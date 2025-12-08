Kihirdették Orbán Viktor határozatát, rendeződhet Amerika és Magyarország legégetőbb ügye: újra tengeri kijáratot szerez az ország – legolvasottabb januári hírek a magyar gazdaságról
Összeszedtük, hogy a Világgazdaság olvasóit melyik, a magyar gazdaságot érintő cikkeink érdekelték leginkább 2025 januárjában. Íme az öt legolvasottabb írásunk.
1. Kihirdették Orbán Viktor határozatát
A Világgazdaság olvasóit a magyar gazdaságot illetően leginkább a kettős adóztatásról szóló egyezmény helyreállítása érdekelte. Joe Biden kormánya korábban felmondta a Magyarországgal kötött megállapodást, ami az Egyesült Államokkal gazdasági kapcsolatban álló vállalkozásokat és tőzsdéző magyarokat kellemetlenül érintett. Az egyezmény felmondásával ugyanis megszűnt az a jogi keret, amely mérsékelte az amerikai forrásból származó jövedelmek adóterhét a magyar befektetők számára. Jelenleg tehát nincs érvényes adóegyezmény a két ország között. Donald Trump beiktatása után a magyar kormány azonnal kezdeményezte, hogy helyreállításk ezt az egyezményt.
A Magyar Közlönyben január 23-án jelent meg, hogy Orbán Viktor egyetért a nemzetgazdasági miniszter, valamint a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésével, miszerint „Magyarország kormánya és az Amerikai Egyesült Államok kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló” megállapodásnak létre kell jönnie. Ennek érdekében a kormányfő feladatokkal látta el a nemzetgazdasági minisztert, a külgazdasági és külügyminisztert, valamint az igazságügyi minisztert.
A kettős adóztatási egyezmény helyreállítása azért lenne fontos, mert csökkentheti a magyar vállalatok adóterheit az Egyesült Államokban, ezáltal ösztönözné a kétoldalú kereskedelmet és befektetéseket.
Az egyezményt még nem sikerült helyreállítani. Legfrissebb cikkünkből az is kiderül, hogy mi ennek az oka.
2. Megállapodás született: Magyarország tengeri kijárathoz jut hozzá
Január végén derült ki, hogy létrejön Bulgáriában egy egyszerűsített logisztikai, szállítási folyosó, amely összeköti a magyar vállalkozásokat a fekete-tengeri bolgár kikötőkkel és vámszabad területekkel.
A magyar-bolgár védelmi és gazdasági együttműködési megállapodás a magyar gazdaság számára tengeri kijáratot biztosít. Magyarország és Bulgária emellett hosszú távú védelmi ipari stratégiai partnerség kialakítására törekednek, amely többek közt magában foglalja az együttműködést a védelmi gyártás és az ellátási lánc optimalizálása terén.
A turisztikai együttműködésről szóló megállapodás célja, hogy ösztönözze az idegenforgalmi vállalkozások és szervezetek közötti együttműködést. Mindemellett a felek elősegítik és megerősítik a magyar és bolgár utazásszervezők, irodák és turisztikai szövetségek közötti közvetlen kapcsolatokat.
3. Autópálya-építés: gigantikus beruházást jelentett be Lázár János – összekötnek három nagy magyar várost
A harmadik legolvasottabb cikk volt, hogy kétszázmilliárd forintból épülnek új gyorsforgalmi utak Magyarországon – jelentette be az építési és közlekedési miniszter. Lázár János Szombathely ellenzéki polgármesterével, Nemény Andrással (Éljen Szombathely!) tartott közösen sajtótájékoztatót a városházán. Ennek keretében közöte, hogy összekötik Szombathelyt és Körmendet, valamint Szombathelyt és Kőszeget új közúti infrastruktúrával. Ennek együttes bekerülése lesz kétszázmilliárd forint.
A miniszter mindennek meglehetősen szűk határidőt szabott, azt mondta, hogy az évtized végéig készülhet el az autópálya-építés.
Az építéshez szükséges területek megszerzésére az idén 500 millió forint, jövőre pedig 1,5 milliárd forint állami forrást biztosítanak. Az építési és közlekedési miniszter ugyanakkor azt nem pontosította, hogy a 200 milliárdos autópálya-építés költségvetését, milyen forrásból teremtenék elő.
Lázár János arról is beszélt, hogy fontosnak tartják és támogatni kívánják a szombathelyi ipari park fejlesztését, a város ugyanis egy kivételes adottságú és értékű 290-300 hektáros szabad területtel rendelkezik a megépíteni kívánt M87-es autópálya mellett, ami Magyarországon ritkaságnak számít.
4. Szép csendben új kínai gyár épült Magyarországon – már a termelés is kezdődik
Szintén sok olvasónkat érdekelt, hogy az eredeti elképzeléseknek megfelelően időben megépült a Benepack Hungary üzemcsarnoka a makói ipari parkban. A kínai üzemben sörös és üdítőitalos dobozokat állítanak elő, a kezdeti időben 150-en dolgoztak. A 120 hektáros ipari parkban a Benepack az első kínai befektető.
A társaság azért választotta a beruházás helyszínéül Makót, mert innen szeretné ellátni termékeivel a Romániában és Szerbiában működő sör- és üdítőital-gyártó partnereit.
A 65 millió eurós, azaz nagyjából 26 milliárd forintos beruházás alapkövét még 2023 szeptemberében tették le, infrastruktúrájának megteremtéséhez pedig a magyar kormány biztosított mintegy 6 milliárdos közműfejlesztési támogatást az Építési és Közlekedési Minisztériumon keresztül. A 25 ezer négyzetméter alapterületű gyártócsarnok évente akár egymilliárd kétrészes alumíniumdoboz előállítására képes.
Lapunk legutóbb novemberben foglalkozott a makói Benepack Zrt.-vel, amikor kiderült, hogy 2026-tól több műszakos rendre vált, és ekkor új munkavállalókat vehet fel.
5. Marad az Ügyfélkapu, ha elvégezzük a szükséges regisztrációt
Január közepén számoltunk be arról, hogy jelentős változás történt az elektronikus ügyintézést, illetve elektronikus közszolgáltatásokat biztosító Ügyfélkapu használatában. Lapunk már a változás előtt megírta, hogy az egyfaktoros azonosítás ugyanis már nem felel meg az európai sztenderdeknek, ezért a hagyományos felhasználónév, jelszó belépési mód kiegészült a jóval nagyobb biztonságot adó kétfaktoros azonosítással. Addig 3,2 millió Ügyfélkapu+ felhasználó regisztráció, illetve 1,4 millió Digitális Állampolgári (DÁP) letöltés történt.
Előre beszámoltunk arról, hogy nem szűnik meg az Ügyfélkapu, a január 16-án lejáró határidő azt jelenti, hogy változik az azonosítási mód. Az Ügyfélkapu + vagy a DÁP regisztrációt később is bármikor el lehet végezni, ezt nem érinti a január 15-i határidő.
Digitális Állampolgár alkalmazást regisztrálni eSzemélyivel online, vagy személyesen kormányablakban lehet, az Ügyfélkapu+ bekapcsolását az ugyfelkapu.gov.hu felületen lehet elvégezni. A személyes ügyintézés lehetősége a továbbiakban is megmaradt, emellett az Ügyfélkapu+ is használható okostelefon nélkül, akik pedig a jövőben szeretnének elektronikusan ügyet intézni, azok a fent leírt módokon tudnak regisztrálni valamely azonosítási szolgáltatásba.
Cikkünkben részleteztük a Digitális Állampolgár alkalmazás előnyeit is.