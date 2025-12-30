Kimondta az MVM elnöke, Magyarország a világ összes pénzét kifizetheti az EU legújabb terve miatt az oroszok ellen: váratlanul bezárt az egyik legnagyobb pláza – az év legolvasottabb cikkei

Felemás, de igencsak mozgalmas év volt a 2025-ös. Az izraeli háború véget ért, az orosz–ukrán háború lezárása azonban még várat magára. Donald Trump visszatért a Fehér Házba, majd vámháborúba kezdett. Elhunyt Ferenc pápa, a konklávé pedig XIV. Leót választotta a Vatikán élére. Az európai gazdaság és a globális autóipar is számos kihívással küzd. Krasznahorkai László pedig megkapta az irodalmi Nobel-díjat. Azonban nem feltétlenül ezek a hírek keltették fel legjobban olvasóink figyelmét. Összegyűjtöttük a Világgazdaság legolvasottabb 2025-ös cikkeit.

A Lidl áremelése is bekerült 2025 legolvasottabb VG-s cikkei közé / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

10. Az államtitkár kimondta: Magyarországnak a világ összes pénzét ki kell fizetnie, ha életbe lép az EU legújabb terve az oroszok ellen

Akár 800 milliárd forinttal is növelheti Magyarország éves energiaköltségeit az Európai Unió orosz energiaembargós javaslata, amely a gáz és kőolaj teljes kivezetését célozza 2027 után – nyilatkozta Czepek Gábor az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, egyben az MVM elnöke június végén, az MCC energiapolitikai kerekasztal-beszélgetésén. A politikus hangsúlyozta: ez az összeg megegyezik a rezsicsökkentésre szánt állami forrásokkal.

Az államtitkár szerint a szankciós javaslat következményeként a magyar háztartások akár négyszeres gáz-, illetve kétszeres áramszámlával szembesülhetnének. „Ez elfogadhatatlan teher lenne a lakosság számára” – fogalmazott.

9. Németország teljes sokkban: csődbe ment a legendás német autógyártó

A német sportautó-gyártó, az Isdera csődeljárást jelentett be április közepén. Ez azt jelenti, hogy a német autóipar történetének egyik legizgalmasabb, de egyben legrejtélyesebb márkája bizonytalan jövő elé néz – tájékoztatott a Shots Magazin.

Az 1982-ben Eberhard Schulz által alapított Isdera mindig is a kézműves exkluzivitás és a technikai extravagancia szinonimája volt. A márka a kompromisszumok nélküli egyéniségéről és olyan technikai újításairól volt ismert, mint a sirályszárnyas ajtók, a periszkópos visszapillantó tükrök és a rendkívüli motorkoncepciók.

8. Balogh Levente cége váratlan közleményt adott ki: a Szentkirályi súlyos hiba miatt visszahívja sokak kedvenc termékét

Csomagolási hiba miatt hívott vissza csipszeket a Szentkirályi Magyarország Kft., mint a Frito Lay által gyártott Lays termékek magyarországi forgalmazója, egyúttal biztosította az érintett termékek ingyenes cseréjét – közölte a cég március 11-én. A Szentkirályi összeforrt Balogh Levente üzletember nevével.