Lázár János bejelentette, hogy orrvérzésig tolják, aztán felfedett egy döbbenetes számot

A tiszavasvári Lázárinfó ezúttal kifejezetten erős fejlesztési és infrastrukturális hangsúlyt kapott, ahol Lázár János részletesen ismertette azokat a beruházásokat, melyek közvetlenül érintik a várost és a térséget. A miniszter több olyan projektet is bejelentett, melyek a következő évek meghatározó gazdasági és életminőségbeli változásait alapozzák meg Tiszavasváriban és a környező településeken.

Elhangzott az ezredik kérdés a Lázárinfón – fejlesztési bejelentések sorával zárult a tiszavasvári fórum / Fotó: Bús Csaba

Jelentős út- és vasútfejlesztések indulnak a térségben

A fórum egyik legfontosabb bejelentése a közúti infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódott. A miniszter közölte, hogy összesen 22 kilométernyi út újul meg a választókerületben, ezen belül 7 kilométert Tiszavasvári és Tiszalök között már meg is kezdtek felújítani.

A cél a térségi mozgástér javítása és a közlekedési idők érdemi csökkentése, ami a helyi vállalkozásoknak és a munkavállalóknak is közvetlen előnyt jelent.

Tiszavasvári számára stratégiai kérdés a Debrecen felé történő gyorsabb elérés. A miniszter szerint a település kezdeményezte, hogy a Debrecen környéki vasútfejlesztésekhez kapcsolódva vizsgálják meg a Tiszavasvári-Tiszalök vonal vasúti pályájának felújítását, mely hosszú távon javíthatná a régió vasúti kapcsolatait.

A vasút korszerűsítése összetett feladat, ezért rövidebb távon az autóbuszos közlekedés fejlesztését tartják a leggyorsabb megoldásnak, mely jelenleg 403 járművel működik a térségben.

Új tanuszoda is épül

A kormányhatározat alapján tanuszoda épül Tiszavasváriban, mely egy 25 méteres medencével, összesen mintegy 1200 m² alapterülettel készül majd el. A cél, hogy minden helyi gyermek térítésmentesen megtanulhasson úszni, és a város sport- és szabadidős infrastruktúrája erősödjön. A projekt tervezése már elindult.

A település egyik legjelentősebb műemléki épülete, a jelenleg rossz állapotú Dezsőfi-kastély is napirendre került.

A polgármester kérésére a miniszter bejelentette, hogy 1 milliárd forintot biztosítanak a kastély tetőszerkezetének megújítására, mely a felújítás első fontos lépése lesz. A cél az épület állagmegóvása és hosszú távú kulturális, turisztikai hasznosítása.