsgálata eredményét. A Shell már jelezte, hogy az érintett töltőállomást lezárta, a vizsgálatot pedig megkezdte.
A 4iG amerikai óriással kötött alkut
A 4iG Space and Defence Technologies és a Lockheed Martin Global, Inc. rakétatechnológiai és tüzérségi üzletága előzetes megállapodást kötött a védelmi ipari együttműködési lehetőségek feltérképezésére és előkészítésére.
Az együttműködés célja, hogy a felek megvizsgálják a legkorszerűbb, hosszú hatótávolságú rakétatüzérségi rendszerek, köztük a HIMARS rakétatüzérségi rendszer magyarországi integrációjának előkészítését, valamint a további közös fejlesztési, gyártási és ipari együttműködési lehetőségeket.
A két vállalat közös szakmai testületet hoz létre az új védelmi ipari projektek azonosítására és kidolgozására a hosszú hatótávolságú rakétatüzérségi rendszerek területén.
A már folyamatban lévő programokhoz külön munkacsoportok jönnek létre. Az együttműködés illeszkedik a 4iG SDT hosszú távú céljához, hogy a NATO-kompatibilis, nagy hatótávolságú tűztámogató képességek területén is meghatározó magyar védelmi ipari szereplővé váljon.
Kitört a botrány Németországban
A Magyarországon gyártott BYD autóbuszokból is rendelt a Deutsche Bahn vállalatcsoport a több mint 3000 darabos, közel egymilliárd eurós flottabővítéshez. A fő beszállító a müncheni MAN, a kínai gyártó csupán a rendelés 5 százalékára kapott megbízást, de a szakszervezetek szemét ez is szúrja, mondván, hogy egy német állami cég ne vásároljon olcsó kínai elektromos buszokat. Az itthon elsősorban elektromos autóiról, de városi buszairól is egyre inkább híres vállalat több óriásberuházást is végrehajtott már hazánkban, nyáron egy komoly gyárbővítést jelentett be Szijjártó Péter külügyminiszter.
Ha az elektromos városi buszok 2025-ös átlagos beszerzési árait nézzük,
- egy 12 méteres BYD nagyjából 120 millió forintba kerül, felszereltségi szinttől függően,
- a Zhongton ennek körülbelül a feléért, már 45-50 milliótól elérhető,
- eközben egy Mercedes Citaro ára 170 millió forint fölé is mehet, a Scaniával egyetemben. Ezek – tegyük hozzá nyugodtan: – prémiummárkák.
A Deutsche Bahn a fenti árkülönbségek ellenére is azzal kényszerül védekezni, hogy a BYD-vel kötött megrendelés a járművek csupán mintegy 5 százalékát teszi ki. Ez egy kisebb elektromos távolsági buszflottát jelent, és mint kiderült, a BYD a magyar üzemében fogják gyártani.
Híres magyar cég zárt be
Az elmúlt időszakban a cégtulajdonosok minden erőfeszítést megtettek a dabasi nyomda megmentéséért, saját forrásból finanszírozva a működést és fejlesztéseket, de eredménytelenül – közölte a Dabasi Nyomda. „Számos fejlesztés, beruházás és szakmai erőfeszítés ellenére egy olyan döntést kell meghoznunk, amely mindannyiunk számára rendkívül fájdalmas. Egy nagy múltú nyomda kényszerül bezárásra, amely évtizedeken át a minőség és a szakmai elhivatottság szimbóluma volt. A nyomdaipari piac szűkülése olyan környezetet teremtett, amelyben a fenntartható működés már nem volt biztosítható” – magyarázták a döntést.
A dabasi nyomdánál a legutóbbi időszakban körülbelül 110 fő dolgozott – ők a bezárás következtében elveszítik az állásukat. A vállalat azt ígéri, hogy megpróbál érdemi segítséget nyújtani nekik az álláskeresésben.