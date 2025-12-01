Deviza
EUR/HUF380.81 -0.23% USD/HUF327.98 -0.3% GBP/HUF433.46 -0.48% CHF/HUF407.5 -0.49% PLN/HUF90.01 -0.12% RON/HUF74.84 -0.07% CZK/HUF15.76 -0.15% EUR/HUF380.81 -0.23% USD/HUF327.98 -0.3% GBP/HUF433.46 -0.48% CHF/HUF407.5 -0.49% PLN/HUF90.01 -0.12% RON/HUF74.84 -0.07% CZK/HUF15.76 -0.15%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX110,414.33 +0.88% MTELEKOM1,766 +0.46% MOL2,980 +2.41% OTP34,720 +1.49% RICHTER9,615 -1.23% OPUS530 -1.67% ANY7,160 +0.56% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5,360 -0.74% BUMIX10,324.22 -0.76% CETOP3,768.14 +0.59% CETOP NTR2,359.25 +0.59% BUX110,414.33 +0.88% MTELEKOM1,766 +0.46% MOL2,980 +2.41% OTP34,720 +1.49% RICHTER9,615 -1.23% OPUS530 -1.67% ANY7,160 +0.56% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5,360 -0.74% BUMIX10,324.22 -0.76% CETOP3,768.14 +0.59% CETOP NTR2,359.25 +0.59%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
fejlesztés
vasút
Lázárinfó
Lázár János
útfejlesztés
beruházás
magyar gazdaság

Lázár János bejelentette, hogy orrvérzésig tolják, aztán felfedett egy döbbenetes számot

A tiszavasvári Lázárinfó mérföldkőhöz érkezett: elhangzott az ezredik kérdés, mely jól mutatja a lakossági fórum iránti folyamatos érdeklődést. A találkozón Lázár János részletesen ismertette azokat a fejlesztéseket, melyek átformálják a térség közlekedési és gazdasági jövőjét. Útfelújításokról, vasúti kapcsolatok bővítéséről, egy új tanuszodáról és jelentős turisztikai beruházásokról is szó esett a Lázárinfón.
VG
2025.12.01, 20:47

A tiszavasvári Lázárinfó ezúttal kifejezetten erős fejlesztési és infrastrukturális hangsúlyt kapott, ahol Lázár János részletesen ismertette azokat a beruházásokat, melyek közvetlenül érintik a várost és a térséget. A miniszter több olyan projektet is bejelentett, melyek a következő évek meghatározó gazdasági és életminőségbeli változásait alapozzák meg Tiszavasváriban és a környező településeken.

Elhangzott az ezredik kérdés a Lázárinfón – fejlesztési bejelentések sorával zárult a tiszavasvári fórum
Elhangzott az ezredik kérdés a Lázárinfón – fejlesztési bejelentések sorával zárult a tiszavasvári fórum / Fotó: Bús Csaba

Jelentős út- és vasútfejlesztések indulnak a térségben

A fórum egyik legfontosabb bejelentése a közúti infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódott. A miniszter közölte, hogy összesen 22 kilométernyi út újul meg a választókerületben, ezen belül 7 kilométert Tiszavasvári és Tiszalök között már meg is kezdtek felújítani.

A cél a térségi mozgástér javítása és a közlekedési idők érdemi csökkentése, ami a helyi vállalkozásoknak és a munkavállalóknak is közvetlen előnyt jelent.

Tiszavasvári számára stratégiai kérdés a Debrecen felé történő gyorsabb elérés. A miniszter szerint a település kezdeményezte, hogy a Debrecen környéki vasútfejlesztésekhez kapcsolódva vizsgálják meg a Tiszavasvári-Tiszalök vonal vasúti pályájának felújítását, mely hosszú távon javíthatná a régió vasúti kapcsolatait.

A vasút korszerűsítése összetett feladat, ezért rövidebb távon az autóbuszos közlekedés fejlesztését tartják a leggyorsabb megoldásnak, mely jelenleg 403 járművel működik a térségben.

Új tanuszoda is épül

A kormányhatározat alapján tanuszoda épül Tiszavasváriban, mely egy 25 méteres medencével, összesen mintegy 1200 m² alapterülettel készül majd el. A cél, hogy minden helyi gyermek térítésmentesen megtanulhasson úszni, és a város sport- és szabadidős infrastruktúrája erősödjön. A projekt tervezése már elindult.

