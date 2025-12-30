Kimondta az MVM elnöke, Magyarország a világ összes pénzét kifizetheti az EU legújabb terve miatt az oroszok ellen: váratlanul bezárt az egyik legnagyobb pláza – az év legolvasottabb cikkei
Felemás, de igencsak mozgalmas év volt a 2025-ös. Az izraeli háború véget ért, az orosz–ukrán háború lezárása azonban még várat magára. Donald Trump visszatért a Fehér Házba, majd vámháborúba kezdett. Elhunyt Ferenc pápa, a konklávé pedig XIV. Leót választotta a Vatikán élére. Az európai gazdaság és a globális autóipar is számos kihívással küzd. Krasznahorkai László pedig megkapta az irodalmi Nobel-díjat. Azonban nem feltétlenül ezek a hírek keltették fel legjobban olvasóink figyelmét. Összegyűjtöttük a Világgazdaság legolvasottabb 2025-ös cikkeit.
10. Az államtitkár kimondta: Magyarországnak a világ összes pénzét ki kell fizetnie, ha életbe lép az EU legújabb terve az oroszok ellen
Akár 800 milliárd forinttal is növelheti Magyarország éves energiaköltségeit az Európai Unió orosz energiaembargós javaslata, amely a gáz és kőolaj teljes kivezetését célozza 2027 után – nyilatkozta Czepek Gábor az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, egyben az MVM elnöke június végén, az MCC energiapolitikai kerekasztal-beszélgetésén. A politikus hangsúlyozta: ez az összeg megegyezik a rezsicsökkentésre szánt állami forrásokkal.
Az államtitkár szerint a szankciós javaslat következményeként a magyar háztartások akár négyszeres gáz-, illetve kétszeres áramszámlával szembesülhetnének. „Ez elfogadhatatlan teher lenne a lakosság számára” – fogalmazott.
9. Németország teljes sokkban: csődbe ment a legendás német autógyártó
A német sportautó-gyártó, az Isdera csődeljárást jelentett be április közepén. Ez azt jelenti, hogy a német autóipar történetének egyik legizgalmasabb, de egyben legrejtélyesebb márkája bizonytalan jövő elé néz – tájékoztatott a Shots Magazin.
Az 1982-ben Eberhard Schulz által alapított Isdera mindig is a kézműves exkluzivitás és a technikai extravagancia szinonimája volt. A márka a kompromisszumok nélküli egyéniségéről és olyan technikai újításairól volt ismert, mint a sirályszárnyas ajtók, a periszkópos visszapillantó tükrök és a rendkívüli motorkoncepciók.
8. Balogh Levente cége váratlan közleményt adott ki: a Szentkirályi súlyos hiba miatt visszahívja sokak kedvenc termékét
Csomagolási hiba miatt hívott vissza csipszeket a Szentkirályi Magyarország Kft., mint a Frito Lay által gyártott Lays termékek magyarországi forgalmazója, egyúttal biztosította az érintett termékek ingyenes cseréjét – közölte a cég március 11-én. A Szentkirályi összeforrt Balogh Levente üzletember nevével.
A február 9-én gyártott Lays Max Strong Chilli & Lime csomagolásának egy részébe, technikai hiba következtében egy másik termékünk, a Lays Max Strong Hot Chicken Wings került.
7. Lázár János tárcája döntött az autók évenkénti kötelező műszaki vizsgájáról
Magyarország nem támogatja az Európai Bizottság jogszabály-módosítási kezdeményezését, amely a 10 évesnél idősebb autók esetében évente írná elő az időszakos műszaki vizsgálatot, amit a Közlekedési Tanács múlt heti ülésén Nagy Bálint, közlekedési államtitkár is képviselt – derül ki az Építési és Közlekedési Minisztérium június 13-i közleményéből.
A bizottság javaslatának célja a technológiai fejlesztések – így például az elektromos és hibrid gépkocsik vizsgálatának – átvezetése a vizsgálati technológiákba, ám az irányelv módosítása azt is előírná a tagállamok számára, hogy a 10 évesnél idősebb személyautók és kisteherautók körében évente legyen a kötelező műszaki vizsgálat. A tervezetet a Közlekedési Tanács június 5-i ülésén tárgyalta első alkalommal.
6. Szép csendben bevezette a Lidl: fizetőssé vált, ami eddig ingyen volt – jobb, ha a magyar vásárlók is felkészülnek rá
Valószínűleg csak néhány Lidl-ügyfél vette észre azonnal, hogy márciusban a német kereskedelmi láncnál egy új tétel felszámolásával bővült a számla egy-egy vásárlás után.
Sokáig ingyenesek voltak az úgynevezett „O&G szatyrok”, ezeket a tételeket már a számlákon tüntetik fel Németországban az ügyfeleknek: például zöldségek és gyümölcsök vásárlásakor ezekbe teszik a termékeket a vásárlók. A T-online cikke szerint a zacskók felszámolásával csak a számlán szembesül a fogyasztó, mert a pultoknál szinte alig észrevehető ennek a feltüntetése.
A zacskók ára körülbelül 4 forintnak felel meg. A portál hasonlót fedezett fel korábban a Kaufland nevű láncnál is: az ottani vásárlóknak nemrég óta szintén fizetniük kell már a szatyrokért.
5. Váratlan: Románia új elnöke a magyaroknak üzent és nehéz ígéretet tett – „Nincsenek megmentők”
Nicusor Dan a közösségi oldalán tett közzé bejegyzést szombaton, ebben Románia májusban megválasztott új elnöke az erdélyi magyarokat is megszólította. Nicusor Dan mások mellett az erdélyi magyaroknak is köszönetet mondott a megismételt romániai elnökválasztás döntő fordulójában rá leadott szavazataikért. „Együtt sikerülni fog!” – üzente magyarul a megválasztott román elnök a Facebookon.
4. Schengen: máris itt az eredménye a bővítésnek – elárasztották a románok a dél-magyarországi várost
Már az ünnepek alatt is nagyjából 20 százalékkal emelkedett a Romániából érkezett vendégek száma a tavalyi év hasonló időszakához képest, de elseje után ez még további 20 százalékkal nőtt – mondta a Makói Termál- és Gyógyfürdő (Hagymatikum) igazgatója, Gergely Gábor januárban a Délmagyarországnak.
Az igazgató szerint jókor jött a bővítés, mert a régi fürdő ennyi vendéget már nem tudott volna fogadni. Az intézmény vezetője a lapnak tavaly azt nyilatkozta, hogy nagy reményekkel tekint Románia schengeni övezethez való csatlakozására. Bízott abban, hogy a várakozás és az ellenőrzéssel járó tortúra megszűnése még vonzóbbá teszi a Hagymatikumot.
3. Hivatalos: hadat üzent az első ország Irán oldalán Amerikának – belépnek a háborúba
Jemen júniusban bejelentette, hogy belép az izraeli–iráni háborúba Irán oldalán, és hadat üzen Izraelnek és az Amerikai Egyesült Államoknak. A döntést június 22-én vasárnap jelentette be a jemeni hadsereg szóvivője, Jahja Szarí dandártábornok, aki saját közösségimédia-fiókján tette közzé az üzenetet: „Jemen hivatalosan belépett a háborúba (az Egyesült Államok és Izrael ellen). Tartsák távol hajóikat területi vizeinktől.”
A háborúból végül nem lett pusztító regionális konfliktus, Izrael és a Hamász októberben megkötötte a békemegállapodást.
2. Bekövetkezett, amitől Zelenszkij félt: az Európai Unió döntött Ukrajnáról, a németek meg se merték szavazni – Brüsszel máris vigasztal
Régóta napirenden volt, de májusban eldőlt, hogy az Európai Unió döntött Ukrajnáról és ideiglenesen visszaállítja az ukrán mezőgazdasági termékek kvótáit. A döntés egészen pontosan azt jelenti, hogy az Európai Unió átmeneti jelleggel visszaállítja az Ukrajnából származó egyes mezőgazdasági termékek behozatalára vonatkozó kvótákat. A fejleményről a Bloomberg számolt be az Európai Bizottság szóvivőjére hivatkozva.
1. Váratlanul bezárt Budapest egyik legnagyobb plázája: nagy a baj, kiderült, mi történt – teljes a bizonytalanság az újranyitásról
Ahogy arról a Világgazdaság elsőként beszámolt, kedden délelőtt 11 óra környékén szinte teljes egészében elment az áram a Corvin plázában. A beszámolók szerint a boltok üresek voltak: biztonsági őrök, becsukott ajtók és a bejárathoz tett táblák tájékoztatják az arra járókat, hogy az üzletek ideiglenesen nem üzemelnek.
A probléma megoldása nem volt egyszerű, ugyanis még késő délután sem tudott vásárlókat fogadni a magyar főváros óriási bevásárlóközpontja. A bezárt budapesti pláza újranyitása teljesen bizonytalan volt. Az erről szóló írás lett 2025-ben a legolvasottabb cikk a Világgazdaságnál.