Kihirdették Orbán Viktor határozatát, rendeződhet Amerika és Magyarország legégetőbb ügye: újra tengeri kijáratot szerez az ország – legolvasottabb januári hírek a magyar gazdaságról

Összeszedtük, hogy a Világgazdaság olvasóit melyik, a magyar gazdaságot érintő cikkeink érdekelték leginkább 2025 januárjában. Íme az öt legolvasottabb írásunk.

Legolvasottabb cikkek januárból: Orbán Viktor megkezdte helyreállítani a kettős adóztatásról szóló egyezményt Amerikával / Fotó: AFP

1. Kihirdették Orbán Viktor határozatát

A Világgazdaság olvasóit a magyar gazdaságot illetően leginkább a kettős adóztatásról szóló egyezmény helyreállítása érdekelte. Joe Biden kormánya korábban felmondta a Magyarországgal kötött megállapodást, ami az Egyesült Államokkal gazdasági kapcsolatban álló vállalkozásokat és tőzsdéző magyarokat kellemetlenül érintett. Az egyezmény felmondásával ugyanis megszűnt az a jogi keret, amely mérsékelte az amerikai forrásból származó jövedelmek adóterhét a magyar befektetők számára. Jelenleg tehát nincs érvényes adóegyezmény a két ország között. Donald Trump beiktatása után a magyar kormány azonnal kezdeményezte, hogy helyreállításk ezt az egyezményt.

A Magyar Közlönyben január 23-án jelent meg, hogy Orbán Viktor egyetért a nemzetgazdasági miniszter, valamint a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésével, miszerint „Magyarország kormánya és az Amerikai Egyesült Államok kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló” megállapodásnak létre kell jönnie. Ennek érdekében a kormányfő feladatokkal látta el a nemzetgazdasági minisztert, a külgazdasági és külügyminisztert, valamint az igazságügyi minisztert.

A kettős adóztatási egyezmény helyreállítása azért lenne fontos, mert csökkentheti a magyar vállalatok adóterheit az Egyesült Államokban, ezáltal ösztönözné a kétoldalú kereskedelmet és befektetéseket.

Az egyezményt még nem sikerült helyreállítani. Legfrissebb cikkünkből az is kiderül, hogy mi ennek az oka.

2. Megállapodás született: Magyarország tengeri kijárathoz jut hozzá

Január végén derült ki, hogy létrejön Bulgáriában egy egyszerűsített logisztikai, szállítási folyosó, amely összeköti a magyar vállalkozásokat a fekete-tengeri bolgár kikötőkkel és vámszabad területekkel.

A magyar-bolgár védelmi és gazdasági együttműködési megállapodás a magyar gazdaság számára tengeri kijáratot biztosít. Magyarország és Bulgária emellett hosszú távú védelmi ipari stratégiai partnerség kialakítására törekednek, amely többek közt magában foglalja az együttműködést a védelmi gyártás és az ellátási lánc optimalizálása terén.