A település egyik legjelentősebb műemléki épülete, a jelenleg rossz állapotú Dezsőfi-kastély is napirendre került. 

A polgármester kérésére a miniszter bejelentette, hogy 1 milliárd forintot biztosítanak a kastély tetőszerkezetének megújítására, mely a felújítás első fontos lépése lesz. A cél az épület állagmegóvása és hosszú távú kulturális, turisztikai hasznosítása.

Turizmusfejlesztés: újra napirenden a tiszavasvári szálloda ügye

A helyi lakosság által többször felvetett kérdésként előkerült az évek óta tervezett 50 szobás tiszavasvári szálloda sorsa is, mely összekapcsolódna a település kiemelkedően jó minőségű gyógyvizére épülő stranddal. A miniszter elismerte, hogy a beruházás korábban visszavonásra került, ugyanakkor megerősítette: a város továbbra is számíthat kormányzati támogatásra a turisztikai fejlesztések előmozdításához.

A fejlesztések ismertetése mellett Lázár János kiemelte a térség gazdasági fejlődését:

  • 2010 óta Szabolcsban 60 ezerrel több ember dolgozik, ma már mintegy 240 ezer munkavállaló.
  • A megye GDP-je 860 milliárd forintról 3000 milliárd forintra nőtt az elmúlt években.
  • A növekvő jövedelmeket jelzi, hogy Tiszavasváriban 2010-ben ezer emberre 222 autó jutott, ma már 320, míg Nyíregyházán ez a szám közel 500.

Ez a fejlődés a térség megtartóerejét növeli, és megerősíti, hogy a helyi infrastrukturális beruházások a gazdasági teljesítmény további javítását szolgálják.

Már ezer kérdés hangozott el a Lázárinfókon

A tiszavasvári látogatás egy fontos pillanattal zárult: elhangzott a Lázárinfók történetének ezredik kérdése, mely valóságos mérföldkövének tekinthető. A miniszter hangsúlyozta, hogy ez nem pusztán egy szám, hanem azt mutatja, hogy a lakossági fórumok valódi párbeszédre épülnek, és az embereknek van igényük arra, hogy közvetlenül tegyenek fel kérdéseket a fejlesztésekről, az infrastruktúráról és a helyi életminőséget érintő ügyekről.

Lázár János a fórumon jelezte, hogy a Lázárinfót a jövőben is nyitott, közvetlen lakossági párbeszédre épülő rendezvénysorozatként kívánja folytatni, amelyet több vidéki helyszínre is elvisz.

Azt tervezem, hogy január 15-től Lázárinfó lesz orrvérzésig

– zárta az eseményt a miniszter.

Miniszterelnöki ambíciókról is beszélt Lázár János

A Lázárinfón többek között arról is beszélt a miniszter, hogy hajlandó lenne-e átvenni Orbán Viktortól a miniszterelnöki pozíciót. Az egyik kérdező véletlenül „miniszterelnök úrnak” szólította Lázár Jánost, amin a miniszter is jót derült, de utána komolyan nyilatkozott a kérdésben. „Annyit mondják, hogy bajba kerülök. Így is állandóan üldöznek, és mondják, hogy milyen ambícióim vannak” – mondta a miniszter. Azzal folytatta, hogy nemrég elkísérte Orbán Viktort Donald Trump amerikai elnökhöz és Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz is.

Ha eddig nem lett volna bizonyosságom abban, hogy ez a világ egyik legnehezebb melója, amit Orbán Viktor csinál, akkor most a saját szememmel láthattam és hallhattam, abban a kétszer négy órában, hogy a világ két legfontosabb vezetőjével megvitatja ennek a tízmillió fős országnak a sorsát. Ez egy olyan meló, amire az ember, hogy ha megjön az esze és benő a feje lágya, akkor már nem vágyik annyira. Én azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy Orbán Viktor csinálja! Én oldalról segítem, és jelentősen visszavettem az ambícióimból

– fejtette ki Lázár János. „Biztost a bizonytalanra lecserélni, az ország biztonságát a káoszért föladni, hatszor meggondolnám. Még akkor is, hogy a Fidesz nem hibátlan. Orbán Viktor sem hibátlan. Jézus volt utoljára hibátlan” – zárta a gondolatmenetet a miniszter.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu